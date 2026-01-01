Java
B
D
J
- Java8 Streams: гарантирование порядка обработки элементов
- Java: правильное именование классов с акронимами
- Jackson: как запретить сериализацию поля password
- JPA CascadeType.ALL не удаляет сироты: решение проблемы
- Java 8: преобразование Instant в строку с датой и временем
- Java и Windows реестр: чтение, запись и безопасность
- Java SimpleDateFormat: проблема с выводом временной зоны
S
А
- Аналог 'var' из C# в Java: синтаксис, применение, подробности
- Автоматический импорт классов в IntelliJ IDEA: быстрый способ
- Анализ .hprof файла в Java: инструменты и методы
- Активация JMX на JVM для доступа с помощью jconsole
- Альтернативы указателям функций в Java: полная гид
- Аналог Ctrl+O Eclipse в IntelliJ IDEA: быстрый поиск методов
- Актуальность книги 'Java Concurrency In Practice' в 2021
Б
В
- В Java: определение буквы или цифры в строке без regex
- Внедрение зависимостей в самостоятельно созданный объект в Spring
- Вывод значений из HashMap в Java и особенности индексации
- Воспроизведение звуковых файлов в Java: библиотеки и API
- Выбор случайного элемента из HashSet в Java и других ЯП
- Выбор очереди в Java: ConcurrentLinkedQueue и другие
- Вычитание дней из даты в Java: использование календаря
- Вызов метода базового класса из производного в Java
- Вызов нестатического метода в статическом в Java: обход ошибки
- Возвращение нескольких объектов из метода в Java: решения
- Выделение отдельных цифр из числа в Java: решение
- Вызов RESTful API в Java: методы URLConnection и другие
- Вывод диаграммы бинарного дерева в Java: метод и форматирование
- Выбор между long и int, Integer и Long в Java API
- Выбор между submit и execute в ExecutorService Java
- Выбор случайного элемента из массива в Java: обучающий гид
- Вставка переменных в строки в Java без конкатенации
- Вывод значений элементов List в Java, не указателей
Г
- Генерация Java классов из .XSD файла: обзор методов
- Генерация serial version UID в IntelliJ: Постоянное значение
- Горячие клавиши Eclipse: копирование и вставка строки
- Гарантирует ли LinkedHashMap в Java порядок итерации?
- Генерация классов Java из JSON в Maven: pom.xml конфигурация
- Глобальная сериализация полей в JSON с помощью Jackson
- Генерация случайных чисел в заданном диапазоне на Android
- Генерация случайного long числа в диапазоне в Java
Д
- Доступ к конкретному элементу ArrayList в Java
- Добавление jar-файла как зависимости в проект Maven
- Делегаты в Java: аналоги и функционал как в C#
- Доступ к ApplicationContext в Spring: способы обращения
- Декомпиляция всего Jar-файла: решение проблемы подклассов
- Добавление дня к дате в Java: простой способ управления
- Двойная тильда (~~) в Java: назначение и особенности использования
- Добавление JAR файлов к Spark job через spark-submit
- Динамическое изменение уровня логирования log4j без перезапуска
- Документирование типов-параметров в Java: теги Javadoc
- Добавление ведущих нулей к строке в Java: подробное рук-во
- Доступ к MainActivity.this в Kotlin: правильное использование
- Дополнение строки нулями слева в Java: форматирование до 10 символов
- Десериализация JSON в обобщенный класс Jackson в Java
- Добавление объектов в ArrayList Java без выхода за границы
- Добавление новых строк в строку Java: методы и примеры
- Декларация переменных в цикле или вне его: преимущества и риски
- Десериализация JSON в Java: преобразование underscore в camelCase
- Добавление элементов в начало ArrayList в Java: примеры
З
- "Замена устаревшему методу java.net.URLEncoder.encode()"
- Замена текста на новую строку в IntelliJ IDEA
- Запуск Unix-скрипта из Java: возможности и правила
- Запуск main класса Maven-проекта в Java с командной строки
- Замена устаревшего Handler() в Android: новые альтернативы
- Замена устаревшего метода Assert.assertEquals в Java
- Замена неалфавитных символов в Java: метод replaceAll
- Запуск всех тестов в Maven, даже при наличии ошибок
- Значение 'public static void' в Java: методы и модификаторы
- Запрет закрытия диалогового окна Android при клике вне его
- Запуск метода при старте Spring приложения: решение без @Scheduled
- Значение красного круга с J в IntelliJ: проблемы и решения
- Замена запятой на точку в DecimalFormat: локализация чисел
- Запуск класса из JAR файла с командной строки: руководство
- Замена элемента в ArrayList Java: учимся обрабатывать краевые случаи
И
- Интерцепт логирования SLF4J и logback в тестах JUnit
- Извлечение имени файла без расширения в Java: методы и функции
- Исправляем Stopwatch в Java: отсчет времени в миллисекундах
- Использование метода any() в Mockito для типа Foo[]
- Использование операторов ?: в Java: аналог if else в выводе
- Извлечение чисел из строки в Java: использование regex
- Импорт и использование классов в JSP: java.util.List
- Исправляем ошибку: 'Comparison method violates its contract!'
- Извлечение имени файла из URL в Java: простой способ
- Использование BigInteger для суммы простых чисел в Java
- Использование java.nio.file.Path для ресурсов classpath
- Изменение текущего рабочего каталога в Java: решение
- Игнорирование конкретного предупреждения в FindBugs
- Исправляем ошибку компиляции с Comparator.reversed() в Java
- Использование символов < и > в javadoc: обход форматирования
- Изучаем Ant path style patterns: правила и примеры
- Измерение времени выполнения метода в Java: точное решение
- "Изменение цвета подсветки метода в Eclipse: гайд"
- Импорт зависимостей Maven в IntelliJ IDEA: автоустановка
- Извлечение JSON POST данных из HttpServletRequest в Java
- Изменение уровня логирования root Logback программно в Java
- Инициализация переменных в Java: в конструкторе или вне
- Извлечение цифр из строки в Java без дополнительных библиотек
- Интерполяция строк в Java: элегантные методы и решения
- Импорт .cer сертификата в Java keystore: решение ошибок
- Инициализация массива нулями в Java без использования цикла
- Инициализация ArrayList нулями в Java: решение ошибки
- Инициализация ArrayList в Java аналогично массиву
- Исключение кода из анализа Sonar: способы и примеры
- Использование MDC с пулами потоков: решение проблем
- Использование статических инициализаторов в Java: причины и примеры
- Инициализация переменной long в Java: грамотная работа с числами
- Использование метода intern() в Java: когда и зачем применять
- Использование существующей SQLite базы данных в Android
- Использование mappedBy в JPA и Hibernate: объяснение
- Извлечение подстроки из строки в Java: использование RegEx
- Использование и разница: javax.inject.Named и javax.inject.Qualifier
К
- Как задать начальное значение enum в Java: подробный гайд
- Как запустить .jar файл через командную строку в Java
- Как совершить mouseover в Selenium WebDriver на Java
- Компиляция из нескольких src в Maven: настройка pom.xml
- Конвертация строки в Uri и использование в MediaPlayer Android
- Как проверить, является ли double NaN в Java: лучший метод
- Как получить первый элемент коллекции в Java без итератора
- Корректное возвращение объекта Void в Java: правильный подход
- Конвертация Java Serializable Object в Byte Array
- Когда и зачем вызывать System.exit(0) в Java?
- Конвертация даты и времени в строку Java: форматы и локализация
- Как распаковать zip-файлы в Android программно: код исходника
- Как получить ID ресурса по имени в Android: динамический доступ
- Конвертация строки JSON в ArrayList<JsonLog> с помощью Gson
- Как сделать Java .class файлы читаемыми: руководство
- Компиляция Java-файла с внешними jar в командной строке
- Как определить активный профиль в Spring Boot: @Profile, Environment
- Конвертация .pfx в .keystore для подписи .apk: решение
- Корректировка finalName в Maven: проблема и решение
- Как работает mvn install в Maven и его взаимодействие с pom.xml
- Как получить вчерашнюю дату в Java: SimpleDateFormat и Date
- Как передать дату в формате YYYY-MM-DD в Spring MVC?
- Короткий синтаксис if-else в Java: условные операторы
- Как установить OpenJDK на Windows с долгосрочными обновлениями
- Конфигурация уровня логирования в API 1.7 с slf4j-simple
- Как скопировать текст из ячейки JTable в буфер обмена Java
- Копирование списка в Java: Метод Collections.copy() и его применение
- Конструкторы в интерфейсах Java: возможно ли это?
- Как извлечь файлы из .jar в Windows 7: командная строка
- Как дважды прочесть поток ввода без повторной загрузки
- Как создать копию ArrayList в Java: методы и особенности
- Как использовать класс BatteryManager для получения информации о батарее в Android
- Комментирование кода в Eclipse: горячие клавиши для Java и XHTML
- Как правильно хешировать строку в Java: SHA1 и MessageDigest
М
Н
- Настройка JUnit в IntelliJ IDEA: управление зависимостями
- Настройка профиля тестирования в Spring-Boot: оптимизация
- Настройка Spring Scheduler: исправляем Cron выражение
- Наследуются ли приватные поля в подклассах Java?
- Настройка форматирования вывода java.util.logging в Java
- Найти и использовать Oracle JDBC (ojdbc14) в Maven
- Настройка переменных окружения Java в Windows: classpath
- Настройка IntelliJ IDEA для разработки Android-приложений
- Настройка Logback: разделение логов по файлам в Java
- Настройка таймаута для HttpURLConnection в Java
- Не могу десериализовать ArrayList из START_OBJECT token
- Наследование от двух классов в Java: меню в Activity
- Не могу импортировать XSSFWorkbook в Apache POI: решение
- Наследование аннотаций в Java: решение и альтернативы
- Настройка @Scheduled(fixedDelay) через SpEL в Spring 3.0
- Неизменяемый массив в Java: альтернативы и решения
О
- Отображение дня недели в формате даты в Java: с примерами
- Обработка задач в Java без блокировки: исполнители и Future
- Отличие StringUtils.isBlank() от String.isEmpty() в Java
- Оператор ?: в Java: назначение и примеры использования
- Основы работы с Timer в Java: задачи, исключения, базы данных
- Округление BigDecimal до двух знаков после запятой в Java
- Определение целого числа в String массиве на Java
- Обработка XML-строки в Java: использование DocumentBuilderFactory
- Отличие операторов & и && в Java: когда и как использовать
- Оператор замены null в Java, аналог C# оператора ??
- Обратный порядок элементов в массиве int Java: исправляем код
- Определение геолокации на Android: доступ и обработка данных
- Отличия между volatile и static в Java: когда и почему использовать
- Отображение PDF в Android приложении: обходные пути и библиотеки
- Определение позиции подстроки в строке в Java: методы и примеры
- Очистка консоли в Java: аналог команды CLS из C++
- Обход файлов и подпапок в Java: итерация и обработка файлов
- Определение версии компилятора Java по файлу jar
- Обратная сортировка потока файлов через lambda в Java 8
- Обработка InterruptedException при использовании wait и sleep в Java
- Особенности использования defaultValue в @RequestParam в Spring
- Оптимальное преобразование списка в Map в Java
- Обязательность @JsonProperty с @JsonCreator в Jackson: почему?
- Обратный порядок в ArrayList в Java: итерация без индекса
- Округление чисел до ближайшего целого в Java: Math.ceil()
- Отправка POST-запроса в формате JSON через RestTemplate
- Определение версии JVM в Java: программный метод
- Оптимизированный способ расчёта возраста в Java: решение
- Отлов исключений из потока в Java: обработка ошибок в потоках
- Отличие наследования и полиморфизма в Java: объяснение
- Очистка строки Java: удаляем нецифровые символы, сохраняем точку
- Обработка пустых и null строк при конкатенации в Java
- Осуществление HTTP POST с JSON в Java: name, age
- Оптимальный поиск дубликатов в списке чисел Java
- Отличия терминов field, variable, attribute, property в Java
- Оптимальное объединение списка строк в Java: лучшие методы
- Оптимизация выполнения IN() запросов в Spring JDBCTemplate
- Ограничение общего объема памяти для JVM: методы и ограничения
- Отличия Helper и Utility классов в программировании
- Ошибка: Не найден основной класс в IntelliJ IDE: решение
П
- Преобразование long в byte[] и обратно в Java
- Преобразование строки в double в Java: возможные исключения
- Поиск символа в строке Java: методы без использования циклов
- Получение индекса элемента в цикле foreach в Java: решение
- Преобразование BufferedImage в файл JPEG в Java
- Переопределение кнопки назад Android: эмуляция кнопки домой
- Получение Unix-времени в Java: эффективные методы
- Преобразование LocalDate в Instant в Java 8: решение
- Проверка соответствия XML файла XSD схеме: инструменты
- Получение размера java.sql.ResultSet: методы и хитрости
- Получение дампа потока и кучи Java-процесса в Windows
- Передача аргументов в Java-приложение через Gradle задачу
- Преобразование double в long без cast в Java: эффективно
- Применение и работа ключевого слова "continue" в Java
- Подсчет количества повторений элементов в ArrayList Java
- Поиск функционального интерфейса JDK: нет аргументов, void
- Проверка email в Java: лучшие методы и альтернативы
- Преобразование Java Keystore в формат PEM: подробный гайд
- Переименование параметризованных тестов в JUnit4: подробное руководство
- Подсчет количества подстрок в строке с помощью JavaScript
- Печать символа процента в printf Java: правильный escape-символ
- Применить самоподписанный сертификат в Java: безопасное решение
- Получение часов и минут в Java: альтернатива deprecated
- Почему в Java результат деления 1/3 равен 0: решения
- Преобразование массива объектов в строковой в Java
- Применение JMS и Apache ActiveMQ: реальные случаи использования
- Пример использования Javadoc в Java: синтаксис и форматирование
- Переименование и объединение файлов в Java: методы и исключения
- Получение последнего элемента после split() в Java
- Получение списка всех запущенных потоков в JVM: Java
- Полный список управляющих символов в Java: обзор и применение
- Переименование полей в JSON через Jackson: 'id' в 'value'
- Получение последнего символа строки в Java: детальный гайд
- Подключение Java-клиента к серверу с самоподписанным SSL
- Простой переключатель boolean в Java без условий if-else
- "Подсчет строк кода в Eclipse: решение внутри IDE"
- Преобразование Integer в BigInteger в Java: решение ошибки
- Перевод XML в JSON на Java: лучшие библиотеки и инструменты
- Понимание InputStream и OutputStream в Java: когда и зачем использовать
- Получение KClass объекта в Kotlin: аналог getClass()
- Преобразование Unix timestamp в Date: Java решение
- Проверка существования индекса в ArrayList<String> в Java
- Преобразование целого числа в массив байтов в Java
- Просмотр логов Tomcat в Eclipse: где находятся, когда обновляются
- Проверка на null и пустоту массива в Java: if и length
- Программное закрытие JFrame в Java: эмуляция нажатия 'X'
- Преобразование int в двоичную строку в Java: эффективно и просто
- Проверка типа объекта в C++: аналог Java's instanceof
- Получение количества дней в месяце с Java: решение
- Понимание Java ClassLoader: применение и важность в Java
- Предотвращение SQL инъекций в Java: экранирование символов
- Приватные конструкторы в Java: применение и преимущества
- Получение числового значения месяца из Date в Java
- Применение Java Void Reference Type: детальный разбор
- Простое объяснение Persistence Context в Java и JPA
- Правила расположения javadoc и аннотаций в Java коде
- Проверка Java строки на наличие символов, не пробелы
- Преобразование строки в массив строк в Java: подробный гайд
- Получение последнего элемента в Stream/List Java: решение в одну строку
- Понимание многопоточности ConcurrentHashMap в Java
- Подключение к Oracle через Service Name вместо SID
- Почему ConcurrentHashMap в Java не допускает null?
- Применение метода 'fail' в JUnit: сценарии и практика
- Применение функции map в Java: существующие возможности
- Проверка типа переменной в Java: int, double, массивы
- Преобразование BigDecimal в Integer в Java: Hibernate и API
- Правильный вывод строки в разные типы OutputStream в Java
- Преобразование миллисекунд в форматированное время в Java
- Получение InputStream из URL в Java: решение ошибки
- Получение первого и последнего дня месяца в Java threeten
- Получение ID ресурса из строки в Android: решения
- Просмотр списка ошибок компиляции в IntelliJ: руководство
- Проблемы с кодировкой пробелов в URLEncoder и их решение
- Перехват и сохранение stackTrace в строку в Java
- Получение текущего времени в Java: код и интеграция
- Преобразование Collection в List для сортировки в Java
- Передача класса как параметра в Java без Reflection API
- Передача списка в IN clause NamedQuery JPA: решение, вопросы
- Переход от интерфейса к его реализации в IntelliJ IDEA
- Поиск пути к JDK на Linux после установки с apt-get
- Преобразование массива байт в строку и обратно в Android
- Правильное именование getter и setter для boolean в Java
- Преобразование Set<String> в String[] в Java: решение
- Получение автогенерированного ID после вставки в SQLite
- Преобразование JsonNode в ArrayNode без кастинга в Jackson
- Проход по диапазону дат в Java: правильный цикл итерации
- Проверка наличия папки в Java 7: обработка исключений IO
- Получение HTTP кода ответа от URL в Java: решение
- Проверка наличия элемента в Selenium WebDriver без try-catch
- Преобразование строки в кодировку UTF-8 в Java
- Проверка наличия строки в enum Java: аналог ArrayList.contains()
- Перевод числа в строку с запятыми в Python: быстрый метод
- Присоединение нескольких значений к одному ключу в HashMap Java
- Проверка наличия ключа в JSON: исключение JSONException
- Превращение строки в ArrayList в Java: split() и коммы
- Преобразование JSON в Map в Java: парсеры и библиотеки
- Получение информации о часовом поясе в Android
- Преобразование кода ASCII в символы в Java: решение
- Преобразование абсолютных путей в относительные в Java
- Представление пустого символа в Java: методы и особенности
- Преобразование char в int в Java: эффективные способы
- Присвоение числовых значений элементам enum в Java: гайд
- Преобразование LocalDate в LocalDateTime и Timestamp в Java
- Преобразование миллисекунд в формат 'чч:мм:сс' в Java
- Преимущества Hamcrest и assertThat() над assertXXX() в Java
- Принцип работы и сравнение String.valueOf и Object.toString в Java
- Поэлементный обход строки в Java через цикл for-each
- Поиск неиспользуемых классов в IntelliJ IDEA: руководство
- Преобразование списка строк в строку через запятую в Java
- Проверка равенства BigDecimal и 0 в Java: оптимизация кода
- Преобразование формата даты в JSON с использованием Jackson
- Показ родительских и дочерних классов в IntelliJ IDEA
- Получение объекта Date без времени в Java: эффективный способ
- Подробное руководство: @RequestBody и @ResponseBody в Spring 3
- Приведение типов в Stream Java 8: от Object до Client
Р
- Решение ошибки adb no permissions на Linux: udev rules
- Разбор файла .classpath/.project в Eclipse: решение проблемы
- Решаем ошибку SSL и прокси в Maven: SunCertPathBuilderException
- Решение ошибки JAXB: два свойства с одинаковыми именами
- Различия методов isInstance и isAssignableFrom в Java
- Разница между cacerts и keystore в Java: роль и функции
- Решение проблемы с компиляцией аннотаций Lombok в IntelliJ
- Рекурсивный обход файлов в Java: использование java.nio
- Разбор аргумента JVM -XX:MaxPermSize: влияние на PermGen
- Решение ошибки: DML операция delete не поддерживается в JpaRepository
- Решение ошибки в pom.xml и использование H2 в Eclipse
- Решение java.lang.NullPointerException в Java: причины и способы
- Работа с SFTP в Java: как получить файл с сервера
- Разбиение списка на пакеты в Java: стандартные утилиты
- Решение ошибки NoSuchMethodError в Java: синтаксис и зависимости
- Разница и использование интерфейсов Closeable и AutoCloseable в Java
- Решение проблемы java.lang.VerifyError на JBoss сервере
- Разница между методами mkdir() и mkdirs() в java.io.File
- Разница между методами Optional.orElse() и orElseGet() в Java
- Работа с отсортированными коллекциями в Java: практика
- Разница между break и continue в программировании
- Реализация очереди фиксированного размера в Java: автоочистка
- Решение ошибки java.net.SocketException в Tomcat: обзор
- Различия между паттернами Factory и Strategy в ООП
- Решение: отсутствие @XmlRootElement в JAXB при генерации
- Реализация progress bar в командной строке на Java
- Разница между Iterator и Iterable в Java: практический гид
- Решаем ошибку org.xml.sax.SAXParseException в Java: подробное руководство
- Решение ошибки java.net.MalformedURLException в Java XML
- Решение проблемы с Maven плагинами в IntelliJ IDEA 13
- Разница между Class.forName() и .newInstance() в Java
- Решаем ошибку openssl в командной строке: подробный гайд
- Решение ошибки с атрибутом MODULE при обновлении Android S
- Различия RuntimeException и Exception в Java: как выбрать?
- Разница между thenApply и thenCompose в Java: примеры использования
- Решение ошибки Illegal pattern character 'T' в Java
- Разбор JPA OneToMany/ManyToOne: обратная связь и mappedBy
- Решение ошибки "module java.base does not open" Android Studio
- Решение ошибки Postgresql: слишком много клиентов
- Решение ошибки Java: SecurityException, несовпадение подписей
- Разница между Java SE 6, JRE 1.6 и JDK 1.6: в чём их особенности?
- Решение проблемы Communications link failure в MySQL и Java
- Решение ошибки 'Content is not allowed in prolog' на GAE
- Расшифровка метода values() в Enum классе Java
- Решение ошибки 500 в Java: Basic Authentication и HttpClient
- Разделяем строку в Android: сплит по символу и вывод в TextView
- Разница между File.separator и / в путях Java
- Различия между int и Integer в Java: особенности использования
- Решение ошибки java.lang.OutOfMemoryError в Maven тестах
- Решаем проблему с импортом javax.servlet в Eclipse
- Различия между replace() и replaceAll() в Java: подробности
- Решаем проблему с подсветкой Jenkinsfile в IntelliJ IDEA
- Решение: Spring Boot не находит ресурсы в jar при сборке Maven
- Работа pluginManagement в Maven и его взаимодействие с плагинами
- Развертывание приложения на корневом уровне в Tomcat
- Различия работы оператора modulo в Java и Python
- Решение проблемы: не найден tools.jar в проекте Java
- Реализация Singleton в Java через Enum: механика и создание
- Решаем проблему сборки Maven в Intellij: пропущенный символ
- Решение ошибки "Unable to resolve host" в Android приложении
- Решение ошибки SSLHandshakeException в Struts: шаги и настройки
- Решение проблемы с подключением JDBC и MySQL в Java
- Решение ошибки «java.net.ConnectException: Connection refused»
- Реализация поиска в Android с помощью SearchManager в Fragments
- Решение проблемы с получением ввода через System.console() в Java
- Решение: 'javac' не узнаётся как команда в Windows
- Разница между Errors и Exceptions в Java: примеры и советы
- Разница между ? и Object в Java-генериках: HashMap
- Различия между @EJB и @Inject в Java EE: какой выбрать?
- Решение проблемы валидации email в Java: регулярные выражения
- Роль Dispatcher Servlet в Spring: обработка HTTP-запросов
- Решаем предупреждение Unchecked Cast в Java Spring
С
- Соглашения по именованию утилитных классов в Java
- Сбор информации о системе на Java: без JNI, 3 ОС
- Сортировка списка строк в алфавитном порядке: Java
- Структура пакетов Java: организация проекта и юнит-тестов
- Сумма чисел в массиве Java: эффективное решение
- Сортировка файлов по дате изменения в Java: лучшие способы
- Создание REST-клиента на Java: Jersey, Apache CXF и HTTPConnection
- Сохранение случайной соли при хешировании паролей bcrypt
- Сохранение List<String> в JPA: решение проблемы с PersistenceException
- Сортировка массива объектов по двум полям в Java
- Создание экземпляра обобщенного класса в Java: обход ограничений
- Создание системы плагинов в Java: руководство и настройка
- Сравнение JPA, Hibernate, JDO для Java: когда что использовать
- Сравнение Ant и Maven: различия для сборки Java-проектов
- Сортировка и конвертация Set в List в Java: методы
- Сравнение ConnectionTimeout и SocketTimeout: понимание разницы
- Создание Singleton с аргументами в Java: решение проблемы
- Способы разделения Java 8 stream на два потока
- Сравнение строк в Java: assertEquals vs String.equals()
- Стандартная сортировка методов в Java: улучшение организации
- Создание @AspectJ pointcut для мониторинга @Monitor в Spring AOP
- Случайное перемешивание массива в Java: гарантия равновероятности
- Смена веток Subversion в IntelliJ IDEA: подробное руководство
- Создание пустого массива в Java: методы инициализации
- Создание .jar файла в IntelliJ IDEA: аналог Eclipse
- Смена пароля keystore для доступа третьим лицам
- Создание составного ключа через JPA и Hibernate в Java
- Синхронизация статических методов в Java: применение в Hibernate
- Создание случайного double в заданном диапазоне в Java
- Создание собственного класса исключений в Java: примеры
- Создание уникальных строк без дефисов в Java: UUID и Random
- Сравнение BigDecimal и нуля: методы и точность в Java
- Создание и обновление временных меток в Hibernate и MySQL
- Создание объекта URL из локального файла для тестов в Java
- Слияние двух HashMap в Java: решение проблемы дубликатов
- Соединение двух массивов байтов в Java: эффективный метод
- Сравнение строк по алфавиту в Java: методы и решения
- Сложение BigDecimals через Java Streams: точность и ограничения
- Соединение путей в Java: решение через Path.resolve()
- Создание JSONArray в Java, используя JSONObject: практический пример
- Синхронизация в Java: блокировка на уровне объекта или метода
- Создание Android Facebook Key Hash: решение ошибки openssl
- Стандартные MIME-типы: ищем enum или интерфейс в Java
- Создание JSON объектов на Java: Fluent-стиль, GSON, проблемы
- Создание и использование кастомного исключения в Java
- Создание диаграммы классов в IntelliJ: все классы сразу
- Создание копии файла в Android: метод без чтения содержимого
- Создание файлов в Java через FileOutputStream: когда их нет
- Счетчик сущностей по имени в Spring Data JPA: методы
- Создание JAR-файла исходников в Gradle для IntelliJ IDEA
- Сравнение UTF-8 и UTF-16: когда и почему использовать?
- Скачивание файла через Spring Boot REST: решаем проблемы
- Статический метод в обобщённом классе Java: решение ошибок
- Сортировка объектов в ArrayList по дате: использование lt(), lteq()
У
- Упрощаем null-safe compareTo() в Java: решение на Java 8
- Управление программной клавиатурой в Android: показ и скрытие
- Управление исключениями в фильтрах Spring: CorsFilter, JDBC
- Установка Maven 3 на Ubuntu разных версий через apt-get
- Удаление расширения файла из строки в Java: эффективные методы
- Удаление Cookie в Java Servlet: правильное применение max age
- Улучшение проверки наличия подстроки в jUnit: более кратко
- Удаление переносов строк из файла в Java: кроссплатформенно
- Установка выбранного элемента Spinner по значению в базе данных
- Удаление начальных и конечных кавычек в строке Java
- Управление отображением клавиатуры в Android на старте
- Удаление всех вхождений символа из строки в Java
- Удаление первых символов из строки: решение на JavaScript
- Увеличение размера heap в Java: руководство и влияние
- Указание версии JDK в Android Studio: решение ошибок Gradle
- Улучшение внешнего вида Java Swing приложений: L&F
- Установка OpenJDK 11 на Ubuntu: решение проблемы с командой
- Удаление пробелов и новых строк в начале и конце строки
- Удаление подстроки из строки в Java: с учётом регистра
- Удаление первого символа в строке на Java: методы и решения
- Удаление лишних пробелов в начале и конце строки в Java
Ф
- Фильтрация null значений из списка в Java8: обработка исключений
- Фильтрация и перенос ключей TreeMap в Java: решение
- Форматирование Double до 2-х десятичных мест в Java
- Форматирование строк в Java: замена переменных в шаблоне
- Форматирование длительности в Java: преобразование секунд в Ч:ММ:СС
- Форматирование текста в Android: strings.xml, HTML, Spannable