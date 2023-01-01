Форматирование даты из LocalDate в строку: Java.time

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать LocalDate в String , используйте DateTimeFormatter :

Java Скопировать код LocalDate date = LocalDate.now(); String formattedDate = date.format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy"));

Результатом будет дата в формате "30/04/2023". Настройте шаблон в соответствии с вашими требованиями.

Подробное руководство

Процесс форматирования

Показываю, как различные шаблоны DateTimeFormatter меняют представление LocalDate :

Полное название месяца: "dd MMMM yyyy" возвращает "30 апреля 2023".

возвращает "30 апреля 2023". Сокращенное название месяца: "dd MMM yyyy" преобразует в "30 апр 2023".

преобразует в "30 апр 2023". Инвертированный порядок: "yyyy/MM/dd" приводит к "2023/04/30".

Локализация

Не навязывайте использование своего Locale другим:

Java Скопировать код Locale locale = Locale.FRENCH; DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd MMMM yyyy", locale); String formattedDate = date.format(formatter);

Такой код позволяет представить даты на французском языке.

Стандарт ISO-8601

Если с выбором собственного шаблона возникают сложности, воспользуйтесь стандартным форматом DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE :

Java Скопировать код String formattedDate = date.format(DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE);

Дата будет представлена в виде "2023-04-30", что соответствует стандарту ISO-8601.

Остерегайтесь устаревших решений

SimpleDateFormat хорошо известен пользователям java.util , однако он не подойдет для java.time !

Для работы с часовыми поясами используйте ZonedDateTime :

Java Скопировать код ZonedDateTime zonedDate = date.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault()); String formattedZonedDate = zonedDate.format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd MMMM yyyy z"));

Визуализация

Пример неформатированного LocalDate :

Markdown Скопировать код Неотформатированный LocalDate : 2021-04-01

Пример отформатированного LocalDate :

Java Скопировать код DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("MMMM dd, yyyy"); String formattedDate = date.format(formatter);

Результат форматирования:

Markdown Скопировать код Отформатированный LocalDate : 1 апреля 2021 года

Каждый формат подчеркивает уникальные аспекты LocalDate .

Внутренности шаблона

Шаблон определяет детали представления даты:

Ретро-стиль: "yy" сокращает 2023 год до "23".

сокращает 2023 год до "23". Полное обозначение: "uuuu" показывает год полностью, т.е. "2023".

Обработка ошибок

Если формат некорректен, DateTimeParseException поможет отловить ошибку:

Java Скопировать код try { LocalDate date = LocalDate.parse("01-04-2023", formatter); } catch (DateTimeParseException e) { e.printStackTrace(); }

Совместимость со старыми версиями Java

Для Java 6 или 7 доступен ThreeTen-Backport , библиотека, которая обеспечивает доступ к функциональности java.time .

Полезные материалы