Форматирование даты из LocalDate в строку: Java.time#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать
LocalDate в
String, используйте
DateTimeFormatter:
LocalDate date = LocalDate.now();
String formattedDate = date.format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy"));
Результатом будет дата в формате "30/04/2023". Настройте шаблон в соответствии с вашими требованиями.
Подробное руководство
Процесс форматирования
Показываю, как различные шаблоны
DateTimeFormatter меняют представление
LocalDate:
- Полное название месяца:
"dd MMMM yyyy"возвращает "30 апреля 2023".
- Сокращенное название месяца:
"dd MMM yyyy"преобразует в "30 апр 2023".
- Инвертированный порядок:
"yyyy/MM/dd"приводит к "2023/04/30".
Локализация
Не навязывайте использование своего
Locale другим:
Locale locale = Locale.FRENCH;
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd MMMM yyyy", locale);
String formattedDate = date.format(formatter);
Такой код позволяет представить даты на французском языке.
Стандарт ISO-8601
Если с выбором собственного шаблона возникают сложности, воспользуйтесь стандартным форматом
DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE:
String formattedDate = date.format(DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE);
Дата будет представлена в виде "2023-04-30", что соответствует стандарту ISO-8601.
Остерегайтесь устаревших решений
SimpleDateFormat хорошо известен пользователям
java.util, однако он не подойдет для
java.time!
Часовые пояса и
ZonedDateTime
Для работы с часовыми поясами используйте
ZonedDateTime:
ZonedDateTime zonedDate = date.atStartOfDay(ZoneId.systemDefault());
String formattedZonedDate = zonedDate.format(DateTimeFormatter.ofPattern("dd MMMM yyyy z"));
Визуализация
Пример неформатированного
LocalDate:
Неотформатированный LocalDate : 2021-04-01
Пример отформатированного
LocalDate:
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("MMMM dd, yyyy");
String formattedDate = date.format(formatter);
Результат форматирования:
Отформатированный LocalDate : 1 апреля 2021 года
Каждый формат подчеркивает уникальные аспекты
LocalDate.
Внутренности шаблона
Шаблон определяет детали представления даты:
- Ретро-стиль:
"yy"сокращает 2023 год до "23".
- Полное обозначение:
"uuuu"показывает год полностью, т.е. "2023".
Обработка ошибок
Если формат некорректен,
DateTimeParseException поможет отловить ошибку:
try {
LocalDate date = LocalDate.parse("01-04-2023", formatter);
} catch (DateTimeParseException e) {
e.printStackTrace();
}
Совместимость со старыми версиями Java
Для Java 6 или 7 доступен
ThreeTen-Backport, библиотека, которая обеспечивает доступ к функциональности
java.time.
Полезные материалы
- DateTimeFormatter (Java SE 8) — Обстоятельное руководство по использованию
DateTimeFormatter.
- Самые высоко оцененные вопросы о 'localdate' – Stack Overflow — Лучшие рекомендации и практические примеры работы с
LocalDate.
- Дата и время в Java SE 8 — Подробное изложение API даты и времени в Java 8.
- Java LocalDate – Javatpoint — Исчерпывающее руководство по работе с
LocalDate.
- Java LocalDate — Мастер-класс по использованию
LocalDateот Дженкова.
Олеся Тарасова
Java-разработчик