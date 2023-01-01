Поиск неиспользуемых классов в IntelliJ IDEA: руководство

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Быстрый ответ

Для того чтобы отыскать неиспользуемые классы в IntelliJ IDEA, примените инструмент "Инспекция кода":

Перейдите в раздел Анализ и выберите пункт Инспекция кода . Укажите фильтр анализа для всего проекта или конкретных его модулей. По завершении анализа переходите к разделу "Избыточность объявлений" и найдите пункт "Неиспользуемые объявления".

Однако не стоит забывать, что инструмент может не обнаружить классы, которые используются через рефлексию, внедрение зависимостей или используются вне проекта, поэтому рекомендуем вручную проверить обнаруженные классы.

Инспекции — ваше лазерное зрение

Инспекция классов

Для того чтобы сфокусировать проверку именно на классах, используйте комбинацию клавиш Ctrl+Shift+A (либо Command+Shift+A на macOS), введите "неиспользуемые декларации", и убедитесь, что выбрана проверка классов.

Использование 'инспекции по имени' для точности

Для запуска конкретной инспекции примените функцию Анализ/Запуск инспекции по имени . Введите "Неиспользуемые декларации", и выберите соответствующий пункт из списка.

Проверка безопасности: Ваша сеть безопасности

Перед окончательным удалением класса рекомендуется применить функцию "Найти использования" (Alt+F7), чтобы убедиться, что класс действительно не используется нигде.

Опасайтесь скрытых использований

Инспекция не учитывает динамические ссылки на классы, такие как использование имен классов в строках или файлах конфигурации.

Будьте осторожны при удалении классов

Перед тем как удалять классы, удостоверьтесь, что они не участвуют во внешних API, чтобы не нарушить работоспособность вашего продукта.

Глубокое погружение в очистку кода

Будьте в курсе всех изменений

Для эффективного использования инспекций всегда используйте последнюю версию IntelliJ IDEA.

Инспекции всегда под рукой

Чтобы быстро запустить инспекции, используйте горячие клавиши, например Ctrl+Alt+Shift+I .

Доверяй, но проверяй

Не полностью полагайтесь на автоматическое обнаружение; всегда дополнительно проверяйте результаты инспекций вручную.

Вызовы конструкторов играют свою роль

Помните, что инспекции ищут именно прямые вызовы конструкторов, поэтому некоторые методы использования классов могут ускользнуть от внимания инспекций.

Будьте готовы к улучшению процесса

Инструменты статического анализа, такие как Fortify, могут улучшить поиск неиспользуемого кода, но готовьтесь к возможным дополнительным затратам.

Бесплатно не означает неэффективно

Существуют бесплатные плагины и инструменты, которые также помогают находить неиспользуемые классы без каких-либо вложений.

Давайте визуализируем

Представьте свой проект как комнату с коробками (классами):

Java Скопировать код /** * Проходим мимо рядов коробок: * 📦📦📦📦📦📦📦📦 * 📦🔄🔍🔄📦🔄🔍🔄 // Что у нас тут, улыбающаяся коробка? * 📦🔄🔍🔄📦🔄🔍🔄 * 📦📦📦📦📦📦📦📦 */

IntelliJ IDEA помогает вам тщательно проверить каждую коробку:

Java Скопировать код /** * Итоги проверки доктора Инспектора! * Пустые коробки, которые можно опустошить и выбросить: [📭, 📭, 📭] * Заполненные коробки, которые необходимо оставить: [📦, 📦, 📦, 📦] */

Ваша инспекция приводит к тому, что остается лишь чистое и безопасное пространство.

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