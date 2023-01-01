Разбиваем ArrayList на подмассивы в Java: размер 10

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Быстрый ответ

Для разбиения ArrayList на несколько подсписков воспользуйтесь методом subList . Внизу представлен пример кода, который разбивает список на подсписки по заданной длине:

Java Скопировать код List<List<Integer>> choppedLists = new ArrayList<>(); int size = 3; for (int i = 0; i < list.size(); i += size) { choppedLists.add(new ArrayList<>(list.subList(i, Math.min(list.size(), i + size)))); }

Измените значение size согласно желаемому размеру подсписков.

Преобразование подсписков в самостоятельные списки

Если вам требуется, чтобы каждый подсписок был самостоятельным ArrayList , воспользуйтесь следующим кодом:

Java Скопировать код List<ArrayList<Integer>> independentLists = choppedLists.stream() .map(ArrayList::new) .collect(Collectors.toList());

Работа со "остаточными" элементами

Если исходный список не кратен размеру подсписков, следует заботиться о оставшихся элементах:

Java Скопировать код int remainder = list.size() % size; if (remainder != 0) { choppedLists.add(new ArrayList<>(list.subList(list.size() – remainder, list.size()))); }

Таким образом, ни один элемент не останется без внимания.

Визуализация

Представьте ArrayList в виде книги с главами:

Markdown Скопировать код Книга: [👩‍💼, 👨‍🚒, 🧑‍🏫, 👨‍🌾, 👩‍🚀, 🧑‍🎨, 👨‍💻, 👩‍🔬]

Наша задача – разделить её на короткие рассказы, каждый из которых представлен отдельным ArrayList :

Markdown Скопировать код Рассказ 1: [👩‍💼, 👨‍🚒] Рассказ 2: [🧑‍🏫, 👨‍🌾] Рассказ 3: [👩‍🚀, 🧑‍🎨] Рассказ 4: [👨‍💻, 👩‍🔬]

Использование библиотек

Профессиональное разделение списков при помощи Guava

Guava предоставляет возможность выполнить данную задачу очень просто:

Java Скопировать код List<List<Integer>> guavaPartitions = Lists.partition(originalList, size);

Эффективное разделение с использованием Apache Commons Collections

Apache Commons Collections также предлагает удобный метод для этого:

Java Скопировать код List<List<Integer>> apachePartitions = ListUtils.partition(originalList, size);

Гибкое управление при помощи Java 8 Stream API

Java 8 Streams располагает мощным инструментарием для решения это задачи:

Java Скопировать код AtomicInteger index = new AtomicInteger(); Collection<List<Integer>> streamPartitions = originalList.stream() .collect(Collectors.groupingBy(it -> index.getAndIncrement() / size)) .values();

Полезные материалы