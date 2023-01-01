Решение ошибки «java.net.ConnectException: Connection refused»

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Быстрый ответ

Ошибка Connection refused означает, что на заданном IP-адресу/порту нет сервиса, который бы принимал входящие подключения. Это часто случается при остановке сервера или некорректном указании порта. Для запуска сервера на локальной машине на порту 8080 , используйте следующий код:

Java Скопировать код // Запускаем сервер на порту 8080 new ServerSocket(8080);

А для подключения к этому серверу:

Java Скопировать код // Попытка соединения с сервером new Socket("localhost", 8080);

Не забывайте про брандмауэры — они могут блокировать подключения без уведомления. Также удостоверьтесь, что IP и порт клиента соответствуют настройкам сервера.

Понимание проблемы

В случае столкновения с java.net.ConnectException: Отказ в соединении , пройдите следующие этапы:

Клиентский код: Проверьте, корректно ли указаны адрес и порт сервера в клиенте – неверно указанные данные могут привести к ошибке. Сетевой брандмауэр: Возможны проблемы с сетевым брандмауэром или сетевой конфигурацией. Используйте telnet или Putty для диагностики и Wireshark – для детального изучения сетевого трафика. Сервер: Сервер может быть недоступен или перегружен, и поэтому не в состоянии обработать запросы. Проверьте его исправность и уровень нагрузки.

Распространенные ошибки

Важно знать об ошибках, которые часто допускают при решении данной проблемы:

Неправильный IP : Если используете виртуальные машины или контейнеры, IP-адреса могут измениться. С помощью команд ipconfig или ifconfig можно узнать текущий адрес.

Ограничение доступа : Если клиент находится не на локальной машине, используйте публичный IP или обеспечьте связь между клиентом и сервером с помощью промежуточных сервисов, например Nginx .

Статус сервера: Проанализируйте настройки сервера. Сервер должен быть запущен перед попыткой подключения клиента, обратите внимание на возможные ошибки, отраженные в логах.

Визуализация

Представим, что исключение java.net.ConnectException: Отказ в соединении – это:

Markdown Скопировать код Ваш Java-код отправляется к серверу.

Сценарий: Java-код пытается войти в дверь 🚪, но сервер занят просмотром Netflix 🍿 и не реагирует.

Markdown Скопировать код | Ваше действие | Отклик сервера | | -------------- | -------------- | | Тук-тук | 🚪💥 | | Сервер | 🏢🔒 | | Отклик | Отказ в соединении |

Просто говоря, код прилагает все усилия, но сервер недоступен. Это как если б прийти на вечеринку, но забыть пригласительный дома. 🥴

Профилактические меры на стороне сервера

Дополнительные способы предотвращения подобных ошибок:

Проверка портов сервера : Команда netstat поможет узнать, какие порты заняты, и подтвердит возможность их использования для новых подключений.

Тестирование подключений : Тестирование с помощью telnet или nc позволит убедиться в возможности подключения перед запуском Java-кода.

Логи ошибок : В логах сервера и клиента могут быть указаны проблемы, о которых вы не подозревали. Проверяйте их регулярно.

Просмотр кода: Ваш сетевой код может содержать ошибки. Оцените его качество и исправьте возможные проблемы.

Делайте шаги вперед

Часто нужно не просто решить проблему, но и предусмотреть меры против её повторения:

Освоение сетевых библиотек или фреймворков упростит написание сетевой части приложения.

Необходимо устойчиво работать при сетевых сбоях, для этого используйте обработку ошибок, функции автоматического повторного подключения и системы оповещений.

Грамотное тестирование нагрузки поможет обеспечить стабильность приложения на практике.

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