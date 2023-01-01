Как настроить 404 ответ в контроллере Spring-MVC?

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@GetMapping("/checkRequest/items") public ResponseEntity<Object> checkItem(HttpServletRequest request) { // Выполняем проверку, существует ли товар if (/* условие, основанное на запросе */) { // Товар пошёл в отпуск и не вернулся! return new ResponseEntity<>(HttpStatus.NOT_FOUND); } // ... }