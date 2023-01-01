Фильтры и интерцепторы в Spring MVC: различия и применение

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Быстрый ответ

В Spring MVC интерцепторы выполняют важную функцию: они регулируют поведение при выполнении контроллеров и тесно интегрированы с фреймворком Spring. В свою очередь, фильтры, работающие на уровне Java Servlet, обладают универсальностью и вполне способны модифицировать запросы ещё до обработки в Spring MVC.

Java Скопировать код // Пример интерцептора: @Override public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) { // Код, запускающийся до выполнения контроллера return true; // Если true, выполнение продолжит свой ход } @Override public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) { // Код, запускающийся после выполнения контроллера } // Пример фильтра: @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { // Код, работающий до запуска цепочки фильтров chain.doFilter(request, response); // Вызов остальных фильтров в цепочке // Код, работыющий после прохождения цепочки фильтров }

Интерцепторы наиболее подходят для решения задач в контексте Spring, в то время как фильтры могут применяться для широкого круга операций над запросами и ответами, не связанными с Spring.

Подробный разбор

Интерцепторы: полная интеграция с Spring

Интерцепторы позволяют организовать действия до и после обработки контроллера, поддерживают создание цепочек для более детализированного управления запросами и подходят для осуществления проверки авторизации и других задач, требующих информации о HandlerMethod.

Фильтры: мастера Servlet API

Фильтры не увязаны с Spring MVC и могут влиять на HTTP-запросы на самом раннем этапе. Они отлично подходят для сжатия данных, преобразований кодировки, аутентификации и других операций, при выполнении которых необходим доступ к низкоуровневым особенностям запросов и ответов.

Битва применений

Фильтры идеально подходят для выполнения операций до момента, когда запрос достигает Spring MVC. Интерцепторы же предназначены для более тонкого управления процессами внутри фреймворка Spring, как, например, изменение работы контроллеров или выполнение операций в контексте Spring.

Лучшие практики

Рекомендуется настраивать фильтры через web.xml или Java-конфигурацию с использованием @WebFilter . Это позволит им работать с запросами и ответами на уровне сервлетов. Интерцепторы, как часть экосистемы Spring, настраиваются через MVC-конфигурацию или с использованием HandlerInterceptor для управления сложным поведением.

Правильно выбрав для каждого из них роли, вы создадите эффективную архитектуру без дублирования функционала.

Визуализация

Представьте себе здание с усиленной безопасностью, где интерцепторы и фильтры – это охранники, выполняющие разные роли:

🚧 Фильтр: Охранник у входа, который контролирует всех прибывающих.

🔎 Интерцептор: Внутренняя служба безопасности, следящая за правилами и потребностями гостей.

🔐 Фильтр: Точка входа: [🔍 Анализ запроса] ➡️ Решение: [🛑 Остановить запрос ✅ Передать дальше]

🚦 Интерцептор: Внутри здания: [📃 Предобработка] ➡️ [📜 Обработка после контроллера] ➡️ [🔄 Завершающий процесс]

Фильтры и интерцепторы дополняют друг друга, создавая комплексную защиту приложения.

Java EE и Spring: Гармоничное сочетание

Основа Java EE

Фильтры, будучи элементами платформы Java EE, начинают действовать до передачи запроса сервлету и могут выполнять разнообразные функции, такие как управление сессиями и форматирование данных.

Особенности Spring

Spring представляет собой интерфейс HandlerInterceptor, который позволяет актуализировать запрос после обработки DispatcherServlet и добалять логику проверки обработки контроллером запроса.

Тестирование и отладка

Фильтры могут создать трудности при отладке, поэтому при тестировании стоит уделить внимание сервлет-контейнеру и преобразованиям запросов и ответов. Относительно интерцепторов, которые являются частью жизненного цикла Spring, отладка проходит проще. Рекомендуется проведение юнит-тестирования методов preHandle , postHandle и afterCompletion .

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