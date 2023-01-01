Решение ошибки "Unable to resolve host" в Android приложении#Android #Ошибки Java
Быстрый ответ
Перепроверьте правильность вашего URL, а также проверьте наличие активного интернет-соединения на вашем устройстве. Не забывайте, что необходимо разрешить доступ к интернету в файле AndroidManifest.xml:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
Рекомендуется использовать проверенные DNS-серверы, такие как
8.8.8.8 и
1.1.1.1. Убедитесь также, что URL доступен через браузер или при помощи команды ping.
Проверка манифеста и разрешений
Чтобы обеспечить доступ к сети, в файле AndroidManifest.xml должно быть указано разрешение на доступ к Интернету. Данное разрешение должно быть размещено внутри тега
<manifest>, но перед его закрывающим тегом
</manifest>:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
Проверка соединения с сетью
Убедитесь в наличии стабильного интернет-соединения на вашем устройстве или эмуляторе. Если сеть работает некорректно, возможно потребуется перезагрузка устройства.
Проверка корректности и доступности URL
Проверьте, что указанный URL валиден и открывается. Доступность URL должна быть обеспечена с различных устройств и в разных браузерах:
URL url = new URL("https://example.com");
Проверка настроек сети
Проверьте настройки вашего системного файервола, убедитесь, что он не мешает соединению вашего приложения с интернетом:
boolean isFirewallFine = checkFirewallSettings();
Использование сторонних библиотек
Сложные задачи, такие как работа с RSS-каналами, можно эффективно решать с помощью сторонних библиотек:
RssReader reader = new RssReader();
Проверка домена и DNS
Проверьте, что домен зарегистрирован и доверен пользователями интернета:
isDomainTrusted(url);
Визуализация
Аналогия с детективом, расследующим дело, может иллюстрировать возникновение ошибки:
- 🔍 DNS: Некорректные записи в DNS могут сбить с толку.
- 📖 URL: Ошибки в URL мешают доступу к ресурсу.
- 🌐 Сеть: Проблемы с сетевой инфраструктурой могут быть причиной недоступности ресурса.
Алгоритм поиска решения:
- 🌐 Проверить и исправить код, искать ошибки.
- 🔍 Внимательно проверить DNS, скорректировать записи при необходимости.
- 📖 Проверить и исправить URL, если это нужно.
Полезные материалы
- Подключение к сети | Android Developers — официальное руководство по сетевым операциям в Android.
- [Нет интернета на Android эмуляторе — почему и как исправить? – Stack Overflow] (https://stackoverflow.com/questions/2206822/no-internet-on-android-emulator-why-and-how-to-fix) — советы по устранению проблем с интернетом на эмуляторе Android.
- InetAddress (Java Platform SE 7) — документация для класса
InetAddress.
- GitHub – square/okhttp: Square’s meticulous HTTP client for the JVM, Android, and GraalVM. — HTTP-клиент от команды Square для Java и Android.
- Блог разработчиков Android: HTTP-клиенты Android — советы от разработчиков Android по работе с сетью.
- java – Как исправить 'android.os.NetworkOnMainThreadException'? – Stack Overflow — как исправить ошибку NetworkOnMainThreadException в Android.
- Инструмент для проверки DNS — DNS Tools — MxToolbox — инструмент для проверки DNS-записей и диагностики проблем с доменами.
Элина Баранова
разработчик Android