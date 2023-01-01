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Решение ошибки "Unable to resolve host" в Android приложении
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Решение ошибки "Unable to resolve host" в Android приложении

#Android  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Перепроверьте правильность вашего URL, а также проверьте наличие активного интернет-соединения на вашем устройстве. Не забывайте, что необходимо разрешить доступ к интернету в файле AndroidManifest.xml:

xml
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<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Рекомендуется использовать проверенные DNS-серверы, такие как 8.8.8.8 и 1.1.1.1. Убедитесь также, что URL доступен через браузер или при помощи команды ping.

Пошаговый план для смены профессии

Проверка манифеста и разрешений

Чтобы обеспечить доступ к сети, в файле AndroidManifest.xml должно быть указано разрешение на доступ к Интернету. Данное разрешение должно быть размещено внутри тега <manifest>, но перед его закрывающим тегом </manifest>:

xml
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<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Проверка соединения с сетью

Убедитесь в наличии стабильного интернет-соединения на вашем устройстве или эмуляторе. Если сеть работает некорректно, возможно потребуется перезагрузка устройства.

Проверка корректности и доступности URL

Проверьте, что указанный URL валиден и открывается. Доступность URL должна быть обеспечена с различных устройств и в разных браузерах:

Java
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URL url = new URL("https://example.com");

Проверка настроек сети

Проверьте настройки вашего системного файервола, убедитесь, что он не мешает соединению вашего приложения с интернетом:

Java
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boolean isFirewallFine = checkFirewallSettings();

Использование сторонних библиотек

Сложные задачи, такие как работа с RSS-каналами, можно эффективно решать с помощью сторонних библиотек:

Java
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RssReader reader = new RssReader();

Проверка домена и DNS

Проверьте, что домен зарегистрирован и доверен пользователями интернета:

Java
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isDomainTrusted(url);

Визуализация

Аналогия с детективом, расследующим дело, может иллюстрировать возникновение ошибки:

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- 🔍 DNS: Некорректные записи в DNS могут сбить с толку.
- 📖 URL: Ошибки в URL мешают доступу к ресурсу.
- 🌐 Сеть: Проблемы с сетевой инфраструктурой могут быть причиной недоступности ресурса.

Алгоритм поиска решения:

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- 🌐 Проверить и исправить код, искать ошибки.
- 🔍 Внимательно проверить DNS, скорректировать записи при необходимости.
- 📖 Проверить и исправить URL, если это нужно.

Полезные материалы

  1. Подключение к сети | Android Developers — официальное руководство по сетевым операциям в Android.
  2. [Нет интернета на Android эмуляторе — почему и как исправить? – Stack Overflow] (https://stackoverflow.com/questions/2206822/no-internet-on-android-emulator-why-and-how-to-fix) — советы по устранению проблем с интернетом на эмуляторе Android.
  3. InetAddress (Java Platform SE 7) — документация для класса InetAddress.
  4. GitHub – square/okhttp: Square’s meticulous HTTP client for the JVM, Android, and GraalVM. — HTTP-клиент от команды Square для Java и Android.
  5. Блог разработчиков Android: HTTP-клиенты Android — советы от разработчиков Android по работе с сетью.
  6. java – Как исправить 'android.os.NetworkOnMainThreadException'? – Stack Overflow — как исправить ошибку NetworkOnMainThreadException в Android.
  7. Инструмент для проверки DNS — DNS Tools — MxToolbox — инструмент для проверки DNS-записей и диагностики проблем с доменами.
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Элина Баранова

разработчик Android

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