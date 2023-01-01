Решение ошибки "Unable to resolve host" в Android приложении

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Быстрый ответ

Перепроверьте правильность вашего URL, а также проверьте наличие активного интернет-соединения на вашем устройстве. Не забывайте, что необходимо разрешить доступ к интернету в файле AndroidManifest.xml:

xml Скопировать код <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Рекомендуется использовать проверенные DNS-серверы, такие как 8.8.8.8 и 1.1.1.1 . Убедитесь также, что URL доступен через браузер или при помощи команды ping.

Проверка манифеста и разрешений

Чтобы обеспечить доступ к сети, в файле AndroidManifest.xml должно быть указано разрешение на доступ к Интернету. Данное разрешение должно быть размещено внутри тега <manifest> , но перед его закрывающим тегом </manifest> :

xml Скопировать код <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Проверка соединения с сетью

Убедитесь в наличии стабильного интернет-соединения на вашем устройстве или эмуляторе. Если сеть работает некорректно, возможно потребуется перезагрузка устройства.

Проверка корректности и доступности URL

Проверьте, что указанный URL валиден и открывается. Доступность URL должна быть обеспечена с различных устройств и в разных браузерах:

Java Скопировать код URL url = new URL("https://example.com");

Проверка настроек сети

Проверьте настройки вашего системного файервола, убедитесь, что он не мешает соединению вашего приложения с интернетом:

Java Скопировать код boolean isFirewallFine = checkFirewallSettings();

Использование сторонних библиотек

Сложные задачи, такие как работа с RSS-каналами, можно эффективно решать с помощью сторонних библиотек:

Java Скопировать код RssReader reader = new RssReader();

Проверка домена и DNS

Проверьте, что домен зарегистрирован и доверен пользователями интернета:

Java Скопировать код isDomainTrusted(url);

Визуализация

Аналогия с детективом, расследующим дело, может иллюстрировать возникновение ошибки:

Markdown Скопировать код - 🔍 DNS: Некорректные записи в DNS могут сбить с толку. - 📖 URL: Ошибки в URL мешают доступу к ресурсу. - 🌐 Сеть: Проблемы с сетевой инфраструктурой могут быть причиной недоступности ресурса.

Алгоритм поиска решения:

Markdown Скопировать код - 🌐 Проверить и исправить код, искать ошибки. - 🔍 Внимательно проверить DNS, скорректировать записи при необходимости. - 📖 Проверить и исправить URL, если это нужно.

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