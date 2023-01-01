Разбор использования вопросительного знака в Java Generics

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Быстрый ответ

В параметрах типа обобщений в Java символ вопроса ? обозначает неизвестный тип или так называемый метасимвол подстановки. Он позволяет реализовать гибкость в управлении типами данных, когда не требуется указание точных типовых границ. Если нам нужно работать с типом T или его подтипами, мы используем ? extends T , что позволяет читать данные, но не разрешает добавление новых элементов. В свою очередь, ? super T применяется для вставки экземпляров типа T или его супертипов в коллекцию. Такое использование обеспечивает гибкость кода и смягчает догматичность типовых ограничений. Пример кода ниже демонстрирует использование ограниченного метасимвола подстановки:

Java Скопировать код public void sum(List<? extends Number> numbers) { double total = 0.0; for(Number n : numbers) { total += n.doubleValue(); // Да, складывать так просто! } }

Два случая использования метасимвола подстановки: часто непонятные концепции

Применяем ? extends T

Выражение ? extends T становится вашим ключом в работе с классами, которые являются подтипами T . Это может служить направляющим компасом к тем методам, которые определены в T или его наследниках. Использование такого метасимвола подстановки дает вам гибкость в работе с различными типами данных. Кто бы отказался от такой универсальности? 😏

Java Скопировать код public void printFirst(List<? extends HasWord> list) { if (!list.isEmpty()) { HasWord first = list.get(0); System.out.println(first); // Раскройся, истинный HasWord! } } List<Sentence> sentences = ...; printFirst(sentences); // Вау! Sentence реализует HasWord.

Празднуем с ? super T

Когда вам требуется добавить объекты типа T или его подтипов в коллекцию, используйте ? super T . Этот подход лежит в основе концепции PECS (Producer Extends, Consumer Super) и гарантирует, что ваш метод сможет обработать коллекции, вмещающие T или более распространенный тип. Такая щедрость превращает отдых в настоящий праздник 🎅:

Java Скопировать код public void fillWithDefaultWords(List<? super Sentence> list) { list.add(new Sentence("default")); // Sentence для всех, как в шоу Опры! } List<HasWord> words = ...; fillWithDefaultWords(words); // HasWord – родитель Sentence, всё на месте!

Визуализация

Markdown Скопировать код // Ваши обобщения – как комната с дверью, пометка на которой обозначает T Room<T> 🏠🚪 // Метасимвол подстановки допускает ЛЮБОЙ тип двери Room<?> 🏠🎟️

Ключевая мысль: Метасимвол подстановки ? обозначает неизвестный тип. Это ваш всемогущий проходной билет, который подходит к любому типу!

Markdown Скопировать код | Обобщение | Принимает Тип Двери | | ----------------- | ----------------- | | Room<ConcreteDoor>| 🚪(Только конкретная) | | Room<?> | 🚪🚪🚪(Любой тип!) |

Ограниченные метасимволы подстановки: мастера всех дел

Ограниченные метасимволы подстановки ? extends T и ? super T позволяют выразить ваши намерения точнее и являются предпочтительными в сравнении с неограниченными метасимволами подстановки или "сырыми" типами. Это ваш прямой билет к лучшему дизайну и более безопасному коду. Например, алгоритмы сортировки могут использовать Comparator<? super T> :

Java Скопировать код Collections.sort(list, new Comparator<SomeClass>() { public int compare(SomeClass o1, SomeClass o2) { // Секреты сравнения под бронеплитой! } });

Таким образом, компаратор будет работать с кодом класса SomeClass или его суперклассами.

Жизненные уроки по типам

Применять ? extends T для обеспечения безопасного чтения данных, опустив добавление элементов наугад.

для обеспечения данных, опустив добавление элементов наугад. Дать приоритет ? super T для вставки элементов, без нарушения контрактов исходного типа.

для элементов, без нарушения контрактов исходного типа. Нет необходимости в instanceof при использовании ограниченных метасимволов подстановки; полиморфизм становится нашим другом.

День из жизни обобщений

Представим себе разработчика API, работающего с разнообразием типов данных. Ограниченные метасимволы подстановки приводят к созданию универсальных методов:

Java Скопировать код public <E> void processData(Collection<? extends E> data) { for (E element : data) { // обработка элемента как вам угодно } }

Теперь ваша Collection может вместить любой подтип E . Победа достигнута!

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