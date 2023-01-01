XPath в Java: чтение XML и поиск по атрибуту узла#Java Core
Быстрый ответ
Чтение XML-файлов в Java с помощью XPath предусматривает изначальное создание объекта
Document, который будет в дальнейшем парсить XML. Затем используется объект
XPath для формирования запросов. Все это можно представить в виде следующего кода:
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.xpath.XPathFactory;
import javax.xml.xpath.XPathConstants;
import org.w3c.dom.NodeList;
import org.w3c.dom.Document;
// Создаём объект Document для парсинга XML – это аналог создания детального чертежа на основе запутанного кода.
Document document = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder().parse("yourfile.xml");
document.normalize(); // Этот шаг аналогичен процессу приведения XML-разметки в порядок, напоминает уборку в подростковой комнате.
// Теперь переходим к выполнению запросов. Скомпилируем выражение XPath и запустим его на документе.
String expr = "/path/to/target";
NodeList result = (NodeList) XPathFactory.newInstance().newXPath().compile(expr).evaluate(document, XPathConstants.NODESET);
// Рассмотрим результаты. Для этого выведем текстовое содержимое каждого узла.
for (int i = 0; i < result.getLength(); i++) {
System.out.println(result.item(i).getTextContent());
}
Заметьте, насколько важна роль объектов
Document и
XPath – первый отвечает за парсинг XML, второй – за формирование и выполнение запросов.
XPathConstants в свою очередь необходим для корректной интерпретации результатов запросов.
Интеграция XPath с XML
Извлечение текстового содержимого
Текстовые узлы в XML нередко содержат ключевые данные. Для их извлечения, включая те, что скрыты в атрибутах, следует использовать
XPathConstants.STRING. В этом случае получатель будет выглядеть так:
String nodeName = (String) XPathFactory.newInstance().newXPath().compile("/complex/path/nodeName").evaluate(document, XPathConstants.STRING);
System.out.println(nodeName); // В результате будет выведено текстовое содержимое узла nodeName.
Работа с наборами узлов
Для масштабной работы с данными применяется
XPathConstants.NODESET, которые собирает узлы в список, или более технично, в
NodeList:
NodeList nodeList = (NodeList) XPathFactory.newInstance().newXPath().compile("//tagName").evaluate(document, XPathConstants.NODESET);
// Теперь мы можем поручить списку узлов предоставить полученные данные.
for (int i = 0; i < nodeList.getLength(); i++) {
System.out.println(nodeList.item(i).getTextContent());
}
Кошмары с пространствами имён
XML с пространствами имён похож на семейное собрание, где у родственников одно и то же имя. Для работы с XPath выражениями в таких условиях следует использовать карты контекста пространства имён, чтобы ни одного "дяди Боба" не пропустить.
Обработка ошибок
Целесообразно обернуть ваш код работы с XML в блок
try-catch для адекватной обработки исключений. Это позволит вам в случае ошибки легко определить её причину благодаря логированию.
Визуализация
Вернемся на шаг назад и представим XML-документ как океан, а XPath — как карту, позволяющую нам находить ценные данные:
Океан (🌊): XML Document — бесконечное море элементов и атрибутов.
Карта с указанием местонахождения сокровищ:
Карта (🗺️): "//tag[@attribute='value']/targetTag"
Следуя указаниям карты, ищем «сокровище» в точке X:
Node targetNode = (Node) XPathFactory.newInstance().newXPath().compile("//tag[@attribute='value']/targetTag").evaluate(document, XPathConstants.NODE);
И вот сокровище найдено!
Добыча (💰): <targetTag>Содержимое с ключевыми данными!</targetTag>
Таким образом, вы, подобно отважному исследователю, извлекаете необходимые данные из бескрайнего океана XML-документа.
Глубины сложностей и способы их преодоления
Продвинутые методы XPath
XPath в состоянии справиться со сложными задачами, проводить математические вычисления и использовать регулярные выражения для сопоставления с шаблонами. Это похоже на швейцарский армейский нож в работе с XML-данными.
Преобразование узла в строку
На практике может возникнуть необходимость конвертировать узел в строку:
TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
StringWriter stringWriter = new StringWriter();
transformerFactory.newTransformer().transform(new DOMSource(node), new StreamResult(stringWriter));
String nodeAsString = stringWriter.toString();
Мощные инструменты для работы с большими данными
Для эффективного парсинга и изменения значительных документов подойдут библиотеки типа vtd-xml, которые обеспечивают высокую производительность.
Тестирование
В контексте Java-разработки JUnit можно сравнить с DataProvider и аннотацией @Test в XML. Использование этих инструментов гарантирует, что ваш XPath код работает корректно и совместим с разными типами XML-документов.
Полезные материалы
- Официальная документация Java по XPath — основной источник информации по использованию XPath в Java.
- Чтение XML с помощью XPath в Java – Stack Overflow — практические советы и проверенные решения от сообщества разработчиков.
- Учебник по XPath — простое и понятное руководство для начинающих по синтаксису XPath.
- XPath и XQuery Функции и операторы 3.1 — подробное руководство по функциям и операторам XPath для продвинутых пользователей.
- IBM Developer: Языки запросов XML – XPath и XQuery — глубокое исследование языков запросов XML.
- Jenkov учебник по XPath парсеру в Java — детальное руководство по созданию и использованию XPath парсера в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик