Преобразование результатов GROUP BY в Spring Data JPA

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Быстрый ответ

Для того чтобы преобразовать результаты группировки в пользовательский объект передачи данных (DTO) при помощи Spring Data JPA, используйте конструкцию new внутри определения JPQL-запроса через аннотацию @Query :

Java Скопировать код public class Summary { private String category; private Long count; public Summary(String category, Long count) { this.category = category; this.count = count; } // Геттеры и сеттеры... } public interface Repo extends JpaRepository<Entity, Long> { @Query("SELECT new package.path.to.Summary(e.category, COUNT(e)) FROM Entity e GROUP BY e.category") List<Summary> groupByCategory(); }

Пожалуйста, убедитесь, что вы создали DTO Summary с необходимым конструктором и полями, которые вы собираетесь использовать в @Query для получения сгруппированных данных.

Создание DTO и исполнение интерфейса

Процесс создания пользовательского объекта невероятно прост

Для начала важно грамотно сформулировать класс DTO. Удостоверьтесь, что у него есть конструктор и поля, соответствующие столбцам в вашем запросе.

Ключевое слово 'new' в JPQL — ваша магическая палочка

При формировании JPQL-запросов несомненно необходимо использовать слово new . Оно позволяет сгенерировать экземпляр вашего DTO прямо в процессе выполнения запроса.

Вызов интерфейса в контексте нативных запросов

При выполнении нативных запросов используйте проекции на основе интерфейсов для гарантированного получения данных из сущностей.

Сопоставление результатов — из пункта А в пункт Б

Когда вы получили List<Object[]> , вам нужно преобразовать его в список DTO, с учетом порядка и типов данных конструктора.

Осмотрительное отношение к пустым значениям

Выполняйте проверку на null , чтобы предотвратить возникновение проблем при обработке результатов.

Lombok и статические ссылки — путь к сокращению кода и облегчению поддержки проекта

Сократите объем кода, используя Lombok, и упростите свою работу при поддержке проекта, добавив в ваш код статические ссылки на имена свойств.

Визуализация

Предположим, что каждый товар в вашей корзине – это объект DTO:

Markdown Скопировать код 🛒 Ваша корзина (DTO): - Яблоки (`GROUP BY` тип) 🍏: 5 - Апельсины (`GROUP BY` тип) 🍊: 3 - Бананы (`GROUP BY` тип) 🍌: 2

Сбор корзины схож с выполнением запроса с использованием GROUP BY :

Java Скопировать код @Query("SELECT new com.example.ShoppingBasket(COUNT(*), Type) FROM Fruit GROUP BY Type") List<ShoppingBasket> countFruitsByType();

Результат: красиво организованная корзина с фруктами, сгруппированными по типу.

Внедрение знаний на практических примерах

Заботьтесь о последовательности и типах в DTO

Следите за тем, чтобы последовательность и типы полей DTO соответствовали вашему JPQL-запросу.

Репозиторий — идеальное место для порядка

Пользуйтесь аннотацией @Query на уровне репозитория, чтобы воспользоваться функционалом Spring Data для формирования сложных запросов.

'new map' в JPQL — ключ к динамическим результатам запроса

С помощью ключевого слова new map в JPQL вы сможете динамически формировать результаты запроса.

Особенности работы со сложными связями и агрегированием

При работе со сложными агрегациями и связями заранее подготовьте запросы, которые соответствуют задуманной структуре данных.

Упрощение использования с Lombok

Метод @Getter из библиотеки Lombok поможет вам избавиться от необходимости написания рутинного кода.

Отдаём предпочтение DTO вместо HashMap

Выберите DTO вместо HashMap для большей типизированности и лучше структурированного кода.

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