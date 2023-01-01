Решение ошибки «Table not found» в H2 in-memory database

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Быстрый ответ

При встрече с ошибкой "Таблица не найдена" в H2 базе данных, работающей в режиме оперативной памяти, следует обратить внимание на эти аспекты:

Нужно использовать идентичный JDBC URL для всех подключений. Добавление параметра ;DB_CLOSE_DELAY=-1 гарантирует сохранность данных в базе до завершения работы виртуальной машины. Если последнее соединение разорвано, данные удаляются.

Java Скопировать код // Будьте внимательны – раннее закрытие базы ведет к потере данных! jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1

Следует загрузить данные в базу прежде, чем приступать к запросам.

Поддерживайте подключение активным до момента выполнения всех операций.

Добавьте параметр ;DATABASE_TO_UPPER=false в URL, чтобы избежать проблем, вызванных чувствительностью к регистру:

Java Скопировать код // Регистр действительно важен, учитывайте это! jdbc:h2:mem:testdb;DATABASE_TO_UPPER=false

Разбор JDBC URL

Каждый элемент JDBC URL имеет критическое значение для соединения:

Проверьте, правильно ли используется вызов DriverManager.getConnection(url) .

. JDBC URL в настройках приложения должен точно совпадать с тем, который вы используете в коде:

Java Скопировать код // Не забывайте про основное – проводите проверку параметров дважды! spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1

Убедитесь, что версия H2 соответствует текущей конфигурации проекта.

Борьба с ошибками подключения

Технические ошибки подключения требуют особого внимания:

Проверьте настройки вашего приложения.

Сравните JDBC URL с настройками в вашем коде.

В Spring используйте spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create для автоматического создания схемы базы данных.

Java Скопировать код // Готовьтесь ко всему возможному! spring.jpa.hibernate.ddl-auto=create

Борьба с исключениями SQL

Чтобы с легкостью разобраться с исключениями SQL:

Обрамляйте SQL-запросы блоками try-catch для гранулированной обработки ошибок.

Сообщения об ошибках должны быть максимально информативными.

Не забывайте освобождать ресурсы: закрывайте соединения и инструкции после использования.

Java Скопировать код // Помните о том, чтобы закрывать соединения после использования! Connection.close(); Statement.close();

Проверка наличия таблицы

Для обнаружения отсутствующих таблиц:

Создавайте таблицы с помощью команды SQL CREATE TABLE .

. Для работы с базой данных используйте возможности класса ResultSet .

. Чтобы проверить наличие таблицы, воспользуйтесь консолью H2.

Java Скопировать код // Играем в детективов с SQL. ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM CATS");

Воспользуйтесь функцией spring.jpa.defer-datasource-initialization=true для решения проблем синхронизации в Spring Boot 2.4 и выше:

Java Скопировать код // Правило ранней птицы поможет избежать исключений! spring.jpa.defer-datasource-initialization=true

Визуализация

Чтобы избежать потери данных, поддерживайте сессию активной:

Markdown Скопировать код 🧩 Воспринимайте H2 базу данных как Snapchat.

Данные доступны, пока сессия активна. По окончании сессии – информация теряется.

Markdown Скопировать код 🔎 Вы: "SHOW TABLES" 🤖 H2: "Мгновение, я проверю." 🤖 Поиск выполняется...

Если таблица не найдена:

Markdown Скопировать код 🤖 H2: "Таблица не обнаружена!" // Уверены, что вы ее создавали?

Если таблица найдена:

Markdown Скопировать код 🤖 H2: "Найдена!" // Отличная работа, нашли ее. Время для празднования!

Полезные материалы

🎯 Завершение

Ошибки – наше всё. От них мы учимся и становимся лучше. Не забывайте ставить "лайки" и желаю вам удачи в кодировании! 👩‍💻💻🌐👨‍💻

P.S: Ценим красоту структурированного URL и возвращайтесь за новой порцией SQL-юмора! 💾🐱‍👤📊