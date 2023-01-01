Разница между thenApply и thenCompose в Java: примеры использования

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Быстрый ответ

Используйте thenApply для синхронного преобразования результата CompletableFuture , когда требуются прямые и быстрые изменения.

Возьмите thenCompose , когда нужно объединить асинхронные вычислительные задачи, особенно когда следующий шаг также генерирует CompletableFuture .

Примеры:

Java Скопировать код // Синхронное преобразование результата через thenApply CompletableFuture<String> greeting = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Привет").thenApply(name -> name + ", Мир!"); // Асинхронное преобразование результата через thenCompose CompletableFuture<String> asyncGreeting = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Привет").thenCompose(name -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> name + ", Асинхронный Мир!"));

Проще говоря, thenApply работает быстро, а thenCompose конструирует цепочку асинхронных шагов.

Суть вопроса: thenApply или thenCompose

thenApply — это аналог map из Optional или Stream . Он позволяет преобразовать результат CompletableFuture , получая новый CompletableFuture с изменённым результатом. Это похоже на превращение воды в вино.

thenCompose соответствует flatMap . Он позволяет организовывать операции таким образом, чтобы результатом одной функции был другой CompletableFuture или CompletionStage , оставляя структуру CompletableFuture плоской, без вложенности.

В двух словах:

thenApply : предназначен для синхронных преобразований.

: предназначен для синхронных преобразований. thenCompose : используется для включения последовательных асинхронных шагов.

Когда стоит использовать thenApply и thenCompose

thenApply : Если вам нужно применить преобразование к результату CompletableFuture .

: Если вам нужно применить преобразование к результату . thenCompose : Идеально, когда функция преобразования возвращает CompletableFuture , и вы хотите избежать вложенности.

Разница между синхронными и асинхронными опрецией

thenApply предназначен для быстрых синхронных преобразований и не обрабатывает вложенность.

thenCompose идеально подходит для асинхронных операций, рекурсивных асинхронных операций или цепочек шагов неопределённой длины.

Практический пример

Представим, что вам нужно получить данные пользователя и затем данные по его заказам:

Java Скопировать код // Асинхронная задача: получение пользователя и его заказов CompletableFuture<User> userFuture = CompletableFuture.supplyAsync(() -> userService.getUser(userId)); CompletableFuture<List<Order>> ordersFuture = userFuture.thenCompose(user -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> orderService.getOrders(user)));

Синхронная операция с использованием thenApply :

Java Скопировать код // Синхронная задача: получение пользователя и формирование его деталей CompletableFuture<UserDetails> userDetailsFuture = userFuture.thenApply(user -> userService.getUserDetails(user));

Визуализация

Сравнение thenApply и thenCompose с помощью поездов:

Markdown Скопировать код 🚂 thenApply: Добавляем вагон к поезду, но путь остается прежним.

Markdown Скопировать код 🚂🔗🛤 thenCompose: Строим новый маршрут, и поезд переходит на него.

Запомните:

thenApply = 🚂 Меняем груз, но путь остается тем же.

= 🚂 Меняем груз, но путь остается тем же. thenCompose = 🚂🛤 Открыт новый путь!

Устранение вложенности future

thenCompose помогает избежать вложенности и сохранить линейность последовательности будущих операций.

Пример вложенного future:

Java Скопировать код // Вложенное future создает проблемы CompletableFuture<CompletableFuture<String>> nestedFuture = CompletableFuture.supplyAsync(this::getNestedResult).thenApply(name -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> getContinuedResult(name)));

Решение с использованием thenCompose :

Java Скопировать код // thenCompose создает плоскую структуру future CompletableFuture<String> flatFuture = CompletableFuture.supplyAsync(this::getFlatResult).thenCompose(name -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> getContinuedResult(name)));

Поиск альтернатив

В новых версиях Java появились методы такого типа, как thenCombine и thenAcceptBoth , которые позволяют управлять параллельными асинхронными операциями.

Управление сложными рабочими процессами

В сложных сценариях часто используются комбинации thenApply и thenCompose :

Java Скопировать код // Пример сложного асинхронного рабочего процесса CompletableFuture<String> complexFlow = CompletableFuture.supplyAsync(() -> "Начало") .thenApply(syncStep -> syncStep + " Синхронно") .thenCompose(asyncStep -> CompletableFuture.supplyAsync(() -> asyncStep + " Асинхронно")) .thenApply(finalStep -> finalStep + " Конец");

Это демонстрирует комбинированное использование синхронных и асинхронных преобразований для достижения выходного результата.

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