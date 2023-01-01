Округление чисел до двух знаков после запятой в Java

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Быстрый ответ

Для прецизного округления чисел до двух десятичных знаков в Java наиболее рекомендуемо использовать класс BigDecimal в паре с перечислением RoundingMode.UP . Такой подход преодолевает проблемы округления вещественных чисел:

Java Скопировать код BigDecimal rounded = new BigDecimal("3.14159").setScale(2, RoundingMode.UP); System.out.println(rounded); // Выводит на экран "3.15"

BigDecimal предоставляет контроль над округлением без участия третьего знака после запятой.

Рассмотрим преимущества

Точность вычислений — неотъемлемый атрибут успешного приложения. BigDecimal избавляет от ловушек, связанных с вещественными числами:

Не доверяете Double ? : Тип double предлагает обширный диапазон значений, но зачастую с требуемой точностью бывают проблемы. Если важно гарантированное округление, стоит обойти double стороной.

: Тип предлагает обширный диапазон значений, но зачастую с требуемой точностью бывают проблемы. Если важно гарантированное округление, стоит обойти стороной. Возвращаемся к строкам: Создание BigDecimal через строку предотвращает нежелательные эффекты округления, вызываемые двоичным представлением чисел с плавающей точкой.

Образец использования

Java Скопировать код BigDecimal value = new BigDecimal("123.13698"); BigDecimal rounded = value.setScale(2, RoundingMode.HALF_EVEN); System.out.println(rounded); // Выводит "123.14"

Секрет setScale() : Этот метод устанавливает количество десятичных знаков.

Этот метод устанавливает количество десятичных знаков. RoundingMode.HALF_EVEN : Метод округления, который стремится выбрать ближайшее четное число, если следующая цифра равномерно расположена между двумя числами.

Рассмотрим альтернативы

Простота с Math.round()

Если требуется просто округлить число:

Java Скопировать код double result = (double) Math.round(value * 100) / 100;

Математика в действии.

Применение класса DecimalFormat для форматирования и округления

Java Скопировать код DecimalFormat df = new DecimalFormat("0.00"); String formatted = df.format(2.3456); System.out.println(formatted); // "2.35" double backToDouble = Double.parseDouble(formatted);

Правила форматирования : "0.00" гарантирует два знака после запятой и округление.

: "0.00" гарантирует два знака после запятой и округление. Отсутствие лидирующих нулей : Формат "##.00" обеспечивает два знака после запятой, но без лишних нулей в начале.

: Формат "##.00" обеспечивает два знака после запятой, но без лишних нулей в начале. Сохранение консистентности: Возврат преобразованной строки к типу данных double .

Форматирование строк

Java Скопировать код System.out.println(String.format("%.2f", 2.3456)); // "2.35"

Визуализация

Округление можно вообразить как точный бросок дротика в мишень, где целью является два знака после запятой.

Особенности и нюансы отображения

Внимание, println() может ввести в заблуждение!

Использование System.out.println() может создать иллюзию успешного округления, но реальность может быть иной.

Возвращение к реальности после DecimalFormat

Java Скопировать код Number backToNumber = df.parse(formatted);

При конвертации в числовой тип округление с плавающей точкой может возникнуть снова.

BigDecimal против DecimalFormat

Для точных вычислений : BigDecimal — ваш выбор.

: — ваш выбор. Для визуализации: DecimalFormat подойдет больше.

Заботьтесь о памяти!

BigDecimal потребляет больше памяти, чем примитивные типы данных. Важно уравновесить производительность и точность.

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