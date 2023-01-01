logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Сравнение методов мокирования @Mock, @MockBean, Mockito.mock()
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Сравнение методов мокирования @Mock, @MockBean, Mockito.mock()

#Java Core  #Spring  #Тесты Java  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

@Mock — это инструмент для создания модульных тестов, не требующих использования контекста Spring:

Java
Скопировать код
@Mock
MyService myServiceMock; // Кто заявил, что нужен Spring, когда есть моки?

@MockBean — это помощник для проведения интеграционных тестов, при использовании бинов Spring:

Java
Скопировать код
@MockBean
MyService myServiceMock; // В контексте Spring такой мок воспринимается как свой!

А Mockito.mock() позволяет создавать моки вручную для любых тестов:

Java
Скопировать код
MyService myServiceMock = Mockito.mock(MyService.class); // Господствуйте над своими моками!

Используйте @Mock для тестов на базе Mockito, @MockBean в Spring-тестах и Mockito.mock() для полного контроля над моками.

Пошаговый план для смены профессии

Основы мокирования

Mockito: В самом сердце Java-тестирования

Фреймворк Mockito идеален для создания мок-объектов, так как предоставляет изолированное и предсказуемое тестовое окружение. Использование моков для имитации зависимостей позволяет обеспечить стабильность тестов.

@Mock: Солист в мире тестирования

@Mock подходит для проведения модульных тестов, не связанных с контекстом Spring.

  • Читаемость: С использованием аннотации @Mock код тестов становится более прозрачным.
  • Функциональная однородность: @Mock и Mockito.mock() имеют схожие возможности, различие состоит лишь в синтаксисе.

Для активации: примените MockitoAnnotations.initMocks(this) в методе настройки или используйте @RunWith(MockitoJUnitRunner.class).

@MockBean: Командный игрок в области Spring

@MockBean создан для тестов, где требуется замена бинов в контексте Spring на моки.

  • Интеграционные тесты: Идеально подходит для Spring Boot, где требуется замена отдельных компонентов на моки.
  • Замена бинов: @MockBean без проблем заменяет существующие бины или добавляет новые моки.
  • Совместная работа с @WebMvcTest: Наиболее удачное использование при мокировании зависимостей веб-слоя.

При применении @MockBean в каждом тесте создается новый экземпляр мока, а также обеспечивается интеграция с кешированием Spring для сохранения состояний.

Mockito.mock(): Универсальное решение

Mockito.mock() — это метод для ручного создания моков, когда требуется гибкое управление поведением или отказ от аннотаций.

  • Конфигурация поведения: Задается PopGhyiocepously использованием цепочек вызовов методов.
  • Моментальное создание: Не требует дополнительных настроек или инициализации контекста.

Выбор инструмента для мокирования

Ваш выбор зависит от конкретной ситуации:

  • Модульные тесты с JUnit: Используйте @Mock для простоты и ясности.
  • Тесты с загрузкой контекста Spring: Примените @MockBean для интеграции с фреймворком Spring TestContext.
  • Тонкая настройка и создание без аннотаций: Mockito.mock() предложит вам необходимую гибкость.

Приоритет тестовой архитектуры

@Mock и Mockito.mock() привлекательны для создания минималистичного окружения, обходя применение тяжеловесного Spring. Если вы цените внедрение зависимостей через Spring, @MockBean будет лучшим выбором. За счет использования аннотаций @Mock и @MockBean становятся легко воспринимаемыми и понятными в тестах.

Визуализация

Краткий обзор применения инструментов:

Markdown
Скопировать код
| Категория             | Инструмент        | Назначение                                            |
| --------------------- | ------------------| ---------------------------------------------------- |
| Модульное тестирование| `@Mock`           | 🪴 Изолированное создание мока                         |
| Интеграционное тестирование | `@MockBean` | 🔄 Интеграция мока в контекст Spring                  |
| Ручное создание мока  | `Mockito.mock()`  | 🛠 Гибкое ручное создание мока                         |

На практике, использование @MockBean аналогично подмене цветов в оранжерее, в то время как @Mock — это уход за комнатным растением. Mockito.mock() же дает свободу самостоятельного выращивания из семян.

Аналогия из реального мира

Жизненный цикл моков

Знание жизненного цикла различных подходов помогает прогнозировать поведение в тестах:

  • @Mock существует в течение одного теста, начиная с нуля.
  • @MockBean влияет на контекст Spring, что может повлиять на кеширование контекста для других тестов.
  • Mockito.mock() подчиняется ручному управлению жизненным циклом в вашем коде.

Обратите внимание на возможные проблемы

Будьте внимательны при работе с типичными сложностями, чтобы обеспечить лучшую надежность тестов:

  • Инициализация: Моки должны быть готовы к тестированию заранее.
  • Побочные эффекты: @MockBean может повлиять на другие тесты из-за кеширования контекста.
  • Избыточное мокирование: Мокируйте только внешние зависимости, не затрагивая сам тестируемый класс.

Цели мокирования

Грамотное использование моков способствует устойчивости и позволяет легко ориентироваться в тестовом коде:

  • @Mock указывает на то, что нет связи с Spring.
  • @MockBean свидетельствует о тестировании в контексте Spring.
  • Mockito.mock() идеально подходит для конфигурации и сценариев особой настройки.

Полезные материалы

  1. GitHub – mockito/mockito – официальный репозиторий Mockito на GitHub.
  2. Mockito – javadoc mockito-core 5.10.0 – официальная документация Javadoc для Mockito.mock().
  3. Spring Boot Documentation – примеры использования @MockBean в Spring Boot.
  4. java – Разница между @Mock, @MockBean и Mockito.mock() – Stack Overflow – обсуждение на Stack Overflow.
  5. Mock (API Mockito 3.3.3) – подробное описание @Mock и @InjectMocks.
  6. Модульное тестирование с использованием Mockito – Tutorial – глубинное погружение в моки и заглушки Mockito.
  7. Тестирование с использованием Spring Boot и @SpringBootTest – всё, что нужно знать о тестовых аннотациях в Spring Boot, включая @MockBean.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой инструмент используется для создания моков в модульных тестах без контекста Spring?
1 / 5

Рустам Мельников

Java-инженер

Свежие материалы
Компиляторы: что это и зачем они нужны
30 августа 2024
Генерация кода: превращение исходного кода в машинный
30 августа 2024
История компиляторов: от первых до современных
30 августа 2024

Загрузка...