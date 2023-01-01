Сравнение методов мокирования @Mock, @MockBean, Mockito.mock()#Java Core #Spring #Тесты Java
Быстрый ответ
@Mock — это инструмент для создания модульных тестов, не требующих использования контекста Spring:
@Mock
MyService myServiceMock; // Кто заявил, что нужен Spring, когда есть моки?
@MockBean — это помощник для проведения интеграционных тестов, при использовании бинов Spring:
@MockBean
MyService myServiceMock; // В контексте Spring такой мок воспринимается как свой!
А
Mockito.mock() позволяет создавать моки вручную для любых тестов:
MyService myServiceMock = Mockito.mock(MyService.class); // Господствуйте над своими моками!
Используйте
@Mock для тестов на базе Mockito,
@MockBean в Spring-тестах и
Mockito.mock() для полного контроля над моками.
Основы мокирования
Mockito: В самом сердце Java-тестирования
Фреймворк Mockito идеален для создания мок-объектов, так как предоставляет изолированное и предсказуемое тестовое окружение. Использование моков для имитации зависимостей позволяет обеспечить стабильность тестов.
@Mock: Солист в мире тестирования
@Mock подходит для проведения модульных тестов, не связанных с контекстом Spring.
- Читаемость: С использованием аннотации
@Mockкод тестов становится более прозрачным.
- Функциональная однородность:
@Mockи
Mockito.mock()имеют схожие возможности, различие состоит лишь в синтаксисе.
Для активации: примените
MockitoAnnotations.initMocks(this) в методе настройки или используйте
@RunWith(MockitoJUnitRunner.class).
@MockBean: Командный игрок в области Spring
@MockBean создан для тестов, где требуется замена бинов в контексте Spring на моки.
- Интеграционные тесты: Идеально подходит для Spring Boot, где требуется замена отдельных компонентов на моки.
- Замена бинов:
@MockBeanбез проблем заменяет существующие бины или добавляет новые моки.
- Совместная работа с @WebMvcTest: Наиболее удачное использование при мокировании зависимостей веб-слоя.
При применении
@MockBean в каждом тесте создается новый экземпляр мока, а также обеспечивается интеграция с кешированием Spring для сохранения состояний.
Mockito.mock(): Универсальное решение
Mockito.mock() — это метод для ручного создания моков, когда требуется гибкое управление поведением или отказ от аннотаций.
- Конфигурация поведения: Задается PopGhyiocepously использованием цепочек вызовов методов.
- Моментальное создание: Не требует дополнительных настроек или инициализации контекста.
Выбор инструмента для мокирования
Ваш выбор зависит от конкретной ситуации:
- Модульные тесты с JUnit: Используйте
@Mockдля простоты и ясности.
- Тесты с загрузкой контекста Spring: Примените
@MockBeanдля интеграции с фреймворком Spring TestContext.
- Тонкая настройка и создание без аннотаций:
Mockito.mock()предложит вам необходимую гибкость.
Приоритет тестовой архитектуры
@Mock и
Mockito.mock() привлекательны для создания минималистичного окружения, обходя применение тяжеловесного Spring. Если вы цените внедрение зависимостей через Spring,
@MockBean будет лучшим выбором. За счет использования аннотаций
@Mock и
@MockBean становятся легко воспринимаемыми и понятными в тестах.
Визуализация
Краткий обзор применения инструментов:
| Категория | Инструмент | Назначение |
| --------------------- | ------------------| ---------------------------------------------------- |
| Модульное тестирование| `@Mock` | 🪴 Изолированное создание мока |
| Интеграционное тестирование | `@MockBean` | 🔄 Интеграция мока в контекст Spring |
| Ручное создание мока | `Mockito.mock()` | 🛠 Гибкое ручное создание мока |
На практике, использование
@MockBean аналогично подмене цветов в оранжерее, в то время как
@Mock — это уход за комнатным растением.
Mockito.mock() же дает свободу самостоятельного выращивания из семян.
Аналогия из реального мира
Жизненный цикл моков
Знание жизненного цикла различных подходов помогает прогнозировать поведение в тестах:
@Mockсуществует в течение одного теста, начиная с нуля.
@MockBeanвлияет на контекст Spring, что может повлиять на кеширование контекста для других тестов.
Mockito.mock()подчиняется ручному управлению жизненным циклом в вашем коде.
Обратите внимание на возможные проблемы
Будьте внимательны при работе с типичными сложностями, чтобы обеспечить лучшую надежность тестов:
- Инициализация: Моки должны быть готовы к тестированию заранее.
- Побочные эффекты:
@MockBeanможет повлиять на другие тесты из-за кеширования контекста.
- Избыточное мокирование: Мокируйте только внешние зависимости, не затрагивая сам тестируемый класс.
Цели мокирования
Грамотное использование моков способствует устойчивости и позволяет легко ориентироваться в тестовом коде:
@Mockуказывает на то, что нет связи с Spring.
@MockBeanсвидетельствует о тестировании в контексте Spring.
Mockito.mock()идеально подходит для конфигурации и сценариев особой настройки.
Полезные материалы
- GitHub – mockito/mockito – официальный репозиторий Mockito на GitHub.
- Mockito – javadoc mockito-core 5.10.0 – официальная документация Javadoc для Mockito.mock().
- Spring Boot Documentation – примеры использования @MockBean в Spring Boot.
- java – Разница между @Mock, @MockBean и Mockito.mock() – Stack Overflow – обсуждение на Stack Overflow.
- Mock (API Mockito 3.3.3) – подробное описание @Mock и @InjectMocks.
- Модульное тестирование с использованием Mockito – Tutorial – глубинное погружение в моки и заглушки Mockito.
- Тестирование с использованием Spring Boot и @SpringBootTest – всё, что нужно знать о тестовых аннотациях в Spring Boot, включая @MockBean.
Рустам Мельников
Java-инженер