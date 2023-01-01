Сравнение методов мокирования @Mock, @MockBean, Mockito.mock()

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Быстрый ответ

@Mock — это инструмент для создания модульных тестов, не требующих использования контекста Spring:

Java Скопировать код @Mock MyService myServiceMock; // Кто заявил, что нужен Spring, когда есть моки?

@MockBean — это помощник для проведения интеграционных тестов, при использовании бинов Spring:

Java Скопировать код @MockBean MyService myServiceMock; // В контексте Spring такой мок воспринимается как свой!

А Mockito.mock() позволяет создавать моки вручную для любых тестов:

Java Скопировать код MyService myServiceMock = Mockito.mock(MyService.class); // Господствуйте над своими моками!

Используйте @Mock для тестов на базе Mockito, @MockBean в Spring-тестах и Mockito.mock() для полного контроля над моками.

Основы мокирования

Mockito: В самом сердце Java-тестирования

Фреймворк Mockito идеален для создания мок-объектов, так как предоставляет изолированное и предсказуемое тестовое окружение. Использование моков для имитации зависимостей позволяет обеспечить стабильность тестов.

@Mock: Солист в мире тестирования

@Mock подходит для проведения модульных тестов, не связанных с контекстом Spring.

Читаемость : С использованием аннотации @Mock код тестов становится более прозрачным .

: С использованием аннотации код тестов становится . Функциональная однородность: @Mock и Mockito.mock() имеют схожие возможности, различие состоит лишь в синтаксисе.

Для активации: примените MockitoAnnotations.initMocks(this) в методе настройки или используйте @RunWith(MockitoJUnitRunner.class) .

@MockBean: Командный игрок в области Spring

@MockBean создан для тестов, где требуется замена бинов в контексте Spring на моки.

Интеграционные тесты : Идеально подходит для Spring Boot, где требуется замена отдельных компонентов на моки.

: Идеально подходит для Spring Boot, где требуется замена отдельных компонентов на моки. Замена бинов : @MockBean без проблем заменяет существующие бины или добавляет новые моки.

: без проблем заменяет существующие бины или добавляет новые моки. Совместная работа с @WebMvcTest: Наиболее удачное использование при мокировании зависимостей веб-слоя.

При применении @MockBean в каждом тесте создается новый экземпляр мока, а также обеспечивается интеграция с кешированием Spring для сохранения состояний.

Mockito.mock(): Универсальное решение

Mockito.mock() — это метод для ручного создания моков, когда требуется гибкое управление поведением или отказ от аннотаций.

Конфигурация поведения : Задается PopGhyiocepously использованием цепочек вызовов методов .

: Задается PopGhyiocepously использованием . Моментальное создание: Не требует дополнительных настроек или инициализации контекста.

Выбор инструмента для мокирования

Ваш выбор зависит от конкретной ситуации:

Модульные тесты с JUnit : Используйте @Mock для простоты и ясности.

: Используйте для простоты и ясности. Тесты с загрузкой контекста Spring : Примените @MockBean для интеграции с фреймворком Spring TestContext.

: Примените для интеграции с фреймворком Spring TestContext. Тонкая настройка и создание без аннотаций: Mockito.mock() предложит вам необходимую гибкость.

Приоритет тестовой архитектуры

@Mock и Mockito.mock() привлекательны для создания минималистичного окружения, обходя применение тяжеловесного Spring. Если вы цените внедрение зависимостей через Spring, @MockBean будет лучшим выбором. За счет использования аннотаций @Mock и @MockBean становятся легко воспринимаемыми и понятными в тестах.

Визуализация

Краткий обзор применения инструментов:

Markdown Скопировать код | Категория | Инструмент | Назначение | | --------------------- | ------------------| ---------------------------------------------------- | | Модульное тестирование| `@Mock` | 🪴 Изолированное создание мока | | Интеграционное тестирование | `@MockBean` | 🔄 Интеграция мока в контекст Spring | | Ручное создание мока | `Mockito.mock()` | 🛠 Гибкое ручное создание мока |

На практике, использование @MockBean аналогично подмене цветов в оранжерее, в то время как @Mock — это уход за комнатным растением. Mockito.mock() же дает свободу самостоятельного выращивания из семян.

Аналогия из реального мира

Жизненный цикл моков

Знание жизненного цикла различных подходов помогает прогнозировать поведение в тестах:

@Mock существует в течение одного теста, начиная с нуля.

существует в течение одного теста, начиная с нуля. @MockBean влияет на контекст Spring, что может повлиять на кеширование контекста для других тестов.

влияет на контекст Spring, что может повлиять на кеширование контекста для других тестов. Mockito.mock() подчиняется ручному управлению жизненным циклом в вашем коде.

Обратите внимание на возможные проблемы

Будьте внимательны при работе с типичными сложностями, чтобы обеспечить лучшую надежность тестов:

Инициализация : Моки должны быть готовы к тестированию заранее.

: Моки должны быть готовы к тестированию заранее. Побочные эффекты : @MockBean может повлиять на другие тесты из-за кеширования контекста.

: может повлиять на другие тесты из-за кеширования контекста. Избыточное мокирование: Мокируйте только внешние зависимости, не затрагивая сам тестируемый класс.

Цели мокирования

Грамотное использование моков способствует устойчивости и позволяет легко ориентироваться в тестовом коде:

@Mock указывает на то, что нет связи с Spring.

указывает на то, что нет связи с Spring. @MockBean свидетельствует о тестировании в контексте Spring.

свидетельствует о тестировании в контексте Spring. Mockito.mock() идеально подходит для конфигурации и сценариев особой настройки.

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