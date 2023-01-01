Вывод значений элементов List в Java, не указателей#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
List<String> fruits = List.of("Apple", "Banana", "Cherry");
fruits.forEach(System.out::println);
Для эффективного вывода элементов списка воспользуйтесь преимуществами Java 8, используя
forEach и ссылки на методы. Таким образом, ваш
List появится в консоли в полном рассмотрении.
Переопределение toString() для пользовательских объектов
Для информативного представления ваших пользовательских объектов, используйте переопределение метода
toString():
public class Fruit {
private String name;
public Fruit(String name) {
this.name = name;
}
@Override
public String toString() {
return "Fruit{name='" + name + "'}";
}
}
Такой подход позволит вам при вызове
System.out.println() для объекта
Fruit отобразить не безжизненный хеш-код, а содержательные данные.
Не только циклами жив человек
Коллекции примитивных типов или объекты с корректным
toString() можно выводить полностью в одну строку:
List<Fruit> fruits = List.of(new Fruit("Apple"), new Fruit("Banana"), new Fruit("Cherry"));
System.out.println(fruits);
Возможность такого вывода для
List обеспечивает метод
toString() из класса
AbstractCollection.
String.join() — для склеивания элементов
Способом склеивания
List<String> с заданным разделителем служит метод
String.join():
String allFruits = String.join(", ", fruits);
System.out.println(allFruits);
Этот метод услужливо помогает в создании CSV строк и других форматов с разделителями.
Классический цикл for-each
Значимость традиционного цикла for-each не утрачена благодаря его простоте и интуитивной понятности:
for(String fruit : fruits) {
System.out.println(fruit);
}
Сила его в читаемости и лаконичности.
Проверка на наличие элементов в списке
Рационально будет проверить наличие элементов в списке перед выводом его содержимого, чтобы предотвратить
NullPointerException и избежать бессмысленных операций:
if(!fruits.isEmpty()) {
fruits.forEach(System.out::println);
}
Безопасное обращение с null через String.valueOf()
Остерегайтесь возможных
null элементов в списке:
List<String> fruitsWithNulls = Arrays.asList("Apple", null, "Cherry");
String.valueOf() обеспечивает безопасное преобразование элементов в строки, эффективно обработав
null:
fruitsWithNulls.forEach(fruit -> System.out.println(String.valueOf(fruit)));
Использование ссылок на методы
В Java ссылки на методы позволяют избегать лишней нагрузки, которую могут вносить лямбда-выражения:
fruitsWithNulls.stream()
.map(String::valueOf)
.forEach(System.out::println);
Визуализация
Вывод списка в Java может выглядеть как волшебство:
Java List: [🐦, 🐦, 🐦, 🐦]
Элементы списка выводятся по отдельности, добавляя динамику представления:
for(Object feather : peacockFeathers) {
System.out.println(feather);
}
Этот подход придаёт выводу живость и пикантность.
Arrays.toString() — компактность и уместность
Метод
Arrays.toString() оказывает помощь в аккуратном выводе содержимого массива:
System.out.println(Arrays.toString(fruits.toArray()));
Он сокращает и упрощает результат, что незаменимо при отладке и логировании.
Модель класса с обдуманным toString()
Сложные типы данных требуют тщательного подхода:
public class Book {
private String title;
private String author;
@Override
public String toString() {
return "Book{" +
"title='" + title + '\'' +
", author='" + author + '\'' +
'}';
}
}
Такой подход делает
List<Book> понятным и информативным, словно мы заглядываем внутрь коробки.
Избегайте ловушки метода get()
Метод
get() класса
LinkedList может быть неэффективным из-за его высокой стоимости:
for(int i = 0; i < fruits.size(); i++) {
System.out.println(fruits.get(i));
}
Операции с get() могут привести к значительным временным затратам.
Погрузитесь в элегантность Java 8
Java 8 открывает обширные возможности для работы с данными:
fruits.stream()
.filter(fruit -> fruit.startsWith("A"))
.forEach(System.out::println);
Обращаясь к Stream API, мы открываем свой потенциал выразительности и мощности.
Полезные материалы
Более подробно о работе со списками и потоками в Java можно узнать из следующих источников:
- List (Java Platform SE 8) — полнейшая информация об интерфейсе
List.
- java – Найти первый элемент по предикату – Stack Overflow — обсуждение возможностей Java Streams.
- Вывести ArrayList в Java – Java2Blog — удобное руководство по выводу
ArrayListв Java.
- Учебник | DigitalOcean — погружение в мир итераторов Java.
- DZone — подробный обзор использования метода
forEachв Java 8.
Олеся Тарасова
Java-разработчик