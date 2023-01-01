logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Сервлет для статического контента: Tomcat vs Jetty
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Сервлет для статического контента: Tomcat vs Jetty

#Java Core  #Java Web  #DevOps/Deploy  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрой и простой связи URL-шаблонов с файлами используйте тег <url-pattern> в конфигурационном файле web.xml. Это позволит встроенному сервлету обрабатывать соответствующие файлы без необходимости дополнительного кодирования на Java.

xml
Скопировать код
<web-app>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>default</servlet-name>
        <url-pattern>/static/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>

Указанная выше конфигурация позволяет встроенному сервлету контейнера обрабатывать файлы, расположенные по адресу /static.

Пошаговый план для смены профессии

Рекомендации по эффективной работе со статическими ресурсами

Для максимально эффективной работы со статическим контентом следует учесть несколько ключевых аспектов:

  • Кеширование: Грамотное использование HTTP-заголовка If-Modified-Since помогает кэшировать данные в браузере и обновлять их только при наличии изменений.
  • Сжатие: Применение gzip-сжатия заметно сокращает объем передаваемых данных, ускоряя их загрузку.
  • Управление Etag: Правильное использование заголовков ETag и If-None-Match позволяет более эффективно контролировать кэш и исключает ненужную передачу данных.
  • Частичный контент: Реализация поддержки запросов HTTP Range предоставляет возможность загружать лишь некоторые фрагменты больших файлов.

Для практического использования вышеуказанных подходов рекомендуется применять FileServlet от BalusC.

Разработка высокопроизводительного StaticServlet

Ваш StaticServlet должен:

  • Минимизировать внешние зависимости для упрощения поддержки и точного контроля поведения.
  • Адекватно обрабатывать null-значения. Для этой цели подойдет класс-помощник вроде ServletUtils.
  • Быть способным предоставлять контент из различных источников – будь то файловая система, база данных или WAR-архив – для обеспечения гибкости.
  • Учитывать особенности работы с URL-структурами на разных серверах, например, на Tomcat или Jetty. Это важно для переносимости кода.

В качестве образцов и руководств можно использовать общедоступные источники и инструменты.

Точное обслуживание статических ресурсов

Для правильной работы со статическими ресурсами:

  • Обеспечьте совместимость на различных серверах, например, на Tomcat и Jetty.
  • Поддерживайте ясность, разделяя обработку динамического и статического контента с помощью разных URL-шаблонов.
  • Избегайте лишних нагрузок, выбирая простые решения вместо тяжеловесных фреймворков.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите высокую скорость работы и упрощение процесса разработки при работе со статическими ресурсами.

Визуализация

Сервлет для статических ресурсов можно представить как отельного консьержа (🛎️):

Markdown
Скопировать код
Отель "Статические Ресурсы": 🏨
- Изображения: 🖼️
- CSS-файлы: 👗
- JavaScript-файлы: 🤹‍♂️
- HTML-страницы: 📄

Посетитель (пользователь) просит предоставить конкретный объект:

Markdown
Скопировать код
Посетитель: "Мне нужна 🖼️ для моей презентации."
Консьерж-сервлет: "Прошу ожидать, сэр, скоро все будет готово!"

Сервис доставки уже в пути:

Markdown
Скопировать код
Стук в дверь...🚪
"Вот ваша 🖼️. Доставлена прямо в ваш номер!"

Таким образом, сервлет выступает в роли усердного консьержа, беспрекословно предоставляющего посетителю требуемые статические ресурсы.

Навигация в сложных ситуациях

Чтобы эффективно справиться со сложными сценариями, могут быть полезны следующие стратегии:

  • Расширение FileServlet: Дополните основной FileServlet, переопределяя методы для различного контента или добавив поддержку CDN.
  • Абстракция ресурсов: Создайте абстракцию для контента, хранящегося в нестандартных местах (например, в облачном хранилище).
  • Динамическая конфигурация: Внедряйте конфигурацию сервлетов программно или с помощью аннотаций, если взаимодействие с web.xml кажется надуманным.

Такие подходы обеспечивают дополнительную гибкость и предлагают целесообразные решения для обработки статических ресурсов.

Полезные материалы

  1. Apache Tomcat 9 (9.0.85) – Справочник по сервлетам по умолчанию — подробный гид по настройке встроенного сервлета Tomcat.
  2. Java Community Process(SM) Program – финальная версия — детальная спецификация сервлетов 4.0 для разработки веб-приложений на Java.
  3. Документация Apache HTTP Server — всё необходимое для настройки сервера Apache.
  4. Обратное проксирование с кэшированием | NGINX — установка NGINX в качестве обратного прокси с функцией кэширования.
  5. HTTP кэширование – HTTP | MDN — основы оптимизации HTTP кэширования.
  6. Cache-Control – HTTP | MDN — разъяснение работы HTTP заголовка Cache-Control.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой тег используется в конфигурационном файле web.xml для связывания URL-шаблонов с файлами?
1 / 5

Никита Титов

разработчик Node.js

Свежие материалы
Основные функции для работы с файлами в C
30 августа 2024
Ошибки компиляции: типичные проблемы и методы их решения
30 августа 2024
Компиляторы: что это и зачем они нужны
30 августа 2024

Загрузка...