Решение: getResourceAsStream возвращает null в Java

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Представьте, что ваше Java-приложение — это офис, а `getResourceAsStream` — это секретарь, управляющий документацией. - Вы запрашиваете: "Мне нужен документ `📂 /resources/myfile.txt`." - Секретарь проверяет архив (classpath). `null` означает, что секретарь не смог найти файл: - "**🤷‍♂️ Извините, `myfile.txt` в архиве отсутствует.**" Причины могут быть следующими: - 📍 Путь указан некорректно. - 🗂️ Файл находится не на своем месте. - 🚚 Ресурс не был включен в сборку. Для предотвращения ошибок: - ✅ Убедитесь в корректности путей. - ✅ Соблюдайте соответствие путей при разработке и сборке. - ✅ Гарантируйте добавление файла в папку ресурсов при сборке проекта.