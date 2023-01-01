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Настройка JUnit в IntelliJ IDEA: управление зависимостями
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Настройка JUnit в IntelliJ IDEA: управление зависимостями

#Тесты Java  #Maven/Gradle  
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Быстрый ответ

Для работы с JUnit в IntelliJ IDEA выполните следующие шаги:

  1. Добавьте JUnit в ваш проект через меню Файл > Структура проекта > Библиотеки > + > JUnit.
  2. Создайте отдельную директорию для тестовых классов: src/test/java.
  3. Напишите базовый тест, используя аннотацию @Test и метод assertEquals:
Java
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import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.assertEquals;

public class QuickTest {
    // Потому что всё должно работать правильно, верно?
    @Test
    public void testEquality() {
        assertEquals("expected", "actual"); // Извините, actual, но мы ожидали другого результата.
    }
}
  1. Для запуска теста сделайте правый клик на тесте и выберите Выполнить, чтобы увидеть результаты.
Пошаговый план для смены профессии

Повышение продуктивности с помощью удобных функций и сочетаний клавиш

Ускорьте процесс работы, используя горячие клавиши и полезные функции IntelliJ IDEA.

Сочетания клавиш для повышения эффективности

  • Для добавления зависимости JUnit библиотеки быстро использовать Alt+Enter на неизвестной аннотации @Test.
  • Создайте тестовый класс через Ctrl+Shift+T (или ⌘ Cmd+Shift+T для Mac) прямо без ухода из редактора кода.

Создание тестового класса

Позвольте IntelliJ IDEA сгенерировать тестовый класс за вас. Достаточно поместить курсор на метод и нажать Alt+Enter — тестовое окружение будет создано автоматически.

Управление зависимостями

Секрет эффективной работы — <b>правильно настроенные зависимости JUnit</b>. IntelliJ IDEA обеспечивает простоту и неприметность этого процесса.

Доступность JUnit

Добавьте JUnit как постоянную библиотеку в структуре проекта в IntelliJ, чтобы всегда иметь возможность быстрого доступа к ней.

Визуализация

С помощью возможностей IntelliJ IDEA и фреймворка JUnit вы сможете настроить эффективное тестовое окружение.

Markdown
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⚙️ Настройка IntelliJ IDEA ⚙️
1. Откройте Структуру Проекта через `Файл > Структура проекта`.
2. Добавьте JUnit в раздел Библиотеки: `Библиотеки > + > Из Maven...`.
3. Примените изменения, нажав 'Применить'.

✏️ Создание тестов ✏️
1. Создайте тестовую директорию: `Правый клик по src > Создать > Каталог`.
2. Пометьте её как корневую для тестирования: `Правый клик по папке test > Пометить каталог как > Корень исходников для тестов`.
3. Добавьте тестовый класс: `Правый клик > Создать > Java класс > YourTestClass`.
4. Аннотируйте его с помощью `@Test`.

Теперь давайте приступим к тестам:

Markdown
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⚗️ Запуск тестов в IntelliJ IDEA ⚗️
1. Запустите тест: `Правый клик по классу/методу теста > Выполнить 'YourTestClass'`.
2. Зеленая галочка (✅) означает успех, красный крестик (❌) указывает, что работа еще не завершена.

Готово! Теперь у вас есть надежная и бесперебойная система тестирования.

Настройте качественный процесс тестирования

Основы теперь за нами, время изучить, как мы можем совершенствовать процесс тестирования.

Работа с инструментами для сборки проекта

Для Maven или Gradle, IntelliJ облегчает их интеграцию с JUnit:

  • С Maven, IntelliJ автоматически синхронизирует ваш pom.xml.
  • Для Gradle достаточно добавить JUnit в build.gradle и нажать Обновить.

Индикация успешности тестов

Обратите внимание на зеленые значки запуска возле тестовых классов и методов — они будут руководить вами в процессе написания кода.

Отладка — просто и удобно!

Отладка кода в IntelliJ IDEA — легкий и вполне понятный процесс. Используйте комбинацию клавиш CTRL+Shift+D для быстрого перехода в режим отладки и устранения ошибок.

Улучшение эффективности с помощью плагинов

В IntelliJ есть плагин JUnit, который представляет дополнительные возможности, например, измерение покрытия кода и подробным отчетом о результатах тестов.

JUnit в действии

  • Ознакомьтесь с этим визуальным руководством по настройке JUnit гифка настройки JUnit.
  • Используйте мастер создания проектов IntelliJ, чтобы при создании новых проектов JUnit автоматически входил в их состав.

Полезные материалы

  1. Документация IntelliJ IDEA по JUnit 5 — детальное руководство по работе с JUnit в IntelliJ IDEA.
  2. Руководство пользователя JUnit 5 — подробное руководство по использованию JUnit 5.
  3. Создание вашего первого Java-приложения согласно документации IntelliJ IDEA — узнайте, как настраивать и запускать Java-приложение в IntelliJ IDEA.
  4. Как провести модульное тестирование и покрытие кода в IntelliJ IDEA – YouTube — наглядный видеоурок по модульному тестированию в IntelliJ.
  5. GitHub – JetBrains/intellij-community: IntelliJ IDEA Community Edition & IntelliJ Platform — загляните за кулисы редакции Community Edition IntelliJ IDEA.
  6. Поддержка Maven по документации IntelliJ IDEA — инструкция по настройке JUnit как зависимости в Maven.
  7. Тестирование в Java и JVM проектах по документации Gradle — официальное руководство Gradle по тестированию Java и JVM проектов.
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Как добавить JUnit в проект в IntelliJ IDEA?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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