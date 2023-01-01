Настройка JUnit в IntelliJ IDEA: управление зависимостями

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Быстрый ответ

Для работы с JUnit в IntelliJ IDEA выполните следующие шаги:

Добавьте JUnit в ваш проект через меню Файл > Структура проекта > Библиотеки > + > JUnit. Создайте отдельную директорию для тестовых классов: src/test/java . Напишите базовый тест, используя аннотацию @Test и метод assertEquals :

Java Скопировать код import org.junit.Test; import static org.junit.Assert.assertEquals; public class QuickTest { // Потому что всё должно работать правильно, верно? @Test public void testEquality() { assertEquals("expected", "actual"); // Извините, actual, но мы ожидали другого результата. } }

Для запуска теста сделайте правый клик на тесте и выберите Выполнить, чтобы увидеть результаты.

Повышение продуктивности с помощью удобных функций и сочетаний клавиш

Ускорьте процесс работы, используя горячие клавиши и полезные функции IntelliJ IDEA.

Сочетания клавиш для повышения эффективности

Для добавления зависимости JUnit библиотеки быстро использовать Alt+Enter на неизвестной аннотации @Test .

быстро использовать на неизвестной аннотации . Создайте тестовый класс через Ctrl+Shift+T (или ⌘ Cmd+Shift+T для Mac) прямо без ухода из редактора кода.

Создание тестового класса

Позвольте IntelliJ IDEA сгенерировать тестовый класс за вас. Достаточно поместить курсор на метод и нажать Alt+Enter — тестовое окружение будет создано автоматически.

Управление зависимостями

Секрет эффективной работы — <b>правильно настроенные зависимости JUnit</b>. IntelliJ IDEA обеспечивает простоту и неприметность этого процесса.

Доступность JUnit

Добавьте JUnit как постоянную библиотеку в структуре проекта в IntelliJ, чтобы всегда иметь возможность быстрого доступа к ней.

Визуализация

С помощью возможностей IntelliJ IDEA и фреймворка JUnit вы сможете настроить эффективное тестовое окружение.

Markdown Скопировать код ⚙️ Настройка IntelliJ IDEA ⚙️ 1. Откройте Структуру Проекта через `Файл > Структура проекта`. 2. Добавьте JUnit в раздел Библиотеки: `Библиотеки > + > Из Maven...`. 3. Примените изменения, нажав 'Применить'. ✏️ Создание тестов ✏️ 1. Создайте тестовую директорию: `Правый клик по src > Создать > Каталог`. 2. Пометьте её как корневую для тестирования: `Правый клик по папке test > Пометить каталог как > Корень исходников для тестов`. 3. Добавьте тестовый класс: `Правый клик > Создать > Java класс > YourTestClass`. 4. Аннотируйте его с помощью `@Test`.

Теперь давайте приступим к тестам:

Markdown Скопировать код ⚗️ Запуск тестов в IntelliJ IDEA ⚗️ 1. Запустите тест: `Правый клик по классу/методу теста > Выполнить 'YourTestClass'`. 2. Зеленая галочка (✅) означает успех, красный крестик (❌) указывает, что работа еще не завершена.

Готово! Теперь у вас есть надежная и бесперебойная система тестирования.

Настройте качественный процесс тестирования

Основы теперь за нами, время изучить, как мы можем совершенствовать процесс тестирования.

Работа с инструментами для сборки проекта

Для Maven или Gradle, IntelliJ облегчает их интеграцию с JUnit:

С Maven , IntelliJ автоматически синхронизирует ваш pom.xml .

, IntelliJ автоматически синхронизирует ваш . Для Gradle достаточно добавить JUnit в build.gradle и нажать Обновить .

Индикация успешности тестов

Обратите внимание на зеленые значки запуска возле тестовых классов и методов — они будут руководить вами в процессе написания кода.

Отладка — просто и удобно!

Отладка кода в IntelliJ IDEA — легкий и вполне понятный процесс. Используйте комбинацию клавиш CTRL+Shift+D для быстрого перехода в режим отладки и устранения ошибок.

Улучшение эффективности с помощью плагинов

В IntelliJ есть плагин JUnit, который представляет дополнительные возможности, например, измерение покрытия кода и подробным отчетом о результатах тестов.

JUnit в действии

Ознакомьтесь с этим визуальным руководством по настройке JUnit гифка настройки JUnit.

Используйте мастер создания проектов IntelliJ, чтобы при создании новых проектов JUnit автоматически входил в их состав.

Полезные материалы