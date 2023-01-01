Настройка JUnit в IntelliJ IDEA: управление зависимостями#Тесты Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для работы с JUnit в IntelliJ IDEA выполните следующие шаги:
- Добавьте JUnit в ваш проект через меню Файл > Структура проекта > Библиотеки > + > JUnit.
- Создайте отдельную директорию для тестовых классов:
src/test/java.
- Напишите базовый тест, используя аннотацию
@Testи метод
assertEquals:
import org.junit.Test;
import static org.junit.Assert.assertEquals;
public class QuickTest {
// Потому что всё должно работать правильно, верно?
@Test
public void testEquality() {
assertEquals("expected", "actual"); // Извините, actual, но мы ожидали другого результата.
}
}
- Для запуска теста сделайте правый клик на тесте и выберите Выполнить, чтобы увидеть результаты.
Повышение продуктивности с помощью удобных функций и сочетаний клавиш
Ускорьте процесс работы, используя горячие клавиши и полезные функции IntelliJ IDEA.
Сочетания клавиш для повышения эффективности
- Для добавления зависимости JUnit библиотеки быстро использовать Alt+Enter на неизвестной аннотации
@Test.
- Создайте тестовый класс через Ctrl+Shift+T (или ⌘ Cmd+Shift+T для Mac) прямо без ухода из редактора кода.
Создание тестового класса
Позвольте IntelliJ IDEA сгенерировать тестовый класс за вас. Достаточно поместить курсор на метод и нажать Alt+Enter — тестовое окружение будет создано автоматически.
Управление зависимостями
Секрет эффективной работы — <b>правильно настроенные зависимости JUnit</b>. IntelliJ IDEA обеспечивает простоту и неприметность этого процесса.
Доступность JUnit
Добавьте JUnit как постоянную библиотеку в структуре проекта в IntelliJ, чтобы всегда иметь возможность быстрого доступа к ней.
Визуализация
С помощью возможностей IntelliJ IDEA и фреймворка JUnit вы сможете настроить эффективное тестовое окружение.
⚙️ Настройка IntelliJ IDEA ⚙️
1. Откройте Структуру Проекта через `Файл > Структура проекта`.
2. Добавьте JUnit в раздел Библиотеки: `Библиотеки > + > Из Maven...`.
3. Примените изменения, нажав 'Применить'.
✏️ Создание тестов ✏️
1. Создайте тестовую директорию: `Правый клик по src > Создать > Каталог`.
2. Пометьте её как корневую для тестирования: `Правый клик по папке test > Пометить каталог как > Корень исходников для тестов`.
3. Добавьте тестовый класс: `Правый клик > Создать > Java класс > YourTestClass`.
4. Аннотируйте его с помощью `@Test`.
Теперь давайте приступим к тестам:
⚗️ Запуск тестов в IntelliJ IDEA ⚗️
1. Запустите тест: `Правый клик по классу/методу теста > Выполнить 'YourTestClass'`.
2. Зеленая галочка (✅) означает успех, красный крестик (❌) указывает, что работа еще не завершена.
Готово! Теперь у вас есть надежная и бесперебойная система тестирования.
Настройте качественный процесс тестирования
Основы теперь за нами, время изучить, как мы можем совершенствовать процесс тестирования.
Работа с инструментами для сборки проекта
Для Maven или Gradle, IntelliJ облегчает их интеграцию с JUnit:
- С Maven, IntelliJ автоматически синхронизирует ваш
pom.xml.
- Для Gradle достаточно добавить JUnit в
build.gradleи нажать
Обновить.
Индикация успешности тестов
Обратите внимание на зеленые значки запуска возле тестовых классов и методов — они будут руководить вами в процессе написания кода.
Отладка — просто и удобно!
Отладка кода в IntelliJ IDEA — легкий и вполне понятный процесс. Используйте комбинацию клавиш CTRL+Shift+D для быстрого перехода в режим отладки и устранения ошибок.
Улучшение эффективности с помощью плагинов
В IntelliJ есть плагин JUnit, который представляет дополнительные возможности, например, измерение покрытия кода и подробным отчетом о результатах тестов.
JUnit в действии
- Ознакомьтесь с этим визуальным руководством по настройке JUnit гифка настройки JUnit.
- Используйте мастер создания проектов IntelliJ, чтобы при создании новых проектов JUnit автоматически входил в их состав.
Полезные материалы
- Документация IntelliJ IDEA по JUnit 5 — детальное руководство по работе с JUnit в IntelliJ IDEA.
- Руководство пользователя JUnit 5 — подробное руководство по использованию JUnit 5.
- Создание вашего первого Java-приложения согласно документации IntelliJ IDEA — узнайте, как настраивать и запускать Java-приложение в IntelliJ IDEA.
- Как провести модульное тестирование и покрытие кода в IntelliJ IDEA – YouTube — наглядный видеоурок по модульному тестированию в IntelliJ.
- GitHub – JetBrains/intellij-community: IntelliJ IDEA Community Edition & IntelliJ Platform — загляните за кулисы редакции Community Edition IntelliJ IDEA.
- Поддержка Maven по документации IntelliJ IDEA — инструкция по настройке JUnit как зависимости в Maven.
- Тестирование в Java и JVM проектах по документации Gradle — официальное руководство Gradle по тестированию Java и JVM проектов.
Олеся Тарасова
Java-разработчик