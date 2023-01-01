Java в Maven: свойства VS плагин компилятора, и что выбрать#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для точного указания версии Java в вашем Maven-проекте, определите
<java.version> в разделе
<properties> и настройте
<maven-compiler-plugin>. Это гарантирует компиляцию и выполнение кода с выбранной версией Java:
<properties>
<java.version>11</java.version> <!-- или выбираем другую версию -->
</properties>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<release>${java.version}</release>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
Параметр
<release> позволит точно установить требуемую версию Java, и Maven автоматически настроит параметры исходного кода и целевой компиляции.
Объяснение основных настроек
Стандартные настройки Maven
Плагин compiler в Maven по умолчанию определяет стандартные версии исходного кода и целевой компиляции, ориентируясь на свою собственную версию или на стандартные значения Maven. Если этот момент пропустить, возможны расхождения в работе современных сред выполнения.
JAVA_HOME, совместимость и ваш проект
Переменная окружения
JAVA_HOME должна быть согласована с версией JDK, заданной в
pom.xml. В противном случае, Maven возьмет версию из
JAVA_HOME, что может вызвать проблемы при сборке и запуске.
Работа с много модульными проектами
Версию Java лучше указывать в родительском POM для много модульных проектов, чтобы обеспечить консистентность сборки всех модулей.
Синхронизация настроек с IDE
После изменения версии Java в
pom.xml не забудьте обновить проект в IDE, чтобы предотвратить несоответствия между настройками Maven и вашей IDE.
Кросс-компиляция и совместимость
Для кросс-компиляции рекомендуется использовать параметр
--release для гарантии совместимости компилируемого кода с необходимыми версиями API.
Практические примеры
Проблемы с JAVA_HOME
Если
JAVA_HOME не согласуется с указанной вами версией JDK, для установки нужной версии воспользуйтесь плагином компилятора Maven:
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<configuration>
<release>11</release> <!-- Включаем актуальную версию -->
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
Эффективное использование свойств
Свойства
maven.compiler.target и
maven.compiler.source позволяют установить нужную версию Java и пригодятся, когда требуется скомпилировать исходный код на одной версии, а запустить — на другой.
Проверка совместимости плагина
Не забывайте проверять совместимость плагина перед его использованием, чтобы избежать ошибок сборки и гарантировать корректность всех процессов в Maven.
Точное управление версиями с maven.compiler.release
Чтобы строго контролировать версию Java во всех модулях, задайте свойство
maven.compiler.release:
<properties>
<maven.compiler.release>11</maven.compiler.release> <!-- Строгое управление версией -->
</properties>
Putin more of the article under this spoiler.
This property reproduces the behavior of the JDK compiler's
--release flag.
Visualization
The approaches to setting the Java version in Maven play a key role for your code:
Java settings:
Key 1️⃣: <properties> Key 2️⃣: <compiler plugin>
🔧 Universal regulator: `java.version` 🔧 Specialized regulator: `maven-compiler-plugin`
🌍 Broad impact 🎯 Focus on a specific task
Use these commands to precisely configure your Java destiny:
🔧 Key 1️⃣: Sets the standard Java version for Maven.
🔩 Key 2️⃣: Provides direct control over the Java compilation version.
Managing the Java version
Version Consistency
To avoid compilation problems, make sure the
source,
target and
release properties match.
Discoveries through experiments
Try different version settings in Maven to increase the efficiency of the build and discover outdated code.
Checking the Java build path
Always check the Java build path in the IDE after updates to prevent version conflicts.
Useful materials
- Apache Maven Compiler Plugin – Setting the -source and -target of the Java Compiler – how to set the source code and target of compilation.
- Maven – POM Reference – using properties in Maven POM files.
- Maven – Introduction to build profiles – Maven build profiles for different conditions.
- Apache Maven Compiler Plugin – Introduction – description and capabilities of the Maven compiler plugin.
- Java Platform, Standard Edition Documentation – Releases – Oracle documentation on various JDK versions.
- javac – What is the --release flag in the Java 9 compiler? – discussion on the --release flag in Java 9 and its interaction with Maven.
Conclusion
Practice makes perfect, and remember, Rome was not built in a day. Don't forget to update your project and IDE after changes in
pom.xml, and may your code be flawless! Happy programming! 👩💻
Олеся Тарасова
Java-разработчик