Извлечение списка свойств объекта через Java Stream API

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Java 8 Streams позволяет извлекать список свойств объектов, преобразуя каждый объект к его свойству. Процесс состоит в обращении к .stream() в вашем списке, применении .map() для доступа к свойству и сборе результатов через .collect(Collectors.toList()) .

Возьмём пример для класса Person с методом getName :

Java Скопировать код List<String> names = peopleList.stream() .map(Person::getName) .collect(Collectors.toList());

Основной посыл: мы используем .map() для преобразования объектов в их свойства и .collect() , чтобы собрать результаты.

Когда использовать map, а когда flatMap

Импользуйте map для преобразования элементов потока. Если требуется обработать коллекцию, которая находится внутри каждого объекта, и получить один общий поток, тогда вам подойдёт flatMap .

Пример с использованием flatMap: Вы хотите получить имена всех друзей из списка друзей каждого объекта Person :

Java Скопировать код List<String> friendNames = peopleList.stream() .flatMap(p -> p.getFriends().stream()) .map(Person::getName) .collect(Collectors.toList());

Не забывайте: flatMap идеален для обработки вложенных коллекций.

Работа с комплексными свойствами

Если требуется извлечь сложные свойства, лямбда-выражения станут неоценимым помощником, позволяя проводить тонкую настройку над элементами потока.

Пример: Вы хотите получить список адресов в нижнем регистре:

Java Скопировать код List<String> addressList = peopleList.stream() .map(Person::getAddress) .map(String::toLowerCase) .collect(Collectors.toList());

Важно помнить: Для поддержания чистоты и удобочитаемости кода всегда старайтесь использовать ссылки на методы для основных преобразований.

Бережное использование Optional свойств

Тип Optional в Java 8 позволяет безопасно обращаться к свойствам, значение которых может оказаться null , и предотвращает появление NullPointerException . Безопасное использование Optional подразумевает сочетание методов filter и map .

Пример: Извлечение псевдонимов, если они присутствуют:

Java Скопировать код List<String> nicknames = peopleList.stream() .map(Person::getNickname) // Optional<String> .filter(Optional::isPresent) // Java обеспечивает безопасность .map(Optional::get) // Безопасно получаем значение .collect(Collectors.toList());

Запомните: Работа с Optional повысит надежность вашего кода на Java.

Визуализация

Представьте, что вы отбираете зелёные яблоки (🍏) из корзины с различными фруктами, используя специальную машину для сортировки фруктов (🤖):

Markdown Скопировать код Корзина 🧺: [🍏, 🍎, 🍌, 🍏, 🍇, 🍏, 🍓] Машина 🤖: Stream().filter(apple::isGreen).collect(toList());

После того, как закончится сортировка:

Markdown Скопировать код Список Зелёных Яблок 🍏: [🍏, 🍏, 🍏] // Похоже, Stream API отлично справляется с отбором зелёных яблок!

Итак, создание списка свойств — это как отбор Зелёных Яблок в вашу корзину 🍏➡️🧺

Не просто сборщик, а настоящий мастер

Метод toList() – лишь верхушка айсберга возможностей сборщиков в Java 8. Разберитесь в множестве сборщиков, доступных для агрегирования элементов, таких как toSet или joining .

Пример: Имеется список имён людей, и вы хотите получить одну строку, состоящую из этих имён:

Java Скопировать код String names = peopleList.stream() .map(Person::getName) .collect(Collectors.joining(", ")); // И вот перед вами итоговый результат – высокое искусство красивого кода

Совет: Попробуйте разные сборщики, типа toSet() . Они непременно вам понравятся, особенно когда требуются только уникальные элементы.

Как обрабатывать исключения в потоках

Если операции в потоке могут вызвать исключения, важно аккуратно обернуть их в лямбда-выражения, чтобы сохранить последовательность и читаемость кода.

Пример: Чтение файлов может привести к IOException :

Java Скопировать код List<Path> paths = ...; List<String> lines = paths.stream() .flatMap(p -> { try { return Files.lines(p); } catch (IOException e) { throw new UncheckedIOException(e); } }) .collect(Collectors.toList());

Совет: Соблюдайте осторожность, превращая проверяемые исключения в непроверяемые, не забывая о корректности работы программы.

Полезные материалы