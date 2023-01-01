Решение: отсутствие @XmlRootElement в JAXB при генерации

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Быстрый ответ

Для осуществления маршалинга объекта JAXB без использования @XmlRootElement , может быть применен класс JAXBElement :

Java Скопировать код MyJaxbClass obj = new MyJaxbClass(); JAXBContext context = JAXBContext.newInstance(MyJaxbClass.class); Marshaller marshaller = context.createMarshaller(); JAXBElement<MyJaxbClass> wrappedObj = new JAXBElement<>(new QName("namespaceURI", "localPart"), MyJaxbClass.class, obj); marshaller.marshal(wrappedObj, System.out);

Путем применения JAXBElement маршалинг способен генерировать структуру XML с корректной информацией о корневом элементе.

JAXBElement и спецификация маршалинга

Маршалинг объектов в JAXB без помощи @XmlRootElement может оказаться сложным из-за специфических правил компилятора привязок XJC, ориентирующегося на XSD схему. Чтобы изменить данное поведение, возможна модификация XSD с применением анонимных типов или элементов, использованием структур вида <xsd:element><xsd:complexType> . Эти действия могут привести к неожиданному появлению @XmlRootElement .

В свою очередь, JAXBElement позволяет обойти проблему отсутствия @XmlRootElement в процессе маршалинга и демаршалинга, предоставляя требуемые имена и пространства имен. Класс ObjectFactory , сгенерированный XJC, создает инстансы JAXBElement , которые оборачивают объекты, добавляя к ним требуемое пространство имен XML и имя элемента.

Стратегия @XmlRootElement и XJC

В зависимости от структуры XML-схемы, XJC добавляет @XmlRootElement к соответствующим классам. Если в XML-схеме определен глобальный тип, соответствующий элементу верхнего уровня, XJC помечает соответствующий класс @XmlRootElement . В более сложных случаях, когда типы определены локально, подобна аннотация может отсутствовать, поскольку такие классы не могут представлять собой элементы верхнего уровня.

Решение: Файлы привязки

Файлы привязки позволяют задать JAXB XJC правила добавления @XmlRootElement к классам без необходимости редактирования XSD. В Maven используя jaxb2-maven-plugin файлы привязки задают директивы для генерации кода.

Руководство по JAXBElement

Создайте JAXBElement с помощью методов ObjectFactory .

. Обеспечьте соответствие QName структуре XML.

Используйте JAXBContext для процессов маршалинга/демаршалинга.

Конфигурация Maven

Задайте параметры schemaDirectory , packageName , bindingFiles и extensions .

, , и . Настройте плагин для контроля XJC с использованием файлов привязки.

Сериализация

Примените JAXBElement для маршалинга объектов без @XmlRootElement .

для маршалинга объектов без . Включите Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT для читабельного вывода XML.

для читабельного вывода XML. Убедитесь в соответствии объектов схеме для обеспечения согласованности.

Визуализация

Представьте понятную аналогию: здание без дверей:

Markdown Скопировать код Создаем здание без дверей:

Без @XmlRootElement :

Markdown Скопировать код Роскошное здание = React Framework + Django Backend + Angular Frontend Надежная дверь = Отсутствует

С @XmlRootElement :

Java Скопировать код @XmlRootElement // Та самая нужная дверь! class App { // Здесь собраны все компоненты: бэкенд, фронтенд, API }

Теперь JAXB способен свободно входить и выходить из вашего "здания":

Markdown Скопировать код Здание с дверью: [Доступное и функциональное]

Решение типичных ошибок при работе с JAXB

Ошибка несоответствия QName

Удостоверьтесь, что JAXBElement соответствует структуре XML, иначе могут возникнуть ошибки сериализации или неправильный вывод XML.

Несоответствие версий

Проверьте совместимость версий JAXB, среды выполнения и зависимостей, чтобы избежать возможных проблем, связанных с разликчными версиями Java или реализациями JAXB.

Нерегулярное обновление XML

Обеспечьте читаемость и удобство отладки XML, используя marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, Boolean.TRUE); .

Полезные материалы