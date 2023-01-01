Сравнение private и private static переменных в Java#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Приватная статическая переменная в Java — это атрибут класса, недоступный для других классов. Она идеально подходит для хранения внутренних счетчиков или констант. Приватная статическая переменная объединяет в себе инкапсуляцию с одной стороны и статическую природу с другой, при этом оставаясь доступной для всех экземпляров класса и гарантируя уникальность данных.
Давайте рассмотрим пример, демонстрирующий подсчет количества созданных объектов класса:
public class ObjectCounter {
// Эта переменная скрыта от внешнего мира и считает количество объектов.
private static int count = 0;
public ObjectCounter() {
count++; // Увеличиваем при каждом создании объекта класса.
}
// Для определения количества объектов используйте этот метод.
public static int getCount() {
return count;
}
}
// Пример использования:
// Создаем несколько объектов и смотрим их количество.
ObjectCounter obj1 = new ObjectCounter();
ObjectCounter obj2 = new ObjectCounter();
System.out.println(ObjectCounter.getCount()); // Результат: 2
Переменная
count является примером применения приватной статической переменной.
Капсулирование внутреннего состояния
Приватные статические переменные идеально подходят для сохранения внутреннего состояния класса в виде недоступной капсулы. К ним можно получить доступ только через специальные методы класса.
Используя модификатор
final, можно гарантировать неизменность констант. Например:
// Классическая математическая константа, пример приватно-статического поля.
public class MathConstants {
private static final double PI = 3.14159;
}
Приватные статические переменные играют роль надежных помощников для статических методов.
Синглтоны предпочитают приватные статические переменные
Между паттерном "синглтон" и приватными статическими переменными существует крепкая связь. Для синглтонов важно обеспечить уникальность и общую доступность, поэтому они высоко оценивают приватные статические переменные:
// Пример синглтона – уникального объекта в пределах всей программы.
public class Universe {
// Это переменная хранится в классе и защищена от внешнего доступа.
private static final Universe instance = new Universe();
private Universe() {}
// Метод для обращения к экземпляру — защитник вселенной.
public static Universe getInstance() {
return instance;
}
}
Экономия памяти
Приватные статические переменные выделяют память только один раз, в рамках JVM, что делает их использование эффективным с точки зрения потребления ресурсов. Они "живут" в области методов, а не в "куче", где расположены переменные экземпляров.
Проектирование API: акт балансирования
При разработке API важно найти баланс между открытостью и конфиденциальностью. Приватные статические переменные предоставляют такую возможность, особенно если использовать их в сочетании с модификаторами
static final.
Приоритет типа над экземпляром
Статические переменные представляют интересы класса в целом, а не индивидуальных объектов. Классы-фабрики могут применять приватные статические счетчики для отслеживания произведенных экземпляров, являющимися данными на уровне класса.
Практическая ценность
Приватные статические переменные находят применение в различных сценариях:
- Настройки конфигурации: Хранение и использование глобальных настроек приложения.
- Счетчики в вспомогательных классах: Мониторинг операций или отслеживание использования ресурсов.
- Состояние синглтона: Хранение общего состояния для паттерна синглтона.
- Константы: Определение статических финальных чисел и литералов вместо магических чисел.
Визуализация
В контексте Java приватная статическая переменная напоминает личный дневник, хранящийся в общей библиотеке:
Дневник (📔): [Секреты, Воспоминания, Идеи] – это ваш личный и статический объект в библиотеке.
Доступ:
Семья (👨👩👧👦): Имеет доступ к библиотеке, но не сможет прочесть дневник.
Вы (🙋♂️): Можете читать и дополнять дневник когда угодно.
Так же как секретный дневник всегда остается на своем месте в библиотеке, приватная статическая переменная неизменно находится в области памяти класса.
📔 = Приватная Статическая Переменная
👨👩👧👦 = Другие Классы
🙋♂️ = Ваш Класс
🏠📚 = Область Памяти Класса
В дневнике хранятся записи, а переменная содержит данные, актуальные для класса, независимо от количества его экземпляров.
Полезные материалы
Understanding Class Members (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Classes and Objects) — официальная документация Oracle, полностью описывающая переменные класса.
java – Why are static variables considered evil? — обсуждение на Stack Overflow, посвященное применимости статических переменных.
Tutorial | DigitalOcean — доступное руководство по работе со статическими переменными в Java.
Educative: Interactive Courses for Software Developers — интерактивный курс, помогающий разобраться в особенностях применения ключевого слова 'static' в Java.
DZone — статья об особенностях статических переменных в Java, детально раскрывающая данную концепцию.
Олеся Тарасова
Java-разработчик