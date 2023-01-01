Как маппить список JSON объектов с Spring RestTemplate

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Быстрый ответ

Для получения списка объектов JSON с использованием Spring RestTemplate и ParameterizedTypeReference , примените следующий пример кода:

Java Скопировать код RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); ResponseEntity<List<MyObject>> response = restTemplate.exchange( "http://api.url/endpoint", HttpMethod.GET, null, new ParameterizedTypeReference<List<MyObject>>() {} ); List<MyObject> jsonObjects = response.getBody();

Убедитесь, что класс MyObject корректно соответствует структуре вашего JSON.

Проходимость через джунгли JSON

Запутанная структура JSON может напомнить лабиринт. Вот несколько ориентиров, которые помогут вам ориентироваться:

Отображение вложенных объектов: Реализуйте структуры вложенности JSON, используя отдельные классы. Готовность к неожиданностям: Включите аннотацию @JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true) , чтобы избежать ошибок, связанных с неизвестными полями JSON. Продумывание пути: Тщательно продумайте иерархию и типы данных, представленных в JSON, для их корректного отображения в Java-объектах.

Интерпретация ответов сервера

Когда вы используете restTemplate.exchange , серверные ответы аккуратно попадают в ResponseEntity<List<T>> . Этот объект похож на коробку с секретами: он хранит в себе коды статуса ответа и заголовки:

Java Скопировать код ResponseEntity<List<MyObject>> responseEntity = restTemplate.exchange( "http://api.url/endpoint", HttpMethod.GET, null, new ParameterizedTypeReference<List<MyObject>>() {} ); HttpStatus statusCode = responseEntity.getStatusCode(); // так вы узнаете, как прошел ваш запрос

Детективное расследование : Используйте HttpStatus , чтобы интерпретировать ответы сервера.

: Используйте , чтобы интерпретировать ответы сервера. Определение содержимого: Применяйте MediaType , чтобы убедиться, что получен именно ожидаемый контент.

От массивов к спискам

Массивы можно сравнить со студенческими общежитиями — они узки и не слишком удобны. Давайте заменим их на просторные списки с помощью одной строки кода:

Java Скопировать код MyObject[] array = restTemplate.getForObject("http://api.url/endpoint", MyObject[].class); List<MyObject> list = Arrays.asList(array); // Теперь вам доступна свобода работы со списками!

Визуализация

Получение списка объектов JSON с использованием Spring RestTemplate можно сравнить с отправкой письма в лотерею в надежде получить ответ в виде коллекции коллекционных карточек:

Markdown Скопировать код Почтовый ящик 📫 (Ваш сервис) отправляет запрос в Лотерейный центр 🏪 (REST API Endpoint): "Готов к призам!"

RestTemplate приступает к работе:

Java Скопировать код ResponseEntity<List<TradingCard>> response = restTemplate.exchange( "http://cardshop.com/api/cards", HttpMethod.GET, null, new ParameterizedTypeReference<List<TradingCard>>() {} ); List<TradingCard> myCards = response.getBody();

И теперь вы готовы:

Markdown Скопировать код До лотереи: 📫 Пустой почтовый ящик После лотереи: 📫➡️🃏 Почтовый ящик полон карточек (Ваши JSON объекты)

// Карточная игра вечером, но вместо друзей у вас код.

Размышления о generics

Generics в Java можно сравнить с продуктами в непрозрачной упаковке: вы знаете, что это пища, но из-за стирания типов неуверены, что именно. Разгадаем эту загадку:

Воспользуйтесь ParameterizedTypeReference , чтобы удерживать информацию о типах при получении списков.

, чтобы удерживать информацию о типах при получении списков. В качестве возвращаемого типа методов @Controller используйте ResponseEntity<?> , что придает вам гибкость при обработке различного содержимого REST-эндпоинтов. Это как иметь ресторан с интернациональной кухней!

Использование Kotlin и Spring для упрощения кода

Совместное использование Kotlin и Spring может значительно упростить код при работе с JSON:

kotlin Скопировать код restTemplate.exchange<List<MyObject>>( "http://api.url/endpoint", HttpMethod.GET, null, object : ParameterizedTypeReference<List<MyObject>>() {} )?.body

В Kotlin система вывода типов облегчает работу, позволяя видеть ParameterizedTypeReference , не вызявая при этом лишних трудностей. Это словно получить и съесть пирог одномоментно!

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