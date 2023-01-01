Как маппить список JSON объектов с Spring RestTemplate#Java Core #Java Web #Spring
Быстрый ответ
Для получения списка объектов JSON с использованием Spring
RestTemplate и
ParameterizedTypeReference, примените следующий пример кода:
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
ResponseEntity<List<MyObject>> response = restTemplate.exchange(
"http://api.url/endpoint",
HttpMethod.GET,
null,
new ParameterizedTypeReference<List<MyObject>>() {}
);
List<MyObject> jsonObjects = response.getBody();
Убедитесь, что класс
MyObject корректно соответствует структуре вашего JSON.
Проходимость через джунгли JSON
Запутанная структура JSON может напомнить лабиринт. Вот несколько ориентиров, которые помогут вам ориентироваться:
- Отображение вложенных объектов: Реализуйте структуры вложенности JSON, используя отдельные классы.
- Готовность к неожиданностям: Включите аннотацию
@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true), чтобы избежать ошибок, связанных с неизвестными полями JSON.
- Продумывание пути: Тщательно продумайте иерархию и типы данных, представленных в JSON, для их корректного отображения в Java-объектах.
Интерпретация ответов сервера
Когда вы используете
restTemplate.exchange, серверные ответы аккуратно попадают в
ResponseEntity<List<T>>. Этот объект похож на коробку с секретами: он хранит в себе коды статуса ответа и заголовки:
ResponseEntity<List<MyObject>> responseEntity = restTemplate.exchange(
"http://api.url/endpoint",
HttpMethod.GET,
null,
new ParameterizedTypeReference<List<MyObject>>() {}
);
HttpStatus statusCode = responseEntity.getStatusCode(); // так вы узнаете, как прошел ваш запрос
- Детективное расследование: Используйте
HttpStatus, чтобы интерпретировать ответы сервера.
- Определение содержимого: Применяйте
MediaType, чтобы убедиться, что получен именно ожидаемый контент.
От массивов к спискам
Массивы можно сравнить со студенческими общежитиями — они узки и не слишком удобны. Давайте заменим их на просторные списки с помощью одной строки кода:
MyObject[] array = restTemplate.getForObject("http://api.url/endpoint", MyObject[].class);
List<MyObject> list = Arrays.asList(array); // Теперь вам доступна свобода работы со списками!
Визуализация
Получение списка объектов JSON с использованием Spring
RestTemplate можно сравнить с отправкой письма в лотерею в надежде получить ответ в виде коллекции коллекционных карточек:
Почтовый ящик 📫 (Ваш сервис) отправляет запрос в Лотерейный центр 🏪 (REST API Endpoint):
"Готов к призам!"
RestTemplate приступает к работе:
ResponseEntity<List<TradingCard>> response = restTemplate.exchange(
"http://cardshop.com/api/cards",
HttpMethod.GET,
null,
new ParameterizedTypeReference<List<TradingCard>>() {}
);
List<TradingCard> myCards = response.getBody();
И теперь вы готовы:
До лотереи: 📫 Пустой почтовый ящик
После лотереи: 📫➡️🃏 Почтовый ящик полон карточек (Ваши JSON объекты)
// Карточная игра вечером, но вместо друзей у вас код.
Размышления о generics
Generics в Java можно сравнить с продуктами в непрозрачной упаковке: вы знаете, что это пища, но из-за стирания типов неуверены, что именно. Разгадаем эту загадку:
- Воспользуйтесь
ParameterizedTypeReference, чтобы удерживать информацию о типах при получении списков.
- В качестве возвращаемого типа методов
@Controllerиспользуйте
ResponseEntity<?>, что придает вам гибкость при обработке различного содержимого REST-эндпоинтов. Это как иметь ресторан с интернациональной кухней!
Использование Kotlin и Spring для упрощения кода
Совместное использование Kotlin и Spring может значительно упростить код при работе с JSON:
restTemplate.exchange<List<MyObject>>(
"http://api.url/endpoint",
HttpMethod.GET,
null,
object : ParameterizedTypeReference<List<MyObject>>() {}
)?.body
В Kotlin система вывода типов облегчает работу, позволяя видеть
ParameterizedTypeReference, не вызявая при этом лишних трудностей. Это словно получить и съесть пирог одномоментно!
Полезные материалы
- Spring Boot Reference Documentation — источник знаний по работе с JSON в Spring Boot.
- GitHub – FasterXML/jackson: Основная страница проекта Jackson — важнейший инструмент при работе с JSON в RestTemplate.
- Начинаем работу | Использование RESTful веб-сервиса — официальное руководство от Spring по использованию REST как основной составляющей вашего разработческого стека.
- java – Как использовать Jackson для десериализации массива объектов – Stack Overflow — обсуждение на StackOverflow о десериализации JSON в объекты Java.
- Обучающие материалы | DigitalOcean — подробное пошаговое руководство по использованию Jackson и REST с примерами. Это введение в Spring Boot с глубиной знаний.
Рустам Мельников
Java-инженер