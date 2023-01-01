Загрузка и переопределение конфигураций в Spring Boot

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для подключения нескольких внешних файлов конфигурации используйте параметр spring.config.import в файлах application.properties или application.yml :

properties:

properties Скопировать код spring.config.import=optional:file:./config/external-config.properties

yaml:

yaml Скопировать код spring: config: import: optional:file:./config/external-config.yaml

Префикс optional: служит для обработки ситуаций, когда файл не будет найден. Чтобы указать путь к нескольким файлам настроек, разделите их запятыми. Это упростит работу с динамически меняющимися и модульными настройками.

Эффективное использование конфигураций Spring Boot

Порядок имеет значение! Учитывайте последовательность разрешения свойств

Spring Boot строго следует заданному порядку в разрешении свойств, поэтому помните о следующей последовательности:

Глобальные настройки Devtools. Это та папка, где находится .spring-boot-devtools.properties . Аннотации @TestPropertySource в тестах для особых свойств тестирования. Свойства аннотации @SpringBootTest#properties в тестах для дополнительных настроек. Аргументы командной строки ведут своеобразные дискуссии. Переменная SPRING_APPLICATION_JSON в переменных окружения или системных свойствах для внедрения JSON. Параметры инициализации ServletConfig , не создающие много шума, но весьма важные. Параметры инициализации ServletContext для поддержки работы веб-приложений. Атрибуты JNDI из java:comp/env , представляющие собой дополнительный уровень в системе именования Java. Системные свойства Java ( System.getProperties() ), проверенные на прочность временем. Переменные окружения ОС, которые практически всегда доступы. RandomValuePropertySource для свойств random.* , если вам везет. Свойства приложений для определенных профилей вне jar-файла ( application-{profile}.properties , а также файлы YAML). Свойства приложений для определенных профилей внутри jar-файла (аналогично пункту 12). Главные свойства приложения вне jar ( application.properties и файлы YAML). Главные свойства приложения внутри jar (повторение п. 14). Аннотации @PropertySource в классах @Configuration для дополнительной настройки свойств. Свойства по умолчанию ( SpringApplication.setDefaultProperties ), когда другие методы уже использованы.

Конфигурации для различных условий

Используйте spring.profiles.active , чтобы установить разные настройки для разных сред. Задайте это свойство статически в application.properties или динамически через аргументы командной строки:

properties Скопировать код spring.profiles.active=dev

или

Bash Скопировать код java -jar myapp.jar --spring.profiles.active=dev

Гибкость — наше всё

Для обеспечения максимальной гибкости с внешними конфигурациями используйте spring.config.location и добавьте в конце пути слэш / . Это позволит Spring Boot рассматривать указанное место как директорию, гарантируя бесперебойную работу с пользовательскими настройками:

properties Скопировать код spring.config.location=file:/etc/myapp/ # Не забудьте слэш! 🥷

Переосмысление свойств: анализ файлов

Можно использовать PropertySourcesPlaceholderConfigurer в конфигурационных классах для управления загрузкой файлов свойств и разрешения свойств на более высоком уровне. Это уплотнит контроль над порядком загрузки и обработки свойств.

Java Скопировать код @Bean public static PropertySourcesPlaceholderConfigurer propertiesResolver() { PropertySourcesPlaceholderConfigurer pspc = new PropertySourcesPlaceholderConfigurer(); pspc.setLocations( new FileSystemResource("external.properties"), // Трансформаторы: скрытые герои new ClassPathResource("default.properties") // Обычные герои ); pspc.setIgnoreResourceNotFound(true); // Игнорируем ненайденные ресурсы, чтобы минимизировать возможные проблемы return pspc; }

Визуализация

Представьте конфигурацию Spring Boot как концерт: разные инструменты — это разные файлы конфигурации.

Markdown Скопировать код Ваша Симфония (🏛️): `application.properties` — задаёт основной темп и ритм для всех остальных.

Markdown Скопировать код Скрипка (🎻): `application-dev.properties` — исполняет мелодию в стадии разработки. Пианино (🎹): `application-prod.properties` — устанавливает темп в производственной среде. Барабаны (🥁): `application-test.properties` — задают ритм на стадии тестирования.

Каждый инструмент вносит свой уникальный вклад в общее звучание симфонии.

Markdown Скопировать код 🏛️ + 🎻 = Концерт разработчика 🚀 🏛️ + 🎹 = Производственная симфония 🏁 🏛️ + 🥁 = Ритм тестирования 🧪

Spring Boot объединяет все это в одно эффективное приложение.

Markdown Скопировать код **Профили**: дирижеры, которые указывают каждому инструменту, когда его время выступить. 🎼↔️🎵

Практические примеры и распространенные проблемы

Динамическое применение свойств

Используйте аннотацию @Value , чтобы динамически подгружать значения свойств в поля классов, добавляя харизмы настройкам:

Java Скопировать код @Component public class ExcitingValues { @Value("${some.external.property:default_value}") // Невероятно убедительно private String dynamicProperty; // Теперь в dynamicProperty будет содержаться внешнее свойство или 'default_value', если оно не обнаружено. }

Обращайте внимание на детали

Помните о потенциальных рисках при работе с несколькими конфигурациями:

Неправильно настроенные источники свойств могут привести к нежелательным переопределениям, подобно случайным фотобомбам.

Конфликты при активации профилей могут вызвать некорректную конфигурацию, как если бы вы одели неподходящий наряд на мероприятие.

Синтаксические ошибки в файлах .properties или .yml могут привести к скрытым проблемам, поэтому всегда дважды проверяйте свою конфигурацию!

Вы можете взять под контроль порядок файлов настройки, задав параметр -Dspring.config.location при запуске приложения:

Bash Скопировать код java -jar myapp.jar -Dspring.config.location=classpath:/default.properties,file:/path/to/custom.properties

Полезные материалы