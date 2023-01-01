Использование BigInteger для суммы простых чисел в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Класс BigInteger в Java обеспечивает возможность работы с действительно большими числами, которые не умещаются в стандартные типы long или int . Для сложения двух таких чисел используется метод .add() :

Java Скопировать код BigInteger big1 = new BigInteger("12345678901234567890"); BigInteger big2 = new BigInteger("98765432109876543210"); BigInteger result = big1.add(big2); System.out.println("Результат: " + result);

Для проведения других математических операций, метод .add() можно заменить на .multiply() , .subtract() или .divide() .

Неизменяемость и выполнение операций с BigInteger

Объекты BigInteger являются неизменяемыми. Это означает, что при выполнении арифметических операций оригинальный объект остается без изменений:

Java Скопировать код BigInteger sum = BigInteger.ZERO; for (int i = 1; i <= 10; i++) { sum = sum.add(BigInteger.valueOf(i)); }

Запомните, что после выполнения арифметической операции результат необходимо присвоить новой переменной, поскольку исходный объект BigInteger сохраняет свое значение.

Преобразование примитивных целых чисел в BigInteger

Чтобы позволить выполнение арифметических операций между BigInteger и примитивными типами, сперва следует преобразовать примитивный тип в BigInteger :

Java Скопировать код int number = 5; BigInteger bigNumber = BigInteger.valueOf(number);

Простые числа и BigInteger

В классе BigInteger присутствует метод .isProbablePrime() , который задействуется для проверки, является ли число простым с определенной степенью уверенности:

Java Скопировать код BigInteger possiblePrime = new BigInteger("12345678901234567890"); boolean isPrime = possiblePrime.isProbablePrime(10); System.out.println("Простое ли число: " + isPrime);

Уровень вероятности корректности проверки можно регулировать изменением параметра достоверности.

Работа с крайне большими числами и BigInteger

Для проведения вычислений с чрезвычайно большими числами использование BigInteger оптимально:

Java Скопировать код BigInteger largeNumber = new BigInteger("1234567890123456789012345678901234567890"); BigInteger sum = largeNumber.add(BigInteger.ONE);

Визуализация

Визуализируйте BigInteger как безграничную линейку мер, которая может расширяться неограниченно.

Со стандартными типами: ||--- [INT_MAX] ---||

С BigInteger : ||-----------------------... ...----------------------||

В Java BigInteger позволяет манипулировать числами на этой бесконечной линейке:

Java Скопировать код BigInteger hugeNumber = new BigInteger("123456789012345678901234567890"); hugeNumber = hugeNumber.add(BigInteger.TEN); hugeNumber = hugeNumber.multiply(BigInteger.valueOf(10));

Ваши числа всегда найдут место в Java, сколь бы велика была вся вселенная.

Обеспечение точности результата операций

Использование BigInteger гарантирует математическую точность при вычислениях с чрезвычайно большими числами:

Java Скопировать код BigInteger factorial = BigInteger.ONE; for (int i = 1; i <= 100; i++) { factorial = factorial.multiply(BigInteger.valueOf(i)); }

Обработка граничных ситуаций с BigInteger

BigInteger сгенерирует ArithmeticException в случае появления отрицательного числа или попытки деления на ноль:

Java Скопировать код try { BigInteger inverse = BigInteger.ONE.divide(BigInteger.ZERO); } catch (ArithmeticException e) { System.out.println("Недопустимо делить на ноль!"); }

Оптимизация производительности BigInteger

Для оптимизации производительности и сохранения памяти следует минимизировать преобразование BigInteger в примитивные типы:

Java Скопировать код BigInteger a = new BigInteger("100000000000000000000"); BigInteger b = new BigInteger("200000000000000000000"); BigInteger c = a.multiply(b);

Полезные материалы