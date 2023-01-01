Ограничение числа потоков в cached thread pool в Java

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Быстрый ответ

Для создания ThreadPoolExecutor с динамической масштабируемостью и ограниченной максимальной вместимостью может быть использован следующий код:

Java Скопировать код ThreadPoolExecutor executor = new ThreadPoolExecutor( 0, // Виртуальные потоки, которые создаются только при вызове. 10, // Максимум десять потоков. Больше недопустимо. 60L, // Потоки пребывают без работы ровно минуту, не дольше. TimeUnit.SECONDS, // Время измеряется в секундах, это удобно. new LinkedBlockingQueue<>() // Задачи создаются в очереди. );

Описанная конфигурация позволяет вам установить верхний предел пула потоков, создавая ограниченный кэш.

Введение в управление пулами потоков

Рассмотрим основные аспекты управления ThreadPoolExecutor :

Минимальный и максимальный размеры пула : эти параметры указывают диапазон количества потоков.

: эти параметры указывают диапазон количества потоков. Продолжительность жизни потоков : время, продолжительность которого потоки, превышающие минимальное число, остаются в пуле.

: время, продолжительность которого потоки, превышающие минимальное число, остаются в пуле. Типы очередей : можно выбирать между SynchronousQueue для немедленного выполнения задач, LinkedBlockingQueue для создания обычной очереди, и другими типами, определенными пользователем.

: можно выбирать между для немедленного выполнения задач, для создания обычной очереди, и другими типами, определенными пользователем. Политика отклонения задач: определяет механизм обработки задач при пиковой нагрузке. Например, CallerRunsPolicy позволяет задачам запускаться в вызывающем потоке, обходя очередь.

Советы "Волка с Уолл-стрит" для оптимизации

Чтобы оптимизировать работу пулов потоков "волчьими" методами из Уолл-стрит:

Ограничение размера очереди : фиксированный размер поможет контролировать процесс и предотвратит переполнение памяти.

: фиксированный размер поможет контролировать процесс и предотвратит переполнение памяти. Управление временем бездействия : метод allowCoreThreadTimeOut(boolean) позволяет основным потокам завершаться после определенного времени бездействия, экономя ресурсы.

: метод позволяет основным потокам завершаться после определенного времени бездействия, экономя ресурсы. Динамическое изменение пула : методы setCorePoolSize(int) и setMaximumPoolSize(int) позволяют изменять размер пула в зависимости от текущей нагрузки.

: методы и позволяют изменять размер пула в зависимости от текущей нагрузки. Стратегии при отказах: реализация RejectedExecutionHandler помогает определить действия при нехватке места в пуле потоков.

Управление сложным зверем в виде

Каждое принятое решение влечёт за собой последствия:

Неправильный размер очереди : LinkedBlockingQueue избыточного размера может вызвать проблемы с памятью, в то время как слишком маленький размер может привести к отказу в обработке задач.

: избыточного размера может вызвать проблемы с памятью, в то время как слишком маленький размер может привести к отказу в обработке задач. Балансировка ресурсов : пул без ограничений может исчерпать все доступные ресурсы, в то время как слишком сильные ограничения могут замедлить выполнение задач.

: пул без ограничений может исчерпать все доступные ресурсы, в то время как слишком сильные ограничения могут замедлить выполнение задач. Стратегии отказов: они выполняют функцию спасательных кругов в случае перегрузки и потому их выбор нуждается в тщательном обдумывании.

Визуализация

Можно представить пул потоков как бассейн 🏊‍♀️, где задачи — это пловцы 🏊‍♂️:

Markdown Скопировать код Максимальная вместимость: 🚫10🏊‍♂️ - Бассейн в начале: [ 🏊‍♀️, 🏊‍♂️, 🏊‍♀️ ] - При полной загруженности: [ 🏊‍♂️ x10 ] - Как только достигнут максимум, новые пловцы заходят по очереди!

Java Скопировать код thePool.execute(() -> { swim(); // Каждый раз, когда уходит один пловец 🏊‍♂️🚪, на его место приходит следующий! });

Так вы получаете стабильный и не переполняемый пул потоков. 🎯🚦

Советы от гуру и возможные подводные камни

Регулировка мощности очередей : Настройте вместимость SynchronousQueue и LinkedBlockingQueue , но всегда помните о необходимости баланса.

: Настройте вместимость и , но всегда помните о необходимости баланса. Затраты на управление потоками : пул с малым количеством потоков увеличивает нагрузку на цикл потока, снижая производительность.

: пул с малым количеством потоков увеличивает нагрузку на цикл потока, снижая производительность. Следите за нововведениями в JDK : Project Loom внедряет легковесные потоки, изменяя стандарты работы с многопоточностью.

: Project Loom внедряет легковесные потоки, изменяя стандарты работы с многопоточностью. Совместимость библиотек: Всегда проверяйте требования к многопоточности библиотек, таких как Apache HTTP-клиент, чтобы настроить пул потоков корректно.

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