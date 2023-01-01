Извлечение имени файла из абсолютного пути в Java

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Быстрый ответ

Используйте объект Path , чтобы извлечь имя файла из абсолютного пути. Преобразуйте строку в объект Path с использованием метода Paths.get() , а затем вызовите getFileName().toString() :

Java Скопировать код String filePath = "C:/example/folder/file.txt"; String fileName = Paths.get(filePath).getFileName().toString();

Основные подходы к извлечению имени файла

Мы разобрали быстрый и эффективный способ получения имени файла. Впрочем, в соответствии с особенностями задачи могут потребоваться иные подходы. Вот некоторые из них:

Использование класса File

Используйте класс java.io.File для извлечения имени файла:

Java Скопировать код File file = new File(filePath); String fileName = file.getName(); // Получение имени файла завершено, можете использовать его!

Использование методов класса String

Можно обратиться к стандартным операциям работы со строками в Java:

Java Скопировать код int lastSeparatorIndex = filePath.lastIndexOf(File.separator); String fileName = lastSeparatorIndex == -1 ? filePath : filePath.substring(lastSeparatorIndex + 1); // Избегаем возможного StringIndexOutOfBoundsException при помощи lastSeparatorIndex

Проверьте, равен ли lastSeparatorIndex значению -1 . В противном случае может возникнуть ошибка StringIndexOutOfBoundsException .

Визуализация

Вспомните, как вы представляете себе путь к файлу — как маршрут поезда /User/john/Documents/report.pdf . Имя файла, которое мы ищем, — это его последняя остановка на маршруте.

Markdown Скопировать код Последняя станция 🚉: [report.pdf] // Всем пассажирам — приготовиться к выходу!

Работа с разделителями разных типов

Не забывайте, что разделители в путях к файлам могут отличаться в разных операционных системах. В таких случаях используйте Paths :

Java Скопировать код Path path = Paths.get(filePath); String fileName = path.getFileName().toString();

Такой подход позволяет не задумываться о типе системы, будь то Windows ( `) или Unix ( /`).

Использование Apache Commons IO

Если вы хотите более простого решения, попробуйте Apache Commons IO:

Java Скопировать код String fileName = FilenameUtils.getName(filePath);

Этот инструмент способствует корректной обработке путей на любых платформах, что позволяет сэкономить время и нервы.

Гибкое использование Path API

Возможно, вам потребуется работать не только с именем файла, но и с другими частями пути. В таких ситуациях пригодится Path API:

Java Скопировать код Path parentDir = path.getParent(); // Где находится находится наш файл? Path root = path.getRoot(); // Какой у нас корневой каталог? Path withoutFileName = path.subpath(0, path.getNameCount() – 1); // Как выглядит путь без имени файла?

Такой подход помогает эффективно манипулировать путями, исключает необходимость работы со строками и приводит к созданию стабильного и поддерживаемого кода.