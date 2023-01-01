Извлечение имени файла из абсолютного пути в Java#Java Core
Быстрый ответ
Используйте объект
Path, чтобы извлечь имя файла из абсолютного пути. Преобразуйте строку в объект
Path с использованием метода
Paths.get(), а затем вызовите
getFileName().toString():
String filePath = "C:/example/folder/file.txt";
String fileName = Paths.get(filePath).getFileName().toString();
Основные подходы к извлечению имени файла
Мы разобрали быстрый и эффективный способ получения имени файла. Впрочем, в соответствии с особенностями задачи могут потребоваться иные подходы. Вот некоторые из них:
Использование класса
File
Используйте класс
java.io.File для извлечения имени файла:
File file = new File(filePath);
String fileName = file.getName();
// Получение имени файла завершено, можете использовать его!
Использование методов класса
String
Можно обратиться к стандартным операциям работы со строками в Java:
int lastSeparatorIndex = filePath.lastIndexOf(File.separator);
String fileName = lastSeparatorIndex == -1 ? filePath : filePath.substring(lastSeparatorIndex + 1);
// Избегаем возможного StringIndexOutOfBoundsException при помощи lastSeparatorIndex
Проверьте, равен ли
lastSeparatorIndex значению
-1. В противном случае может возникнуть ошибка
StringIndexOutOfBoundsException.
Визуализация
Вспомните, как вы представляете себе путь к файлу — как маршрут поезда
/User/john/Documents/report.pdf. Имя файла, которое мы ищем, — это его последняя остановка на маршруте.
Последняя станция 🚉: [report.pdf] // Всем пассажирам — приготовиться к выходу!
Работа с разделителями разных типов
Не забывайте, что разделители в путях к файлам могут отличаться в разных операционных системах. В таких случаях используйте
Paths:
Path path = Paths.get(filePath);
String fileName = path.getFileName().toString();
Такой подход позволяет не задумываться о типе системы, будь то Windows (
`) или Unix (/`).
Использование Apache Commons IO
Если вы хотите более простого решения, попробуйте Apache Commons IO:
String fileName = FilenameUtils.getName(filePath);
Этот инструмент способствует корректной обработке путей на любых платформах, что позволяет сэкономить время и нервы.
Гибкое использование Path API
Возможно, вам потребуется работать не только с именем файла, но и с другими частями пути. В таких ситуациях пригодится Path API:
Path parentDir = path.getParent(); // Где находится находится наш файл?
Path root = path.getRoot(); // Какой у нас корневой каталог?
Path withoutFileName = path.subpath(0, path.getNameCount() – 1); // Как выглядит путь без имени файла?
Такой подход помогает эффективно манипулировать путями, исключает необходимость работы со строками и приводит к созданию стабильного и поддерживаемого кода.
Олеся Тарасова
Java-разработчик