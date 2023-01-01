Как работает mvn install в Maven и его взаимодействие с pom.xml

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Быстрый ответ

Команда mvn install занимается компиляцией исходного кода, проводит юнит-тесты, создаёт JAR/WAR-пакет и помещает его в локальный Maven-репозиторий. Для запуска этого процесса достаточно ввести:

Bash Скопировать код mvn install

С помощью этого механизма артефакты вашего проекта становятся доступны в виде зависимостей для других локальных Maven-проектов, не требуя обращения к удалённому репозиторию.

Анализ

Команда mvn install проходит все этапы сборки проекта вплоть до установки. Проект компилируется, упаковывается в JAR или иной формат, а затем помещается в локальный репозиторий Maven, обычно располагающийся в домашнем каталоге пользователя ( .m2/repository ). В таком положении его артефакты могут служить зависимостями для других локальных проектов.

Цикл сборки

Команда install проходит следующие фазы:

validate – проверяет правильность проекта. compile – компилирует исходный код. test – тестирует скомпилированный код. package – создаёт пакет проекта. verify – проверяет результаты интеграционных тестов. install – располагает пакет в локальном репозитории.

Нужно пропустить тесты? Легко.

Для пропуска тестов используйте следующую команду:

Bash Скопировать код mvn install -DskipTests

А чтобы скомпилировать тесты, не выполняя их, воспользуйтесь:

Bash Скопировать код mvn install -Dmaven.test.skip=true

За рамками основ

Установка пути к локальному репозиторию

Можно указать другую директорию для локального репозитория, настроив settings.xml

Maven Install Plugin

Maven Install Plugin ( install:install ) копирует собранный артефакт, файл POM и все связанные с ними файлы в локальный репозиторий.

Поиск зависимостей в вебе

Если в локальном репозитории отсутствуют зависимости, Maven пытается загрузить их с удалённых серверов.

Доступ к артефактам

Артефакты, расположенные в локальном репозитории, доступны для использования в других проектах на этом же компьютере.

Отладка в Maven

Глубокое понимание команды mvn install поможет решить возникающие проблемы с сборкой или зависимостями.

Визуализация

mvn install можно представить как строительство автомагистрали:

Markdown Скопировать код 1. Проект 🚧 (Поддержка сложной кодовой базы) 2. Сборка 🧹 (Процесс написания кода – строительство дороги) 3. Тестирование 📏 (Проверка соответствия нормам) 4. Упаковка 🧳 (Оформление дороги в итоговом виде, подготовка к эксплуатации) 5. Установка 🛣️ (Создание связей между разными путями)

mvn install – это работа эффективного дорожного укладчика:

Markdown Скопировать код Проект 🚧 -> Сборка 🧹 -> Тестирование 📏 -> Упаковка 🧳 -> Установка 🛣️ // 'mvn install' прокладывает дорогу (JAR), соединяя её с локальным репозиторием

mvn install – это создание нового участка дороги:

Markdown Скопировать код Последний шаг: Магистральные связи (Локальный репозиторий) 🛣️🚙🚚🏍️ 🔍🧳🛣️ -> Ваш кодовый путь официально открыт! (JAR готов к использованию)

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