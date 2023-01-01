Использование @PathParam и @QueryParam: лучшие практики

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Быстрый ответ

@QueryParam применим для передачи опциональных параметров, обеспечивающих гибкость при выполнении поисковых запросов, как в случае: ?author=King .

Java Скопировать код // такой запрос позволит найти книги в жанре триллера, написанные, скажем, Стивеном Кингом getBooks(@QueryParam("genre") String genre) { ... }

@PathParam используется для обозначения конкретного ресурса в URL, например, /users/112 , обеспечивая прямой доступ к нему.

Java Скопировать код // запрос на дружбу от пользователя! Просмотр профиля пользователя, своего рода стук в конкретную дверь @Path("/users/{id}") getUser(@PathParam("id") String id) { ... }

Выбирайте @QueryParam для обеспечения гибкости пользователей в фильтрации данных, и @PathParam для указания на конкретный ресурс.

Принятие обоснованного решения: учет необходимостей

Выбор между @QueryParam и @PathParam опирается на специфику информационного запроса к API. Ключевые аспекты для принятия решения:

Важность данных: нужны ли они вовсе?

Используйте @PathParam для данных, необходимых для идентификации ресурса.

для данных, необходимых для идентификации ресурса. @QueryParam подходит для тех параметров, которые позволяют настроить результаты поиска.

Иерархия ресурсов

Если важны уникальность ресурса или его позиция в иерархии данных:

Java Скопировать код // получаем доступ к определённому изданию книги, используя систему классификации Дьюи, как в библиотеке @Path("/books/{isbn}/editions/{editionId}") getEdition(@PathParam("isbn") String isbn, @PathParam("editionId") String editionId) { ... }

Фильтрация, сортировка и постраничный вывод

В таких случаях @QueryParam отлично зарекомендовал себя:

Java Скопировать код // подскажем библиотекарю, что мы хотим найти произведения Стивена Кинга, выпущенные после 1980 года @Path("/books") getBooks(@QueryParam("author") String author, @QueryParam("publishedAfter") Integer year) { ... }

Закладки и кэширование

Неплохо будет использовать @PathParam для действий, которые могут использовать закладки или кэширование:

Java Скопировать код // профиль пользователя можно добавить в закладки для посещения @Path("/profiles/{profileId}") getUserProfile(@PathParam("profileId") String profileId) { ... }

Чистота дизайна API

Разделите пути и параметры URL: @PathParam для прямых путей к ресурсам, @QueryParam для настройки параметров запроса.

Java Скопировать код @Path("/products/{productId}") getProduct(@PathParam("productId") String productId, @QueryParam("reviews") Boolean includeReviews) { ... }

Анализ параметров

Проанализируйте параметр: предназначен ли он для перехода к ресурсу или для настройки запроса?

Упоминание атрибутов

@QueryParam прекрасно подойдет для указания различных атрибутов, когда требуется применить фильтры:

Java Скопировать код // как детектив на поисках, выясняем, кто работает в отделе продаж и занимает руководящие позиции @Path("/employees") searchEmployees(@QueryParam("department") String department, @QueryParam("role") String role) { ... }

Визуализация

Рассмотрим использование @QueryParam и @PathParam на примере системы поиска библиотеки:

Markdown Скопировать код Представим библиотеку с двумя различными поисковыми механизмами: 1. **@PathParam**: Система путеводных ориентиров (📚➡️📍) – Вас уведомили, что книга лежит в третьем ряду, секция B. – Это аналог прямого маршрута к конкретному месту на полке. 2. **@QueryParam**: Справочная служба (🔎💡) – Вы определили критерии (например, имя автора), и в ответ получили список подходящих книг. – Это выбор книг, соответствующих вашим запросу. Оба метода в конечном итоге приводят вас к книгам: один через прямой маршрут, другой через различные возможности выбора.

визуальная аналогия Path: 🚶‍♂️➡️📚 (Идём непосредственно к цели) Query: 🤔💬🔍📚 (Изучаем и отбираем варианты)

Используйте @PathParam если знаете "адрес", и @QueryParam – если необходима "раскопка" с помощью фильтров.

Научимся у лучших: Анализ успешных паттернов проектирования API

Изучение проверенных REST API поможет сделать обоснованные решения и создать удобный и эффективный API:

Опыт лидеров

API от Github и StackOverflow демонстрируют, как грамотное совмещение параметров пути и запроса приводит к эффективному дизайну API.

Понятность обработчиков URL

Параметры запроса могут упростить обработчики URL, делая API более понятным и доступным как для пользователей, так и для разработчиков.

Доступ к подресурсам

Замена @PathParam незаменима, когда есть необходимость в доступе к конкретному подресурсу:

Java Скопировать код // Рассматриваем комментарии к определённой записи в блоге @Path("/blog-posts/{postId}/comments") getComments(@PathParam("postId") String postId) { ... }

Динамическое содержимое и @QueryParam

@QueryParam подойдет, когда требуется изменить представление страницы или её содержимое, основываясь на предпочтениях пользователя:

Java Скопировать код // Настраиваем вид панели управления путём выбора виджетов, как будто переставляем мебель в комнате @Path("/dashboard") getDashboard(@QueryParam("widgets") List<String> widgets) { ... }

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