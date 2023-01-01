Использование @PathParam и @QueryParam: лучшие практики#Web API #Java Web
Быстрый ответ
@QueryParam применим для передачи опциональных параметров, обеспечивающих гибкость при выполнении поисковых запросов, как в случае:
?author=King.
// такой запрос позволит найти книги в жанре триллера, написанные, скажем, Стивеном Кингом
getBooks(@QueryParam("genre") String genre) { ... }
@PathParam используется для обозначения конкретного ресурса в URL, например,
/users/112, обеспечивая прямой доступ к нему.
// запрос на дружбу от пользователя! Просмотр профиля пользователя, своего рода стук в конкретную дверь
@Path("/users/{id}") getUser(@PathParam("id") String id) { ... }
Выбирайте
@QueryParam для обеспечения гибкости пользователей в фильтрации данных, и
@PathParam для указания на конкретный ресурс.
Принятие обоснованного решения: учет необходимостей
Выбор между
@QueryParam и
@PathParam опирается на специфику информационного запроса к API. Ключевые аспекты для принятия решения:
Важность данных: нужны ли они вовсе?
- Используйте
@PathParamдля данных, необходимых для идентификации ресурса.
@QueryParamподходит для тех параметров, которые позволяют настроить результаты поиска.
Иерархия ресурсов
Если важны уникальность ресурса или его позиция в иерархии данных:
// получаем доступ к определённому изданию книги, используя систему классификации Дьюи, как в библиотеке
@Path("/books/{isbn}/editions/{editionId}")
getEdition(@PathParam("isbn") String isbn, @PathParam("editionId") String editionId) { ... }
Фильтрация, сортировка и постраничный вывод
В таких случаях
@QueryParam отлично зарекомендовал себя:
// подскажем библиотекарю, что мы хотим найти произведения Стивена Кинга, выпущенные после 1980 года
@Path("/books")
getBooks(@QueryParam("author") String author, @QueryParam("publishedAfter") Integer year) { ... }
Закладки и кэширование
Неплохо будет использовать
@PathParam для действий, которые могут использовать закладки или кэширование:
// профиль пользователя можно добавить в закладки для посещения
@Path("/profiles/{profileId}")
getUserProfile(@PathParam("profileId") String profileId) { ... }
Чистота дизайна API
Разделите пути и параметры URL:
@PathParam для прямых путей к ресурсам,
@QueryParam для настройки параметров запроса.
@Path("/products/{productId}")
getProduct(@PathParam("productId") String productId, @QueryParam("reviews") Boolean includeReviews) { ... }
Анализ параметров
Проанализируйте параметр: предназначен ли он для перехода к ресурсу или для настройки запроса?
Упоминание атрибутов
@QueryParam прекрасно подойдет для указания различных атрибутов, когда требуется применить фильтры:
// как детектив на поисках, выясняем, кто работает в отделе продаж и занимает руководящие позиции
@Path("/employees")
searchEmployees(@QueryParam("department") String department, @QueryParam("role") String role) { ... }
Визуализация
Рассмотрим использование
@QueryParam и
@PathParam на примере системы поиска библиотеки:
Представим библиотеку с двумя различными поисковыми механизмами:
1. **@PathParam**: Система путеводных ориентиров (📚➡️📍)
– Вас уведомили, что книга лежит в третьем ряду, секция B.
– Это аналог прямого маршрута к конкретному месту на полке.
2. **@QueryParam**: Справочная служба (🔎💡)
– Вы определили критерии (например, имя автора), и в ответ получили список подходящих книг.
– Это выбор книг, соответствующих вашим запросу.
Оба метода в конечном итоге приводят вас к книгам: один через прямой маршрут, другой через различные возможности выбора.
визуальная аналогия Path: 🚶♂️➡️📚 (Идём непосредственно к цели) Query: 🤔💬🔍📚 (Изучаем и отбираем варианты)
Используйте @PathParam если знаете "адрес", и @QueryParam – если необходима "раскопка" с помощью фильтров.
Научимся у лучших: Анализ успешных паттернов проектирования API
Изучение проверенных REST API поможет сделать обоснованные решения и создать удобный и эффективный API:
Опыт лидеров
API от Github и StackOverflow демонстрируют, как грамотное совмещение параметров пути и запроса приводит к эффективному дизайну API.
Понятность обработчиков URL
Параметры запроса могут упростить обработчики URL, делая API более понятным и доступным как для пользователей, так и для разработчиков.
Доступ к подресурсам
Замена
@PathParam незаменима, когда есть необходимость в доступе к конкретному подресурсу:
// Рассматриваем комментарии к определённой записи в блоге
@Path("/blog-posts/{postId}/comments")
getComments(@PathParam("postId") String postId) { ... }
Динамическое содержимое и @QueryParam
@QueryParam подойдет, когда требуется изменить представление страницы или её содержимое, основываясь на предпочтениях пользователя:
// Настраиваем вид панели управления путём выбора виджетов, как будто переставляем мебель в комнате
@Path("/dashboard")
getDashboard(@QueryParam("widgets") List<String> widgets) { ... }
Полезные материалы
- RESTful Java with JAX-RS 2.0, 2nd Edition [Книга] — Подробное руководство по использованию аннотаций @PathParam и @QueryParam.
- Глава 3. JAX-RS Приложение, Ресурсы и Подресурсы — Официальная документация проекта Jersey, содержащая информацию о применении аннотаций @PathParam и @QueryParam.
- PathParam (Java(TM) EE 7 Specification APIs) — Детальный обзор аннотации @PathParam от Oracle.
- QueryParam (Java(TM) EE 7 Specification APIs) — Подробное описание аннотации @QueryParam от Oracle.
- Правила именования URL и лучшие практики в REST API — Лучшие методики именования URI в REST API, включая параметры запроса и пути.
- Статья на Medium: Проектирование параметров REST API — Обобщающий материал по применению аннотаций @PathParam и @QueryParam.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер