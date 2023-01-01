Извлечение подстроки из строки в Java: использование RegEx

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Быстрый ответ

Чтобы извлечь подстроку в Java, используйте классы Pattern и Matcher . Методы matcher.find() и matcher.group() позволят выделить соответствия регулярным выражениям и извлечь их. Рассмотрим этот пример:

Java Скопировать код String input = "Java Sage says: The quick brown fox jumps over the lazy dog."; String regex = "quick (\\S+) fox"; Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(input); if (matcher.find()) { System.out.println(matcher.group(1)); // Выведет "brown" — цвет лисы! }

Пример иллюстрирует поиск слова между "quick" и "fox". Регулярное выражение можно изменить в соответствии с ваших требованиями для более точного извлечения подстроки.

Жадное и нежадное совпадение

Нежадные квантификаторы, такие как *? , предотвратят чрезмерное совпадение, гарантировав нахождение минимально возможного совпадения. Это одна из эффективных стратегий сопоставления.

Если требуется найти несколько совпадений, используйте цикл while в сочетании с Matcher.find() для удобства:

Java Скопировать код String input = "[Caution] Care with brackets [extract me]"; String regex = "\\[(.*?)\\]"; Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(input); List<String> matches = new ArrayList<>(); while (matcher.find()) { matches.add(matcher.group(1)); // В список добавятся "Caution" и "extract me". } matches.forEach(System.out::println); // Выводит все найденные совпадения!

Если вам приходится работать со специальными символами, например, со скобками, не забудьте о бэкслешах.

Обработка крайних случаев

Строки могут быть сложными из-за вложенных или несбалансированных скобок. В таких ситуациях простых регулярных выражений может оказаться недостаточно, и придется прибегать к более сложным методам.

Продвинутые приёмы работы с регулярными выражениями

Поиск вложенных значений

Для управления вложенными структурами может понадобиться сложный регулярный шаблон:

Java Скопировать код String regex = "\\[(?:\\[(.*?)\\]|[^\\[])*?\\]";

Этот шаблон позволит найти подстроки внутри вложенных скобок. Но нужно использовать его с осторожностью.

Извлечение данных со скобками или без них

Чтобы исключить скобки из совпадений, можно воспользоваться выражением:

Java Скопировать код String regex = "\\[([^\\]]*)\\]";

Здесь [^\]]* означает найдение любого символа, но не закрывающей скобки.

Элегантная инкапсуляция

Оформите всю логику внутри метода, чтобы код был ясным и лёгким для поддержки:

Java Скопировать код public List<String> extractSubstrings(String input, String regex) { Pattern pattern = Pattern.compile(regex); Matcher matcher = pattern.matcher(input); List<String> matches = new ArrayList<>(); while (matcher.find()) { matches.add(matcher.group(1)); } return matches; }

Такой подход делает код аккуратным и оптимизированным.

Замечания, подводные камни и советы

Когда вы работаете со сбалансированными скобками, будьте осторожны, и всегда проверяйте результат matcher.find() , чтобы избежать IllegalStateException .

Визуализация

Вы можете представить поиск совпадений в строке как игру в прятки:

Java-строка (Сцена для игры 🔍) Регулярное выражение (Игрок 🏃) Найденная подстрока (Попался! 🎯) "Java Says: The quick brown fox jumps over the lazy dog." "quick (\S+) fox" "brown"

Регулярное выражение поможет надежно найти интересующее вас место в строке:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("quick (\\S+) fox"); Matcher matcher = pattern.matcher("Java Says: The quick brown fox jumps over the lazy dog."); if (matcher.find()) { System.out.println("Ты попался!: " + matcher.group(1)); // Выведет: Ты попался!: brown }

Всё это делает Java мощным инструментом для поиска подстрок.

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