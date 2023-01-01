Извлечение подстроки из строки в Java: использование RegEx#Java Core #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Чтобы извлечь подстроку в Java, используйте классы
Pattern и
Matcher. Методы
matcher.find() и
matcher.group() позволят выделить соответствия регулярным выражениям и извлечь их. Рассмотрим этот пример:
String input = "Java Sage says: The quick brown fox jumps over the lazy dog.";
String regex = "quick (\\S+) fox";
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
Matcher matcher = pattern.matcher(input);
if (matcher.find()) {
System.out.println(matcher.group(1)); // Выведет "brown" — цвет лисы!
}
Пример иллюстрирует поиск слова между "quick" и "fox". Регулярное выражение можно изменить в соответствии с ваших требованиями для более точного извлечения подстроки.
Жадное и нежадное совпадение
Нежадные квантификаторы, такие как
*?, предотвратят чрезмерное совпадение, гарантировав нахождение минимально возможного совпадения. Это одна из эффективных стратегий сопоставления.
Если требуется найти несколько совпадений, используйте цикл
while в сочетании с
Matcher.find() для удобства:
String input = "[Caution] Care with brackets [extract me]";
String regex = "\\[(.*?)\\]";
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
Matcher matcher = pattern.matcher(input);
List<String> matches = new ArrayList<>();
while (matcher.find()) {
matches.add(matcher.group(1)); // В список добавятся "Caution" и "extract me".
}
matches.forEach(System.out::println); // Выводит все найденные совпадения!
Если вам приходится работать со специальными символами, например, со скобками, не забудьте о бэкслешах.
Обработка крайних случаев
Строки могут быть сложными из-за вложенных или несбалансированных скобок. В таких ситуациях простых регулярных выражений может оказаться недостаточно, и придется прибегать к более сложным методам.
Продвинутые приёмы работы с регулярными выражениями
Поиск вложенных значений
Для управления вложенными структурами может понадобиться сложный регулярный шаблон:
String regex = "\\[(?:\\[(.*?)\\]|[^\\[])*?\\]";
Этот шаблон позволит найти подстроки внутри вложенных скобок. Но нужно использовать его с осторожностью.
Извлечение данных со скобками или без них
Чтобы исключить скобки из совпадений, можно воспользоваться выражением:
String regex = "\\[([^\\]]*)\\]";
Здесь
[^\]]* означает найдение любого символа, но не закрывающей скобки.
Элегантная инкапсуляция
Оформите всю логику внутри метода, чтобы код был ясным и лёгким для поддержки:
public List<String> extractSubstrings(String input, String regex) {
Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
Matcher matcher = pattern.matcher(input);
List<String> matches = new ArrayList<>();
while (matcher.find()) {
matches.add(matcher.group(1));
}
return matches;
}
Такой подход делает код аккуратным и оптимизированным.
Замечания, подводные камни и советы
Когда вы работаете со сбалансированными скобками, будьте осторожны, и всегда проверяйте результат
matcher.find(), чтобы избежать
IllegalStateException.
Визуализация
Вы можете представить поиск совпадений в строке как игру в прятки:
|Java-строка (Сцена для игры 🔍)
|Регулярное выражение (Игрок 🏃)
|Найденная подстрока (Попался! 🎯)
|"Java Says: The quick brown fox jumps over the lazy dog."
|"quick (\S+) fox"
|"brown"
Регулярное выражение поможет надежно найти интересующее вас место в строке:
Pattern pattern = Pattern.compile("quick (\\S+) fox");
Matcher matcher = pattern.matcher("Java Says: The quick brown fox jumps over the lazy dog.");
if (matcher.find()) {
System.out.println("Ты попался!: " + matcher.group(1));
// Выведет: Ты попался!: brown
}
Всё это делает Java мощным инструментом для поиска подстрок.
Полезные материалы
- Урок по регулярным выражениям – для глубокого изучения Regex в Java от Oracle.
- Учебник по регулярным выражениям – информация о квантификаторах в регулярных выражениях.
- Как проверить вхождение специальных символов в строку – обсуждение работы с Regex в Java.
- RegexPlanet – площадка для тестирования regex.
- regex101 – обучение и тестирование регулярных выражений на разных языках.
- DigitalOcean — глубокое изучение извлечения подстрок с применением Java Regex.
- Использование регулярных выражений в Java — руководство по шаблонам Regex от TutorialsPoint.
Олеся Тарасова
Java-разработчик