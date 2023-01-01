Устраняем ошибку stale element reference в Selenium#Разное
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Чтобы решить проблему, связанную с ошибкой
Stale Element Reference, надо заново искать веб-элемент после каждого обновления страницы или после выполнения AJAX-запроса. Зачастую применяется
WebDriverWait, чтобы дождаться момента, когда элемент станет доступен для взаимодействия:
WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));
WebElement element = wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("elementId")));
// Это аналогично запросу к DOM: "Ты готов?"
element.click();
Причины возникновения: почему возникает StaleElementReferenceException
Исключение
StaleElementReferenceException информирует о невозможности работы с веб-элементом, с которым взаимодействие уже было установлено, так как этот элемент отсутствует в DOM. Что может быть устаревшее больше, чем ссылка на него?
Методы решения проблемы с устаревшими ссылками
Явное ожидание: незаменимый инструмент
Использование
WebDriverWait в сочетании с
ExpectedConditions помогает гарантировать наличие и готовность элементов к действию перед началом операций с ними:
new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10))
.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.id("myElement")));
// Это аналогично вопросу по пути: "Мы уже приехали?"
Циклы и блоки try-catch: запасной вариант
Механизмы повторных попыток могут пригодиться, когда ссылки исчезают внезапно. Поиск элемента и выполнение действия требуется повторять до достижения успешного результата:
for(int i = 0; i < MAX_RETRY; i++){
try {
WebElement element = driver.findElement(By.id("myElement"));
element.click();
break;
} catch (StaleElementReferenceException e) {
if(i == MAX_RETRY – 1) throw e;
// В случае ошибки заново ищем элемент
}
}
// Это можно рассматривать как игру в прятки с элементом
Проверка перед выполнением операции
Приготавливаясь к действиям с элементом, следует убедиться, что он доступен и соответствует тому, с которым нам требуется взаимодействовать:
WebElement element = driver.findElement(By.id("myElementId"));
// Здесь проверяем, готов ли элемент к клику
element.click();
Стратегии работы с динамичным содержимым сайтов
Контроль над асинхронными AJAX-обновлениями
На современных веб-страницах часто присутствуют AJAX-запросы, которые изменяют DOM. Важно дождаться окончания этих обновлений прежде, чем начать взаимодействие с элементами:
// Для отслеживания AJAX-вызовов или MutationObservers используются специальные методы
Подтверждение готовности элемента к действию перед кликом
Перед тем как произвести клик, убедитесь, что элемент к этому готов:
new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10))
.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.id("myElement"))).click();
// Это аналогично выражению: "Смотри прежде, чем прыгать"
Проверка актуальности элемента перед началом взаимодействия
Перед выполнением действия удостоверьтесь, что объект операции соответствует ожиданиям, проверив его атрибуты:
WebElement element = driver.findElement(By.id("myElement"));
if("Expected text".equals(element.getText())) {
element.click();
}
// Это как если бы вы спросили: "Это ты, Джон Сноу?"
Визуализация
Работа с элементами на странице схожа с руководством актерами на сцене:
Сцена (🎭): [Актер 1 (🤵), Актер 2 (👩🚀), Актер 3 (👨🍳)] Призывают (⏬): Актер 2 (👩🚀)
Если в момент смены декораций
Актер 2 исчезает:
Сцена в настоящее время (🎭): [Актер 1 (🤵), Актер 3 (👨🍳)]
За кулисами (🚪): [Актер 2 (👩🚀)]
Тогда, когда режиссер его зовет,
Актер 2 не найден:
**Ошибка** ❗️: `Актер 2` отсутствует на сцене! // Ссылка на `Актера 2` устарела
Убедитесь, что ваши "актеры" (элементы) готовы к "выступлению" (взаимодействию), находясь "на сцене" (привязанными к DOM).
Действия после появления ошибок связанных с устаревшими элементами
Отладка с применением логов
Логи помогают выявить момент и место возникновения исключения из-за устаревания элементов:
log.info("Стараюсь найти элемент по ID: myElement");
// Это можно рассматривать как игру в "Марко-Поло"
Ревизия процесса взаимодействия
Разбейте взаимодействие с элементами на малые шаги с контрольными точками:
Понимание жизненного цикла элементов
Важно осознавать жизненный цикл веб-элементов, что аналогично знанию времени посадки и сбора урожая.
Полезные материалы
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы