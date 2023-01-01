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Исключаем поля из JSON в Spring MVC динамически: Java
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Исключаем поля из JSON в Spring MVC динамически: Java

#Java Core  #Java Web  #Spring  
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Быстрый ответ

Для исключения полей из объекта Java на лету применяйте фильтр @JsonFilter из библиотеки Jackson, связав его с SimpleBeanPropertyFilter. Это даёт возможность управлять процессом сериализации прямо во время выполнения программы.

Вот как это выглядит на практике:

Java
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@JsonFilter("DynamicFilter")
public class User {
    private int id;
    private String name;
    private String password; // Пароль оставим в тайне 😉
    // геттеры и сеттеры
}

@RestController
public class UserController {
    @Autowired
    private ObjectMapper mapper;
    @GetMapping("/user/{id}")
    public String getUser(@PathVariable int id) throws JsonProcessingException {
        User user = userService.getUserById(id); // Полагаем, у нас есть сервис для работы с БД
        FilterProvider filters = new SimpleFilterProvider()
            .addFilter("DynamicFilter", SimpleBeanPropertyFilter.serializeAllExcept("password")); // Пароль остается в безопасности
        return mapper.writer(filters).writeValueAsString(user);
    }
}

Определите @JsonFilter в классе, который требуется контролировать, и настройте фильтр в ObjectMapper, указав поля для исключения из процесса JSON-сериализации.

Пошаговый план для смены профессии

Создание и применение динамических фильтров

Использование JsonView для разграничения уровней доступа

Аннотации @JsonView позволяют создавать разнообразные представления данных. Это добавляет гибкости в отображении или скрытии полей в зависимости от роли пользователя.

Комбинирование JsonFilter и MappingJacksonValue для детальной настройки

Совместное использование MappingJacksonValue и @JsonFilter дает дополнительный контроль и возможности настройки JSON-ответов в зависимости от контекста запроса.

Учет безопасности и сторонних библиотек

При выборе динамического исключения полей важно уделять внимание безопасности, в особенности, когда речь идет о конфиденциальной информации. Полезной может стать библиотека "spring-json-view".

Использование @Document при работе с документо-ориентированными БД

Аннотация @Document хорошо зарекомендовала себя как эффективный инструмент для работы с JSON-полями при взаимодействии с документо-ориентированными базами данных.

Проверка механизма исключения через тестирование

Нельзя забывать о тестировании, которое помогает убедиться в правильной работе исключения полей в различных условиях, особенно учитывая условную логику и привилегии пользователей.

Настройка вывода JSON с помощью аннотаций

Использование @JsonIgnoreProperties для статического исключения полей

@JsonIgnoreProperties позволяет на уровне класса скрыть несколько полей одновременно.

Java
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@JsonIgnoreProperties({"password", "secretQuestion"})
public class User {
    //...
}

Исключение поля с применением @JsonProperty.Access

@JsonProperty.Access предоставляет возможность настроить разные уровни доступа к полям: включены для записи, невидимы для чтения.

Java
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public class User {
    @JsonProperty(access = JsonProperty.Access.WRITE_ONLY)
    private String password; // Данное поле доступно только для записи
    //...
}

Настройка имен полей с помощью @JsonProperty

С помощью @JsonProperty вы можете свободно переименовать поля в JSON, сохраняя исходные имена свойств в Java-модели.

Java
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public class User {
    @JsonProperty("user_identifier")
    private int id;
    //...
}

Преобразование моделей с помощью ModelMapper

Библиотека ModelMapper облегчает преобразование доменных моделей в DTO, позволяя отображать в JSON только необходимые данные.

Визуализация

Метафорично говоря, предоставление JSON-вывода можно сравнить с выдачей выборочного инструмента из всего набора:

Markdown
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Полный комплект инструментов:     [🔨, 🔧, 🪚, 🧰, 🪛, ✂️, 🖌]
Отфильтрованный набор:            [🔨, 🪚, 🖌]

Аннотация @JsonIgnore "скрывает" часть инструментов:

Java
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@JsonIgnore
private Tool hiddenTool;   // Этот инструмент не виден в JSON

Динамический фильтр делает возможным скрывать инструменты по выбору, не удаляя их окончательно:

Markdown
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Пример видимости в JSON:  [🔨, (🔧), 🪚, (🧰), (🪛), (✂️), 🖌]
(🔧): Скрыт условиями фильтрации

Этот подход позволяет грамотно управлять информацией, демонстрировать только то, что действительно нужно, но при этом сохранять полноту данных.

Баланс производительности и управления данными

Взаимосвязь производительности и управления данными

Большие JSON-ответы требуют особого внимания к производительности. Используйте бенчмаркинг для определения оптимального соотношения удобства и быстродействия вашего приложения.

Классы представлений для улучшения читаемости

Разделение логики сериализации по классам представлений делает поддержку проще и код более читаемым.

Готовность к будущим расширениям

Разрабатывайте механизмы исключения полей так, чтобы они легко поддавались изменению или дополнению в соответствии с новыми требованиями.

Полезные материалы

  1. Stack Overflow: Динамическое игнорирование полей с помощью Jackson — обсуждения и решения, практические советы от сообщества.
  2. Официальная документация Spring Boot – Настройка Jackson — рекомендации по работе с Jackson.
  3. Spring MVC – Настройка конвертеров HTTP-сообщений — подробно о настройке конвертеров сообщений для REST API.
  4. Spring Boot: Настройка ObjectMapper Jackson – Подробное руководство — полный гайд по настройке ObjectMapper в Spring Boot.
  5. Spring Boot: Динамическая фильтрация JSON — определение содержимого JSON-ответов в зависимости от контекста.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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