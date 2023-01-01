Исключаем поля из JSON в Spring MVC динамически: Java#Java Core #Java Web #Spring
Быстрый ответ
Для исключения полей из объекта Java на лету применяйте фильтр
@JsonFilter из библиотеки Jackson, связав его с
SimpleBeanPropertyFilter. Это даёт возможность управлять процессом сериализации прямо во время выполнения программы.
Вот как это выглядит на практике:
@JsonFilter("DynamicFilter")
public class User {
private int id;
private String name;
private String password; // Пароль оставим в тайне 😉
// геттеры и сеттеры
}
@RestController
public class UserController {
@Autowired
private ObjectMapper mapper;
@GetMapping("/user/{id}")
public String getUser(@PathVariable int id) throws JsonProcessingException {
User user = userService.getUserById(id); // Полагаем, у нас есть сервис для работы с БД
FilterProvider filters = new SimpleFilterProvider()
.addFilter("DynamicFilter", SimpleBeanPropertyFilter.serializeAllExcept("password")); // Пароль остается в безопасности
return mapper.writer(filters).writeValueAsString(user);
}
}
Определите
@JsonFilter в классе, который требуется контролировать, и настройте фильтр в
ObjectMapper, указав поля для исключения из процесса JSON-сериализации.
Создание и применение динамических фильтров
Использование
JsonView для разграничения уровней доступа
Аннотации
@JsonView позволяют создавать разнообразные представления данных. Это добавляет гибкости в отображении или скрытии полей в зависимости от роли пользователя.
Комбинирование
JsonFilter и
MappingJacksonValue для детальной настройки
Совместное использование
MappingJacksonValue и
@JsonFilter дает дополнительный контроль и возможности настройки JSON-ответов в зависимости от контекста запроса.
Учет безопасности и сторонних библиотек
При выборе динамического исключения полей важно уделять внимание безопасности, в особенности, когда речь идет о конфиденциальной информации. Полезной может стать библиотека "spring-json-view".
Использование
@Document при работе с документо-ориентированными БД
Аннотация
@Document хорошо зарекомендовала себя как эффективный инструмент для работы с JSON-полями при взаимодействии с документо-ориентированными базами данных.
Проверка механизма исключения через тестирование
Нельзя забывать о тестировании, которое помогает убедиться в правильной работе исключения полей в различных условиях, особенно учитывая условную логику и привилегии пользователей.
Настройка вывода JSON с помощью аннотаций
Использование
@JsonIgnoreProperties для статического исключения полей
@JsonIgnoreProperties позволяет на уровне класса скрыть несколько полей одновременно.
@JsonIgnoreProperties({"password", "secretQuestion"})
public class User {
//...
}
Исключение поля с применением
@JsonProperty.Access
@JsonProperty.Access предоставляет возможность настроить разные уровни доступа к полям: включены для записи, невидимы для чтения.
public class User {
@JsonProperty(access = JsonProperty.Access.WRITE_ONLY)
private String password; // Данное поле доступно только для записи
//...
}
Настройка имен полей с помощью
@JsonProperty
С помощью
@JsonProperty вы можете свободно переименовать поля в JSON, сохраняя исходные имена свойств в Java-модели.
public class User {
@JsonProperty("user_identifier")
private int id;
//...
}
Преобразование моделей с помощью ModelMapper
Библиотека ModelMapper облегчает преобразование доменных моделей в DTO, позволяя отображать в JSON только необходимые данные.
Визуализация
Метафорично говоря, предоставление JSON-вывода можно сравнить с выдачей выборочного инструмента из всего набора:
Полный комплект инструментов: [🔨, 🔧, 🪚, 🧰, 🪛, ✂️, 🖌]
Отфильтрованный набор: [🔨, 🪚, 🖌]
Аннотация
@JsonIgnore "скрывает" часть инструментов:
@JsonIgnore
private Tool hiddenTool; // Этот инструмент не виден в JSON
Динамический фильтр делает возможным скрывать инструменты по выбору, не удаляя их окончательно:
Пример видимости в JSON: [🔨, (🔧), 🪚, (🧰), (🪛), (✂️), 🖌]
(🔧): Скрыт условиями фильтрации
Этот подход позволяет грамотно управлять информацией, демонстрировать только то, что действительно нужно, но при этом сохранять полноту данных.
Баланс производительности и управления данными
Взаимосвязь производительности и управления данными
Большие JSON-ответы требуют особого внимания к производительности. Используйте бенчмаркинг для определения оптимального соотношения удобства и быстродействия вашего приложения.
Классы представлений для улучшения читаемости
Разделение логики сериализации по классам представлений делает поддержку проще и код более читаемым.
Готовность к будущим расширениям
Разрабатывайте механизмы исключения полей так, чтобы они легко поддавались изменению или дополнению в соответствии с новыми требованиями.
Полезные материалы
- Stack Overflow: Динамическое игнорирование полей с помощью Jackson — обсуждения и решения, практические советы от сообщества.
- Официальная документация Spring Boot – Настройка Jackson — рекомендации по работе с Jackson.
- Spring MVC – Настройка конвертеров HTTP-сообщений — подробно о настройке конвертеров сообщений для REST API.
- Spring Boot: Настройка ObjectMapper Jackson – Подробное руководство — полный гайд по настройке ObjectMapper в Spring Boot.
- Spring Boot: Динамическая фильтрация JSON — определение содержимого JSON-ответов в зависимости от контекста.
Рустам Мельников
Java-инженер