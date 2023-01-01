Определение и отличие IP адресов LAN, PPP в Java

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Быстрый ответ

Чтобы определить IP-адрес локальной машины с использованием Java, примените следующий код:

Java Скопировать код import java.net.*; public class GetIP { public static void main(String[] args) throws UnknownHostException { System.out.println(InetAddress.getLocalHost().getHostAddress()); } }

Запустив этот пример, вы получите IP-адрес вашего устройства.

Работа с несколькими сетевыми интерфейсами

Если ваш компьютер оснащён несколькими сетевыми интерфейсами, иногда бывает необходимо обойти весь список интерфейсов и отфильтровать адреса, не являющиеся обратными петлями и являющиеся локальными для сайта. Это особенно актуально при работе в средах с многочисленными сетями.

Java Скопировать код import java.net.*; import java.util.*; public class GetMultiIPs { public static void main(String[] args) throws SocketException { Enumeration<NetworkInterface> interfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces(); while (interfaces.hasMoreElements()) { NetworkInterface iface = interfaces.nextElement(); if (iface.isLoopback() || !iface.isUp()) continue; Enumeration<InetAddress> addresses = iface.getInetAddresses(); while(addresses.hasMoreElements()) { InetAddress addr = addresses.nextElement(); if (addr instanceof Inet4Address) { System.out.println(iface.getDisplayName() + " – " + addr.getHostAddress()); } } } } }

Данный метод выведет все активные IPv4-адреса ваших сетевых интерфейсов, исключая адреса обратной связи.

Использование DatagramSocket для нестандартных ситуаций

В некоторых случаях, например, при работе с Linux-системами, InetAddress.getLocalHost() может давать неожиданный результат. В таких ситуациях может быть полезно использовать другой способ — через DatagramSocket , отправляя запрос в сеть:

Java Скопировать код import java.net.*; public class GetPreferredIP { public static void main(String[] args) throws SocketException { try (final DatagramSocket socket = new DatagramSocket()) { socket.connect(InetAddress.getByName("8.8.8.8"), 10002); System.out.println(socket.getLocalAddress().getHostAddress()); } catch (UnknownHostException e) { e.printStackTrace(); } } }

Сервер не получает эти данные, однако этот метод поможет определить предпочтительный локальный IP-адрес.

Визуализация

Процесс определения IP-адреса устройства можно сравнить с поиском дома на карте огромного города, где светофоры, здания и Интернет образуют структуру сети. Здесь InetAddress.getLocalHost() функционирует подобно GPS-устройству, определяющему местоположение вашего дома в этом городе.

Markdown Скопировать код 🏠📍🗺️: [Определение вашего дома (IP-адреса)]

Часто используются индикаторы видимости, которые обозначают два ключевых адреса:

Markdown Скопировать код Видимость: Localhost (🔍) = Вы здесь (127.0.0.1) Публичный IP (🌟) = Ваш адрес в "Интернет-городе" (Внешний мир)

Адресация особых ситуаций

В разных средах имеются свои особенности, знание которых помогает решить поставленные задачи в неординарных ситуациях:

Обратные петли: Необходимо их игнорировать при определении внешнего IP.

Необходимо их игнорировать при определении внешнего IP. Поиск публичного IP: Чтобы узнать публичный IP-адрес, отправьте HTTP-запрос на httpbin.org/ip .

Чтобы узнать публичный IP-адрес, отправьте HTTP-запрос на . Особенности MacOS: Пользователи MacOS могут уточнить локальный адрес, воспользовавшись методом socket .

Создание надёжных решений

Используйте шаблоны обработки исключений, чтобы защитить ваши методы от ошибок, возникающих в случае несрабатывания стандартных способов получения IP-адреса.

Тестирование — залог успеха

Тщательное тестирование реализованных методов в различных сетевых конфигурациях напоминает дегустацию блюда перед тем, как подать его на стол гостям.

Управление сложными ситуациями

В сложных ситуациях, включая PPP-соединения, DatagramSocket можно использовать как инструмент для определения нужного локального IP-адреса.

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