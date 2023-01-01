Определение и отличие IP адресов LAN, PPP в Java#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы определить IP-адрес локальной машины с использованием Java, примените следующий код:
import java.net.*;
public class GetIP {
public static void main(String[] args) throws UnknownHostException {
System.out.println(InetAddress.getLocalHost().getHostAddress());
}
}
Запустив этот пример, вы получите IP-адрес вашего устройства.
Работа с несколькими сетевыми интерфейсами
Если ваш компьютер оснащён несколькими сетевыми интерфейсами, иногда бывает необходимо обойти весь список интерфейсов и отфильтровать адреса, не являющиеся обратными петлями и являющиеся локальными для сайта. Это особенно актуально при работе в средах с многочисленными сетями.
import java.net.*;
import java.util.*;
public class GetMultiIPs {
public static void main(String[] args) throws SocketException {
Enumeration<NetworkInterface> interfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces();
while (interfaces.hasMoreElements()) {
NetworkInterface iface = interfaces.nextElement();
if (iface.isLoopback() || !iface.isUp()) continue;
Enumeration<InetAddress> addresses = iface.getInetAddresses();
while(addresses.hasMoreElements()) {
InetAddress addr = addresses.nextElement();
if (addr instanceof Inet4Address) {
System.out.println(iface.getDisplayName() + " – " + addr.getHostAddress());
}
}
}
}
}
Данный метод выведет все активные IPv4-адреса ваших сетевых интерфейсов, исключая адреса обратной связи.
Использование DatagramSocket для нестандартных ситуаций
В некоторых случаях, например, при работе с Linux-системами,
InetAddress.getLocalHost() может давать неожиданный результат. В таких ситуациях может быть полезно использовать другой способ — через
DatagramSocket, отправляя запрос в сеть:
import java.net.*;
public class GetPreferredIP {
public static void main(String[] args) throws SocketException {
try (final DatagramSocket socket = new DatagramSocket()) {
socket.connect(InetAddress.getByName("8.8.8.8"), 10002);
System.out.println(socket.getLocalAddress().getHostAddress());
} catch (UnknownHostException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Сервер не получает эти данные, однако этот метод поможет определить предпочтительный локальный IP-адрес.
Визуализация
Процесс определения IP-адреса устройства можно сравнить с поиском дома на карте огромного города, где светофоры, здания и Интернет образуют структуру сети. Здесь
InetAddress.getLocalHost() функционирует подобно GPS-устройству, определяющему местоположение вашего дома в этом городе.
🏠📍🗺️: [Определение вашего дома (IP-адреса)]
Часто используются индикаторы видимости, которые обозначают два ключевых адреса:
Видимость:
Localhost (🔍) = Вы здесь (127.0.0.1)
Публичный IP (🌟) = Ваш адрес в "Интернет-городе" (Внешний мир)
Адресация особых ситуаций
В разных средах имеются свои особенности, знание которых помогает решить поставленные задачи в неординарных ситуациях:
- Обратные петли: Необходимо их игнорировать при определении внешнего IP.
- Поиск публичного IP: Чтобы узнать публичный IP-адрес, отправьте HTTP-запрос на
httpbin.org/ip.
- Особенности MacOS: Пользователи MacOS могут уточнить локальный адрес, воспользовавшись методом
socket.
Создание надёжных решений
Используйте шаблоны обработки исключений, чтобы защитить ваши методы от ошибок, возникающих в случае несрабатывания стандартных способов получения IP-адреса.
Тестирование — залог успеха
Тщательное тестирование реализованных методов в различных сетевых конфигурациях напоминает дегустацию блюда перед тем, как подать его на стол гостям.
Управление сложными ситуациями
В сложных ситуациях, включая PPP-соединения,
DatagramSocket можно использовать как инструмент для определения нужного локального IP-адреса.
Полезные материалы
- InetAddress (Java Platform SE 7) – Официальная документация по методам работы с IP-адресами.
- Как получить IP-адреса текущего компьютера в Java | Baeldung – Детальное руководство от Baeldung по методам определения IP-адреса.
- NetworkInterface (Java Platform SE 7) – Обзор сетевых интерфейсов и методов перечисления IP-адресов в JavaDoc.
- Документация JDK 21 – Полное руководство по Java SE от Oracle для освоения сетевой разработки на Java.
- Основы сетевого программирования в Java – Статья от Oracle, подробно рассматривающая сложные аспекты сетевого программирования.
Олеся Тарасова
Java-разработчик