Создание и работа со словарем в Java: HashMap и методы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Создание словаря в Java осуществляется с помощью классов HashMap и TreeMap . Выбор зависит от того, требуется ли вам сохранение порядка элементов. Данные классы являются частью коллекций, реализующих интерфейс Map . Вот пример с HashMap :

Java Скопировать код Map<String, Integer> словарь = new HashMap<>(); словарь.put("ключ", 42); // Отсылка к произведению Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» Integer значение = словарь.get("ключ");

Важно помнить: ключи обязательно должны быть уникальными, а вот значения могут повторяться.

Укрощение дикой Map

Класс, реализующий Map , следует выбирать исходя из поставленных задач:

HashMap — это наиболее универсальный инструмент, который может быть применим практически в любой задаче.

— это наиболее универсальный инструмент, который может быть применим практически в любой задаче. LinkedHashMap сохраняет порядок вставки элементов, что иногда может быть весьма полезно.

сохраняет порядок вставки элементов, что иногда может быть весьма полезно. Hashtable — реализация, обеспечивающая потокобезопасность, однако этот весьма важный атрибут влияется на производительность.

— реализация, обеспечивающая потокобезопасность, однако этот весьма важный атрибут влияется на производительность. TreeMap обеспечивает сортировку ключей, естественную или определенную компаратором.

Java Скопировать код Map<String, String> hierarchy = new LinkedHashMap<>(); hierarchy.put("собака", "друг человека"); hierarchy.put("крокодил", "дефоле");

Порядок в дженериках

Дженерики обеспечивают контроль типов и безопасность:

Java Скопировать код Map<Integer, String> crewLog = new HashMap<>(); crewLog.put(1, "Капитан"); crewLog.put(2, "Штурман");

Дженерики помогают исключить ошибки преобразования типов при выполнении.

Null указатели могут привести к проблемам

Чтобы избежать работы с null, проверяйте наличие ключа перед извлечением значения:

Java Скопировать код String crewMember = crewLog.get(3); if (crewMember != null) { // Такой член команды есть } else { // Нет такого члена команды }

Или используйте метод getOrDefault() :

Java Скопировать код String crewMember = crewLog.getOrDefault(3, "Матрос");

Ваш уникальный словарь

При необходимости вы можете создать собственную реализацию Map , реализуя интерфейс Map или расширяя одну из его существующих реализаций.

Визуализация

Представьте, что словарь в Java — это отель для слов, где каждый гость имеет уникальный номер-ключ:

🏨 Отель 'Java Dictionary' | Номер (Ключ) | Гость (Значение) | |--------------|-------------------| | 101 | 📚 "Книга" | | 102 | 🖋️ "Ручка" | | 103 | ☕ "Кофе" |

Действия put и get могут представлять регистрацию и выписку гостей:

🔑 Ключ "102": 🏨🚪 => 🖋️ "Ручка"

В отеле 'Java Dictionary' действует правило "один ключ — одно значение".

Обработка ошибок: остерегайтесь обрушения вашей программы

Обработка исключений – неотъемлемая часть стабильности вашего кода:

Готовьтесь к непредвиденным ситуациям, используя блоки try-catch .

. Метод containsKey поможет убедиться в наличии ключа.

поможет убедиться в наличии ключа. Изучите документацию для выбранной вами реализации Map , чтобы правильно обрабатывать null ключи и значения.

Параллельные карты: управление несколькими потоками

Если вам нужно работать в многопоточной среде, выбирайте ConcurrentHashMap . Это обеспечит производительность ваших операций:

Java Скопировать код Map<String, String> fleet = new ConcurrentHashMap<>(); fleet.put("корабль1", "HMS Bounty");

ConcurrentHashMap решает многие проблемы, связанные с блокировками.

Остерегайтесь проблем

Избегайте изменяемых ключей: изменение их значений может привести к непредсказуемому поведению вашего словаря. Структура HashMap может меняться, поэтому не рассчитывайте на неё как на стабильную.

Полезные материалы