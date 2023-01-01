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Сравнение Objects.isNull() и object == null в Java: когда что использовать
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Сравнение Objects.isNull() и object == null в Java: когда что использовать

#Java Core  #Ошибки Java  #JVM и память  
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Быстрый ответ

Если вам необходимо проверить объект на равенство null, можно обратиться к давно знакомому и простому сравнению ‒ object == null. Тем, кто стремится к более изящному и практичному решению, следует воспользоваться Objects.isNull(object). Наиболее эффективно одтакой метод будет работать с такими элементами Java, как потоки (streams) и ссылки на методы (method references):

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boolean isNull = Objects.isNull(someObject); // Разнообразие ваших возможностей!

Независимо от того, придерживаетесь вы простоты object == null или выполняете проверку в стиле функционального программирования с помощью Objects.isNull, основная ваших цель – повышение читаемости и лаконичности кода.

Пошаговый план для смены профессии

Сравнение объектов: классический метод

Стандартный подход к проверке объекта на равенство null, представленный как object == null, хорошо знаком всем Java-разработчикам. Он прост и легко читаем:

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if (object == null) {
    // Обработка отсутствия объекта
}

Однако в некоторых кодовых базах предпочитают Objects::isNull за его изящество, особенно при работе с опциональными значениями или когда разработчикам свойственен функциональный стиль написания кода в Java:

Java
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Optional.ofNullable(object).filter(Objects::isNull).ifPresent(o -> {
    // Действия в случае, если значение равно null
});

Не забывайте, что единообразие в написании кода способствует его легкой поддержке и гарантирует отслеживаемость.

Проверка на null в потоках: функциональная эстетика

Немногие разработчики знают, что Objects::isNull может быть весьма полезен при работе с потоками. Пусть у вас есть список, в котором могут прятаться null-значения:

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List<String> items = Arrays.asList("a", null, "c");
List<String> nonNullItems = items.stream()
                                 .filter(Objects::nonNull)
                                 .collect(Collectors.toList());
// Вычищаем список от null-значений!

Здесь мы легко избавляемся от null'ов, используя метод Objects::isNull, и улучшаем качество нашего списка благодаря лаконичности и функциональному подходу.

Предотвращение случайных присваиваний

Использование метода Objects.isNull() поможет исключить вероятность случайного присваивания, как, например, if (object = null), которое может остаться незамеченным компилятором и привести к логическим ошибкам. Применяя Objects.isNull(), вы страхуете себя от таких недоразумений:

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if (Objects.isNull(object)) {
    // Потенциальные проблемы избегнуты.
}

Без снижения производительности

Многие могут спросить: не ухудшит ли Objects.isNull() производительность? Не беспокойтесь, разница между этим методом и object == null незначительна и отсутствует влияние на производительность.

Залицем за реализацию Objects.isNull

Изучив содержимое метода Objects.isNull(), вы обнаружите лишь простую проверку на равенство null:

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public static boolean isNull(Object obj) {
    return obj == null;
    // Смысл метода не отличается от классического подхода!
}

Только проследив за основой Objects.isNull(), можно увидеть, что главное в выборе между 'object == null' и 'Objects.isNull()' ‒ не набор технических приемов, а чистота и соответствие стилю кодирования. Эти качества действительно важны!

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Какой метод может помочь предотвратить случайные присваивания при проверке на null?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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