Сравнение Objects.isNull() и object == null в Java: когда что использовать

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Быстрый ответ

Если вам необходимо проверить объект на равенство null, можно обратиться к давно знакомому и простому сравнению ‒ object == null . Тем, кто стремится к более изящному и практичному решению, следует воспользоваться Objects.isNull(object) . Наиболее эффективно одтакой метод будет работать с такими элементами Java, как потоки (streams) и ссылки на методы (method references):

Java Скопировать код boolean isNull = Objects.isNull(someObject); // Разнообразие ваших возможностей!

Независимо от того, придерживаетесь вы простоты object == null или выполняете проверку в стиле функционального программирования с помощью Objects.isNull , основная ваших цель – повышение читаемости и лаконичности кода.

Сравнение объектов: классический метод

Стандартный подход к проверке объекта на равенство null, представленный как object == null , хорошо знаком всем Java-разработчикам. Он прост и легко читаем:

Java Скопировать код if (object == null) { // Обработка отсутствия объекта }

Однако в некоторых кодовых базах предпочитают Objects::isNull за его изящество, особенно при работе с опциональными значениями или когда разработчикам свойственен функциональный стиль написания кода в Java:

Java Скопировать код Optional.ofNullable(object).filter(Objects::isNull).ifPresent(o -> { // Действия в случае, если значение равно null });

Не забывайте, что единообразие в написании кода способствует его легкой поддержке и гарантирует отслеживаемость.

Проверка на null в потоках: функциональная эстетика

Немногие разработчики знают, что Objects::isNull может быть весьма полезен при работе с потоками. Пусть у вас есть список, в котором могут прятаться null-значения:

Java Скопировать код List<String> items = Arrays.asList("a", null, "c"); List<String> nonNullItems = items.stream() .filter(Objects::nonNull) .collect(Collectors.toList()); // Вычищаем список от null-значений!

Здесь мы легко избавляемся от null'ов, используя метод Objects::isNull , и улучшаем качество нашего списка благодаря лаконичности и функциональному подходу.

Предотвращение случайных присваиваний

Использование метода Objects.isNull() поможет исключить вероятность случайного присваивания, как, например, if (object = null) , которое может остаться незамеченным компилятором и привести к логическим ошибкам. Применяя Objects.isNull() , вы страхуете себя от таких недоразумений:

Java Скопировать код if (Objects.isNull(object)) { // Потенциальные проблемы избегнуты. }

Без снижения производительности

Многие могут спросить: не ухудшит ли Objects.isNull() производительность? Не беспокойтесь, разница между этим методом и object == null незначительна и отсутствует влияние на производительность.

Залицем за реализацию Objects.isNull

Изучив содержимое метода Objects.isNull() , вы обнаружите лишь простую проверку на равенство null:

Java Скопировать код public static boolean isNull(Object obj) { return obj == null; // Смысл метода не отличается от классического подхода! }