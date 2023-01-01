Автоматическое удаление неиспользуемых импортов в Intellij IDEA#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы IntelliJ IDEA автоматически удаляла неиспользуемые импорты в процессе формирования коммита:
- Откройте окно коммита, кликните по иконке в виде шестеренки и включите опцию "Optimize imports".
- Сформируйте коммит. Ненужные импорты исчезнут из кода.
Коммит -> Шестерёнка -> Оптимизировать импорты (✔)
Эти несложные действия сделают ваш код более компактным и удобочитаемым.
Настройте IDE как профессиональный разработчик
Сделайте свой кодовый проект более удобным и эффективным, применив следующие настройки IntelliJ IDEA:
Включите Автоимпорт:
Зайдите в
Настройки/Предпочтения->
Редактор->
Общие->
Автоимпорти активируйте опцию
Оптимизировать импорты на лету. Ваш код всегда будет в идеальном порядке!
// Это настолько просто, как приготовить завтрак из хлопьев и молока.
Установите плагин Save Actions:
Этот плагин автоматически оптимизирует импорты при каждом сохранении файла, что поможет поддерживать чистоту вашего кода.
// Это словно нанять уборщицу, которая всегда поддерживает порядок в вашем коде.
Настройте горячие клавиши для оптимизации импортов:
Если вы предпочитаете оптимизировать импорты вручную, просто установите удобное сочетание клавиш для выполнения этого действия.
Управление кодом с помощью оптимизации импортов
Улучшите качество своего кода и повысьте продуктивность работы, используя опцию оптимизации импортов:
Генеральная уборка:
Для массового удаления ненужных импортов в проекте или модуле выберите соответствующий раздел в окне проекта и воспользуйтесь командой
Код->
Оптимизировать импорты.
// Пусть ненужные импорты исчезают из вашего кода!
Регулярные чистки:
Сделайте оптимизацию импортов регулярной практикой, выполняя ее перед важными коммитами.
Настройка стиля кода:
Настройте обработку импортов в соответствии с вашим кодовым стилем в
Настройки/Предпочтения->
Редактор->
Стиль кода->
Java.
Стратегии контроля импортов
Используйте следующие принципы, чтобы избежать беспорядка в импортах:
Внимательность:
Следите за своим кодом, не оставляя забытых и неиспользуемых импортов.
Командная работа:
Вовлекайте своих коллег в процесс оптимизации импортов, чтобы поддерживать чистоту кода в вашем проекте.
Код-ревью:
Не пропускайте возможность убрать лишние импорты при код-ревью.
Визуализация
Процесс очистки импортов в IntelliJ IDEA выглядит так:
До коммита: [📚, 📚, 🗑️(импорт), 📚, 🗑️(импорт), 📚]
# Ваш код (книги) содержит ненужные импорты (листки),
Во время коммита: 🧹✨ (Очищение)
# IntelliJ IDEA выполнит автоматическую оптимизацию,
После коммита: [📚, 📚, 📚]
# И ваш код станет более чистым и организованным!
Активируйте этот "специальный помощник" при коммите, и ваш код станет намного чище.
// Идеальные настройки для поддержания порядка в коде
Настройки 🔧 -> Управление версиями 💾 -> Диалог коммита 📝 -> Опции перед коммитом -> Оптимизировать импорты ✅
Дополнительные советы по управлению импортами
Попробуйте следующие возможности IntelliJ IDEA для управления импортами:
Если вам нравятся горячие клавиши:
Используйте <kbd>CTRL</kbd> + <kbd>ALT</kbd> + <kbd>O</kbd> в Windows/Linux или <kbd>Cmd</kbd> + <kbd>Option</kbd> + <kbd>O</kbd> на Mac для ручной активации опции Оптимизировать импорты.
Переформатирование кода:
Функция Переформатировать код в диалоге коммита поможет вам поддерживать ваши проекты в соответствии с установленными стандартами кодирования. Вместе с оптимизацией импортов они обеспечивают единообразие вашего кода.
Распределение импортов по группам:
Можно настроить порядок следования импортов в соответствии с вашим персональным или командным стандартом через настройки стилей кода.
Полезные материалы
- Оптимизация импортов в IntelliJ IDEA — Официальное руководство от JetBrains, детально объясняющее все настройки автоматического импорта.
- Настройка стиля кода в IntelliJ IDEA — Как настроить внешний вид вашего кода в IntelliJ IDEA.
- Использование EditorConfig в IntelliJ IDEA — Унифицируйте ваш код по стандарту EditorConfig.
- Интеграция Git с IntelliJ IDEA — Узнайте больше о работе с системой контроля версий Git в IntelliJ IDEA.
- Плагин Save Actions для IntelliJ IDEA — Дополнительное средство для поддержания порядка в вашем коде.
- Диалог коммита изменений в IntelliJ IDEA — Обзор возможностей окна для формирования коммита, включая оптимизацию импортов и переформатирование кода.
Олеся Тарасова
Java-разработчик