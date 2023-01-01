Автоматическое удаление неиспользуемых импортов в Intellij IDEA

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Быстрый ответ

Чтобы IntelliJ IDEA автоматически удаляла неиспользуемые импорты в процессе формирования коммита:

Откройте окно коммита, кликните по иконке в виде шестеренки и включите опцию "Optimize imports". Сформируйте коммит. Ненужные импорты исчезнут из кода.

Markdown Скопировать код Коммит -> Шестерёнка -> Оптимизировать импорты (✔)

Эти несложные действия сделают ваш код более компактным и удобочитаемым.

Настройте IDE как профессиональный разработчик

Сделайте свой кодовый проект более удобным и эффективным, применив следующие настройки IntelliJ IDEA:

Включите Автоимпорт: Зайдите в Настройки/Предпочтения -> Редактор -> Общие -> Автоимпорт и активируйте опцию Оптимизировать импорты на лету . Ваш код всегда будет в идеальном порядке!

Markdown Скопировать код // Это настолько просто, как приготовить завтрак из хлопьев и молока.

Установите плагин Save Actions: Этот плагин автоматически оптимизирует импорты при каждом сохранении файла, что поможет поддерживать чистоту вашего кода.

Markdown Скопировать код // Это словно нанять уборщицу, которая всегда поддерживает порядок в вашем коде.

Настройте горячие клавиши для оптимизации импортов: Если вы предпочитаете оптимизировать импорты вручную, просто установите удобное сочетание клавиш для выполнения этого действия.

Управление кодом с помощью оптимизации импортов

Улучшите качество своего кода и повысьте продуктивность работы, используя опцию оптимизации импортов:

Генеральная уборка: Для массового удаления ненужных импортов в проекте или модуле выберите соответствующий раздел в окне проекта и воспользуйтесь командой Код -> Оптимизировать импорты .

Markdown Скопировать код // Пусть ненужные импорты исчезают из вашего кода!

Регулярные чистки : Сделайте оптимизацию импортов регулярной практикой, выполняя ее перед важными коммитами.

Настройка стиля кода: Настройте обработку импортов в соответствии с вашим кодовым стилем в Настройки/Предпочтения -> Редактор -> Стиль кода -> Java .

Стратегии контроля импортов

Используйте следующие принципы, чтобы избежать беспорядка в импортах:

Внимательность : Следите за своим кодом, не оставляя забытых и неиспользуемых импортов.

Командная работа : Вовлекайте своих коллег в процесс оптимизации импортов, чтобы поддерживать чистоту кода в вашем проекте.

Код-ревью: Не пропускайте возможность убрать лишние импорты при код-ревью.

Визуализация

Процесс очистки импортов в IntelliJ IDEA выглядит так:

Markdown Скопировать код До коммита: [📚, 📚, 🗑️(импорт), 📚, 🗑️(импорт), 📚] # Ваш код (книги) содержит ненужные импорты (листки), Во время коммита: 🧹✨ (Очищение) # IntelliJ IDEA выполнит автоматическую оптимизацию, После коммита: [📚, 📚, 📚] # И ваш код станет более чистым и организованным!

Активируйте этот "специальный помощник" при коммите, и ваш код станет намного чище.

Java Скопировать код // Идеальные настройки для поддержания порядка в коде Настройки 🔧 -> Управление версиями 💾 -> Диалог коммита 📝 -> Опции перед коммитом -> Оптимизировать импорты ✅

Дополнительные советы по управлению импортами

Попробуйте следующие возможности IntelliJ IDEA для управления импортами:

Если вам нравятся горячие клавиши : Используйте <kbd>CTRL</kbd> + <kbd>ALT</kbd> + <kbd>O</kbd> в Windows/Linux или <kbd>Cmd</kbd> + <kbd>Option</kbd> + <kbd>O</kbd> на Mac для ручной активации опции Оптимизировать импорты .

Переформатирование кода : Функция Переформатировать код в диалоге коммита поможет вам поддерживать ваши проекты в соответствии с установленными стандартами кодирования. Вместе с оптимизацией импортов они обеспечивают единообразие вашего кода.

Распределение импортов по группам: Можно настроить порядок следования импортов в соответствии с вашим персональным или командным стандартом через настройки стилей кода.

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