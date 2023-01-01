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Решение ошибки java.lang.OutOfMemoryError в Maven тестах
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Решение ошибки java.lang.OutOfMemoryError в Maven тестах

#Ошибки Java  #Maven/Gradle  #JVM и память  
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Быстрый ответ

Для решения проблемы java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space в Maven необходимо увеличить размер кучи. Установите переменную окружения MAVEN_OPTS следующим образом:

shell
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export MAVEN_OPTS="-Xmx1024m"

Либо укажите параметр -Xmx прямо в командной строке при сборке проекта, чтобы оперативно увеличить объём кучи:

shell
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mvn clean install -DargLine="-Xmx1024m"

Выбирать размер кучи следует исходя из потребностей ваших проектов.

Пошаговый план для смены профессии

Конфигурация maven-surefire-plugin

Часто проблемы с памятью возникают на этапе выполнения тестов из-за плагина maven-surefire-plugin, который создаёт новые JVM и не переносит MAVEN_OPTS.

Чтобы сконфигурировать плагин, добавьте в ваш файл pom.xml следующий конфигурационный блок:

xml
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<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
    <version>2.22.2</version>
    <configuration>
        <argLine>-Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m</argLine>
    </configuration>
</plugin>

Память – не универсальное решение

Постоянное увеличение назначенного объема памяти является временным исправлением; иногда источник проблем глубже – в неоптимизированном коде или тестах. Обратите внимание на стек вызовов тестов, которые приводят к ошибке, возможно, они требуют изменений.

Обновление JDK может быть решением

Обновите Java Development Kit до последней версии, начиная с JDK 1.7, были внесены улучшения в производительность и управление памятью. Если совместимость позволяет, подумайте также об обновлении Maven.

Визуализация

Понимание работы кучи в Maven становится проще, если провести аналогию с компьютерной памятью:

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**💻 ОЗУ (Куча JVM):**
Это ограниченный ресурс, нехватка которого снижает производительность.
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**📦 Процессы (Задачи Maven):**
Каждый процесс занимает определённую часть памяти.
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**💾 ПО (Ваш код):**
Сложные и объёмные проекты требуют большего объёма доступной памяти.
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**🔧 Системные настройки (Настройки Maven):**
Если памяти недостаточно, стоит добавить её или оптимизировать расход.

Управление памятью – это искусство балансирования: недостаток «кучи» влияет на работу «процессов».

Оптимизируйте, не просто увеличивайте

Определите источники утечек памяти и оптимизируйте тесты. Избегайте использования «тяжёлых» зависимостей и больших файлов, это облегчит процесс сборки.

Различная память для различных сред – настройка профилей Maven

Воспользуйтесь профилями Maven, чтобы настроить объем памяти под разные условия и избежать изменений в основных скриптах сборки:

xml
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<profiles>
  <profile>
    <id>large-memory-profile</id>
    <properties>
      <env.MAVEN_OPTS>-Xmx2048m</env.MAVEN_OPTS>
    </properties>
  </profile>
</profiles>

Параллельное выполнение тестов

Подумайте о возможности параллельного выполнения тестов для ускорения сборки и снижения нагрузки на память:

xml
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<configuration>
    <parallel>methods</parallel>
    <threadCount>4</threadCount>
</configuration>

Проверка pom.xml на наличие ошибок

Убедитесь в корректности файла pom.xml после внесения изменений, так как даже незначительные ошибки могут серьёзно повлиять на процесс сборки.

Размер кучи – сложная задача

Осмотрительно подходите к изменению размера кучи, это только временная мера. Важно помнить о поиске и устранении фундаментальных причин проблем с памятью.

Полезные материалы

  1. Опции JVM для настроек памяти — описание опций флагов памяти JVM от Oracle.
  2. VisualVM: инструмент профилирования Java-приложений — инструмент для анализа работы Java-приложений.
  3. Eclipse Memory Analyzer (MAT) – учебник — учебник по анализу памяти в Java приложениях с использованием MAT.
  4. Настройки Maven для решения OutOfMemoryError — руководство по конфигурации Maven от Apache Maven Wiki.
  5. Maven – как увеличить размер кучи памяти — практические советы по увеличению размера кучи памяти в Maven.
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Какую переменную окружения нужно установить для увеличения размера кучи в Maven?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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