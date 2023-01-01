Решение ошибки java.lang.OutOfMemoryError в Maven тестах#Ошибки Java #Maven/Gradle #JVM и память
Быстрый ответ
Для решения проблемы
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space в Maven необходимо увеличить размер кучи. Установите переменную окружения
MAVEN_OPTS следующим образом:
export MAVEN_OPTS="-Xmx1024m"
Либо укажите параметр
-Xmx прямо в командной строке при сборке проекта, чтобы оперативно увеличить объём кучи:
mvn clean install -DargLine="-Xmx1024m"
Выбирать размер кучи следует исходя из потребностей ваших проектов.
Конфигурация maven-surefire-plugin
Часто проблемы с памятью возникают на этапе выполнения тестов из-за плагина
maven-surefire-plugin, который создаёт новые JVM и не переносит
MAVEN_OPTS.
Чтобы сконфигурировать плагин, добавьте в ваш файл pom.xml следующий конфигурационный блок:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>2.22.2</version>
<configuration>
<argLine>-Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m</argLine>
</configuration>
</plugin>
Память – не универсальное решение
Постоянное увеличение назначенного объема памяти является временным исправлением; иногда источник проблем глубже – в неоптимизированном коде или тестах. Обратите внимание на стек вызовов тестов, которые приводят к ошибке, возможно, они требуют изменений.
Обновление JDK может быть решением
Обновите Java Development Kit до последней версии, начиная с JDK 1.7, были внесены улучшения в производительность и управление памятью. Если совместимость позволяет, подумайте также об обновлении Maven.
Визуализация
Понимание работы кучи в Maven становится проще, если провести аналогию с компьютерной памятью:
**💻 ОЗУ (Куча JVM):**
Это ограниченный ресурс, нехватка которого снижает производительность.
**📦 Процессы (Задачи Maven):**
Каждый процесс занимает определённую часть памяти.
**💾 ПО (Ваш код):**
Сложные и объёмные проекты требуют большего объёма доступной памяти.
**🔧 Системные настройки (Настройки Maven):**
Если памяти недостаточно, стоит добавить её или оптимизировать расход.
Управление памятью – это искусство балансирования: недостаток «кучи» влияет на работу «процессов».
Оптимизируйте, не просто увеличивайте
Определите источники утечек памяти и оптимизируйте тесты. Избегайте использования «тяжёлых» зависимостей и больших файлов, это облегчит процесс сборки.
Различная память для различных сред – настройка профилей Maven
Воспользуйтесь профилями Maven, чтобы настроить объем памяти под разные условия и избежать изменений в основных скриптах сборки:
<profiles>
<profile>
<id>large-memory-profile</id>
<properties>
<env.MAVEN_OPTS>-Xmx2048m</env.MAVEN_OPTS>
</properties>
</profile>
</profiles>
Параллельное выполнение тестов
Подумайте о возможности параллельного выполнения тестов для ускорения сборки и снижения нагрузки на память:
<configuration>
<parallel>methods</parallel>
<threadCount>4</threadCount>
</configuration>
Проверка pom.xml на наличие ошибок
Убедитесь в корректности файла pom.xml после внесения изменений, так как даже незначительные ошибки могут серьёзно повлиять на процесс сборки.
Размер кучи – сложная задача
Осмотрительно подходите к изменению размера кучи, это только временная мера. Важно помнить о поиске и устранении фундаментальных причин проблем с памятью.
Полезные материалы
- Опции JVM для настроек памяти — описание опций флагов памяти JVM от Oracle.
- VisualVM: инструмент профилирования Java-приложений — инструмент для анализа работы Java-приложений.
- Eclipse Memory Analyzer (MAT) – учебник — учебник по анализу памяти в Java приложениях с использованием MAT.
- Настройки Maven для решения OutOfMemoryError — руководство по конфигурации Maven от Apache Maven Wiki.
- Maven – как увеличить размер кучи памяти — практические советы по увеличению размера кучи памяти в Maven.
Олеся Тарасова
Java-разработчик