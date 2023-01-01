Решение ошибки java.lang.OutOfMemoryError в Maven тестах

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Быстрый ответ

Для решения проблемы java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space в Maven необходимо увеличить размер кучи. Установите переменную окружения MAVEN_OPTS следующим образом:

shell Скопировать код export MAVEN_OPTS="-Xmx1024m"

Либо укажите параметр -Xmx прямо в командной строке при сборке проекта, чтобы оперативно увеличить объём кучи:

shell Скопировать код mvn clean install -DargLine="-Xmx1024m"

Выбирать размер кучи следует исходя из потребностей ваших проектов.

Конфигурация maven-surefire-plugin

Часто проблемы с памятью возникают на этапе выполнения тестов из-за плагина maven-surefire-plugin , который создаёт новые JVM и не переносит MAVEN_OPTS .

Чтобы сконфигурировать плагин, добавьте в ваш файл pom.xml следующий конфигурационный блок:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>2.22.2</version> <configuration> <argLine>-Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m</argLine> </configuration> </plugin>

Память – не универсальное решение

Постоянное увеличение назначенного объема памяти является временным исправлением; иногда источник проблем глубже – в неоптимизированном коде или тестах. Обратите внимание на стек вызовов тестов, которые приводят к ошибке, возможно, они требуют изменений.

Обновление JDK может быть решением

Обновите Java Development Kit до последней версии, начиная с JDK 1.7, были внесены улучшения в производительность и управление памятью. Если совместимость позволяет, подумайте также об обновлении Maven.

Визуализация

Понимание работы кучи в Maven становится проще, если провести аналогию с компьютерной памятью:

Markdown Скопировать код **💻 ОЗУ (Куча JVM):** Это ограниченный ресурс, нехватка которого снижает производительность.

Markdown Скопировать код **📦 Процессы (Задачи Maven):** Каждый процесс занимает определённую часть памяти.

Markdown Скопировать код **💾 ПО (Ваш код):** Сложные и объёмные проекты требуют большего объёма доступной памяти.

Markdown Скопировать код **🔧 Системные настройки (Настройки Maven):** Если памяти недостаточно, стоит добавить её или оптимизировать расход.

Управление памятью – это искусство балансирования: недостаток «кучи» влияет на работу «процессов».

Оптимизируйте, не просто увеличивайте

Определите источники утечек памяти и оптимизируйте тесты. Избегайте использования «тяжёлых» зависимостей и больших файлов, это облегчит процесс сборки.

Различная память для различных сред – настройка профилей Maven

Воспользуйтесь профилями Maven, чтобы настроить объем памяти под разные условия и избежать изменений в основных скриптах сборки:

xml Скопировать код <profiles> <profile> <id>large-memory-profile</id> <properties> <env.MAVEN_OPTS>-Xmx2048m</env.MAVEN_OPTS> </properties> </profile> </profiles>

Параллельное выполнение тестов

Подумайте о возможности параллельного выполнения тестов для ускорения сборки и снижения нагрузки на память:

xml Скопировать код <configuration> <parallel>methods</parallel> <threadCount>4</threadCount> </configuration>

Проверка pom.xml на наличие ошибок

Убедитесь в корректности файла pom.xml после внесения изменений, так как даже незначительные ошибки могут серьёзно повлиять на процесс сборки.

Размер кучи – сложная задача

Осмотрительно подходите к изменению размера кучи, это только временная мера. Важно помнить о поиске и устранении фундаментальных причин проблем с памятью.

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