Получение названий классов из JAR файла в Java: пошагово

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Быстрый ответ

Для того чтобы получить имена классов из JAR-файла, можно использовать следующий код на Java:

Java Скопировать код import java.util.jar.*; import java.io.IOException; public class JarClassLister { public static void main(String[] args) throws IOException { try (JarFile jarFile = new JarFile("yourfile.jar")) { jarFile.stream() .filter(entry -> entry.getName().endsWith(".class")) .map(entry -> entry.getName().replace('/', '.').replaceAll("\\.class$", "")) .forEach(System.out::println); } } }

Вместо "yourfile.jar" необходимо подставить путь к нужному JAR-файлу. Таким образом вы выведете список имен классов на экран.

Ручные и библиотечные способы

Помимо описанного выше способа, существуют альтернативные методы получения списка классов из JAR-файлов.

Обзор содержимого JAR с помощью утилиты jar

Для быстрого перечисления содержимого можно использовать:

sh Скопировать код jar tvf yourfile.jar

Эта команда выведет полный список всех объектов внутри JAR-архива, включая имена классов, что поможет увидеть структуру пакетов.

Собственная функция, использующая ZipInputStream

Если необходимо встроить функцию получения классов непосредственно в приложение, можно воспользоваться следующим кодом:

Java Скопировать код import java.util.zip.*; import java.io.InputStream; import java.io.FileInputStream; try (InputStream is = new FileInputStream("yourfile.jar"); ZipInputStream zipIS = new ZipInputStream(is)) { for (ZipEntry ze; (ze = zipIS.getNextEntry()) != null; ) { String filename = ze.getName(); if (filename.endsWith(".class")) { System.out.println(filename.replace('/', '.').replace(".class", "")); } } }

Использование сторонних библиотек

Библиотека Guava’s ClassPath

Эта библиотека значительно упростит выполнение задачи:

Java Скопировать код import com.google.common.reflect.ClassPath; ClassPath classpath = ClassPath.from(Thread.currentThread().getContextClassLoader()); classpath.getTopLevelClasses().forEach(classInfo -> System.out.println(classInfo.getName()));

Примечание: Для работы с библиотекой необходимо добавить Guava в список зависимостей проекта.

Библиотека Reflections

Библиотека Reflections предоставит еще больше возможностей:

Java Скопировать код import org.reflections.Reflections; import org.reflections.scanners.Scanners; import org.reflections.util.ConfigurationBuilder; Reflections reflections = new Reflections(new ConfigurationBuilder() .forPackages("<package>") // Замените <package> на имя вашего пакета .setScanners(Scanners.TypesAnnotated)); reflections.getTypesAnnotatedWith(MyAnnotation.class) .forEach(System.out::println);

Визуализация

Представьте классы в JAR-файле как книги на полках библиотеки. Это поможет лучше понять процесс:

Markdown Скопировать код JAR-файл (📚): [Класс А, Класс B, Класс C]

Для просмотра имен классов можно использовать:

Java Скопировать код jar -tf your-library.jar // Это как заглянуть на полку с книгами!

В результате вы «увидите» коллекцию классов:

Markdown Скопировать код 📚🔍: [Класс1, Класс2, Класс3]

Использование инструментов командной строки для фильтрации и подсчёта классов

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В Linux можно применять командную строку для фильтрации и подсчета классов:

sh Скопировать код jar tvf yourfile.jar | grep "\.class$" | wc -l

Данная команда подсчитает количество .class файлов в JAR-архиве.

Анализ исполняемых JAR-файлов

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Если на руках исполняемый JAR, можно проверить точку входа в приложение, посмотрев на атрибут Main-Class в манифесте:

sh Скопировать код jar xvf yourfile.jar META-INF/MANIFEST.MF

Открыв MANIFEST.MF , вы найдете атрибут Main-Class .

Магия автодополнения командной строки

Автодополнение в терминале оказывается очень полезным при работе с JAR-файлами:

Введите java -cp yourfile.jar и нажмите <Tab> . Сработает автодополнение и вы увидите имена классов. Отметим, что для этого трюка JAR должен иметь указанный основной класс.

Профилактика проблем

Вышеописанные методы подходят для различных ситуаций, однако всегда полезно предусмотреть возможные трудности:

Убедитесь, что расположение файлов и их наименования корректно введены. Это поможет избежать ошибок. Если вы используете Guava или Reflections, проверьте, что классы загружены в вашем ClassLoader. При работе с большими JAR-файлами учитывайте управление памятью при выборе метода извлечения. Потоковая обработка с помощью ZipInputStream или JarFile может быть весьма полезной.

Полезные материалы