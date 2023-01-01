Получение названий классов из JAR файла в Java: пошагово#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Для того чтобы получить имена классов из JAR-файла, можно использовать следующий код на Java:
import java.util.jar.*;
import java.io.IOException;
public class JarClassLister {
public static void main(String[] args) throws IOException {
try (JarFile jarFile = new JarFile("yourfile.jar")) {
jarFile.stream()
.filter(entry -> entry.getName().endsWith(".class"))
.map(entry -> entry.getName().replace('/', '.').replaceAll("\\.class$", ""))
.forEach(System.out::println);
}
}
}
Вместо
"yourfile.jar" необходимо подставить путь к нужному JAR-файлу. Таким образом вы выведете список имен классов на экран.
Ручные и библиотечные способы
Помимо описанного выше способа, существуют альтернативные методы получения списка классов из JAR-файлов.
Обзор содержимого JAR с помощью утилиты
jar
Для быстрого перечисления содержимого можно использовать:
jar tvf yourfile.jar
Эта команда выведет полный список всех объектов внутри JAR-архива, включая имена классов, что поможет увидеть структуру пакетов.
Собственная функция, использующая
ZipInputStream
Если необходимо встроить функцию получения классов непосредственно в приложение, можно воспользоваться следующим кодом:
import java.util.zip.*;
import java.io.InputStream;
import java.io.FileInputStream;
try (InputStream is = new FileInputStream("yourfile.jar");
ZipInputStream zipIS = new ZipInputStream(is)) {
for (ZipEntry ze; (ze = zipIS.getNextEntry()) != null; ) {
String filename = ze.getName();
if (filename.endsWith(".class")) {
System.out.println(filename.replace('/', '.').replace(".class", ""));
}
}
}
Использование сторонних библиотек
Библиотека Guava’s
ClassPath
Эта библиотека значительно упростит выполнение задачи:
import com.google.common.reflect.ClassPath;
ClassPath classpath = ClassPath.from(Thread.currentThread().getContextClassLoader());
classpath.getTopLevelClasses().forEach(classInfo -> System.out.println(classInfo.getName()));
Примечание: Для работы с библиотекой необходимо добавить Guava в список зависимостей проекта.
Библиотека Reflections
Библиотека Reflections предоставит еще больше возможностей:
import org.reflections.Reflections;
import org.reflections.scanners.Scanners;
import org.reflections.util.ConfigurationBuilder;
Reflections reflections = new Reflections(new ConfigurationBuilder()
.forPackages("<package>") // Замените <package> на имя вашего пакета
.setScanners(Scanners.TypesAnnotated));
reflections.getTypesAnnotatedWith(MyAnnotation.class)
.forEach(System.out::println);
Визуализация
Представьте классы в JAR-файле как книги на полках библиотеки. Это поможет лучше понять процесс:
JAR-файл (📚): [Класс А, Класс B, Класс C]
Для просмотра имен классов можно использовать:
jar -tf your-library.jar // Это как заглянуть на полку с книгами!
В результате вы «увидите» коллекцию классов:
📚🔍: [Класс1, Класс2, Класс3]
Использование инструментов командной строки для фильтрации и подсчёта классов#Java Core #JVM и память
В Linux можно применять командную строку для фильтрации и подсчета классов:
jar tvf yourfile.jar | grep "\.class$" | wc -l
Данная команда подсчитает количество
.class файлов в JAR-архиве.
Анализ исполняемых JAR-файлов#Java Core #JVM и память
Если на руках исполняемый JAR, можно проверить точку входа в приложение, посмотрев на атрибут
Main-Class в манифесте:
jar xvf yourfile.jar META-INF/MANIFEST.MF
Открыв
MANIFEST.MF, вы найдете атрибут
Main-Class.
Магия автодополнения командной строки
Автодополнение в терминале оказывается очень полезным при работе с JAR-файлами:
Введите
java -cp yourfile.jar и нажмите
<Tab>. Сработает автодополнение и вы увидите имена классов. Отметим, что для этого трюка JAR должен иметь указанный основной класс.
Профилактика проблем
Вышеописанные методы подходят для различных ситуаций, однако всегда полезно предусмотреть возможные трудности:
- Убедитесь, что расположение файлов и их наименования корректно введены. Это поможет избежать ошибок.
- Если вы используете Guava или Reflections, проверьте, что классы загружены в вашем ClassLoader.
- При работе с большими JAR-файлами учитывайте управление памятью при выборе метода извлечения. Потоковая обработка с помощью ZipInputStream или JarFile может быть весьма полезной.
Полезные материалы
- Спецификация JAR-файлов – Официальная документация Oracle по JAR.
- Можно ли найти все классы в пакете с помощью рефлексии? – Stack Overflow – Обсуждение рефлексии в Java.
- Рефлексия в Java – javatpoint – Руководство по Java Reflection API.
- Apache Commons Compress – Обзор – Библиотека Apache для работы с архивами.
- Как динамически загрузить классы из папки или JAR? – Stack Overflow – Дискуссия о динамической загрузке классов.
Олеся Тарасова
Java-разработчик