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Получение названий классов из JAR файла в Java: пошагово
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Получение названий классов из JAR файла в Java: пошагово

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Быстрый ответ

Для того чтобы получить имена классов из JAR-файла, можно использовать следующий код на Java:

Java
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import java.util.jar.*;
import java.io.IOException;

public class JarClassLister {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        try (JarFile jarFile = new JarFile("yourfile.jar")) {
            jarFile.stream()
               .filter(entry -> entry.getName().endsWith(".class"))
               .map(entry -> entry.getName().replace('/', '.').replaceAll("\\.class$", ""))
               .forEach(System.out::println);
        }
    }
}

Вместо "yourfile.jar" необходимо подставить путь к нужному JAR-файлу. Таким образом вы выведете список имен классов на экран.

Пошаговый план для смены профессии

Ручные и библиотечные способы

Помимо описанного выше способа, существуют альтернативные методы получения списка классов из JAR-файлов.

Обзор содержимого JAR с помощью утилиты jar

Для быстрого перечисления содержимого можно использовать:

sh
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jar tvf yourfile.jar

Эта команда выведет полный список всех объектов внутри JAR-архива, включая имена классов, что поможет увидеть структуру пакетов.

Собственная функция, использующая ZipInputStream

Если необходимо встроить функцию получения классов непосредственно в приложение, можно воспользоваться следующим кодом:

Java
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import java.util.zip.*;
import java.io.InputStream;
import java.io.FileInputStream;

try (InputStream is = new FileInputStream("yourfile.jar");
     ZipInputStream zipIS = new ZipInputStream(is)) {
    for (ZipEntry ze; (ze = zipIS.getNextEntry()) != null; ) {
        String filename = ze.getName();
        if (filename.endsWith(".class")) {
            System.out.println(filename.replace('/', '.').replace(".class", ""));
        }
    }
}

Использование сторонних библиотек

Библиотека Guava’s ClassPath

Эта библиотека значительно упростит выполнение задачи:

Java
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import com.google.common.reflect.ClassPath;

ClassPath classpath = ClassPath.from(Thread.currentThread().getContextClassLoader());
classpath.getTopLevelClasses().forEach(classInfo -> System.out.println(classInfo.getName()));

Примечание: Для работы с библиотекой необходимо добавить Guava в список зависимостей проекта.

Библиотека Reflections

Библиотека Reflections предоставит еще больше возможностей:

Java
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import org.reflections.Reflections;
import org.reflections.scanners.Scanners;
import org.reflections.util.ConfigurationBuilder;

Reflections reflections = new Reflections(new ConfigurationBuilder()
    .forPackages("<package>") // Замените <package> на имя вашего пакета
    .setScanners(Scanners.TypesAnnotated));

reflections.getTypesAnnotatedWith(MyAnnotation.class)
  .forEach(System.out::println);

Визуализация

Представьте классы в JAR-файле как книги на полках библиотеки. Это поможет лучше понять процесс:

Markdown
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JAR-файл (📚): [Класс А, Класс B, Класс C]

Для просмотра имен классов можно использовать:

Java
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jar -tf your-library.jar  // Это как заглянуть на полку с книгами!

В результате вы «увидите» коллекцию классов:

Markdown
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📚🔍: [Класс1, Класс2, Класс3]

Использование инструментов командной строки для фильтрации и подсчёта классов

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В Linux можно применять командную строку для фильтрации и подсчета классов:

sh
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jar tvf yourfile.jar | grep "\.class$" | wc -l

Данная команда подсчитает количество .class файлов в JAR-архиве.

Анализ исполняемых JAR-файлов

#Java Core  #JVM и память  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Если на руках исполняемый JAR, можно проверить точку входа в приложение, посмотрев на атрибут Main-Class в манифесте:

sh
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jar xvf yourfile.jar META-INF/MANIFEST.MF

Открыв MANIFEST.MF, вы найдете атрибут Main-Class.

Магия автодополнения командной строки

Автодополнение в терминале оказывается очень полезным при работе с JAR-файлами:

Введите java -cp yourfile.jar и нажмите <Tab>. Сработает автодополнение и вы увидите имена классов. Отметим, что для этого трюка JAR должен иметь указанный основной класс.

Профилактика проблем

Вышеописанные методы подходят для различных ситуаций, однако всегда полезно предусмотреть возможные трудности:

  1. Убедитесь, что расположение файлов и их наименования корректно введены. Это поможет избежать ошибок.
  2. Если вы используете Guava или Reflections, проверьте, что классы загружены в вашем ClassLoader.
  3. При работе с большими JAR-файлами учитывайте управление памятью при выборе метода извлечения. Потоковая обработка с помощью ZipInputStream или JarFile может быть весьма полезной.

Полезные материалы

  1. Спецификация JAR-файлов – Официальная документация Oracle по JAR.
  2. Можно ли найти все классы в пакете с помощью рефлексии? – Stack Overflow – Обсуждение рефлексии в Java.
  3. Рефлексия в Java – javatpoint – Руководство по Java Reflection API.
  4. Apache Commons Compress – Обзор – Библиотека Apache для работы с архивами.
  5. Как динамически загрузить классы из папки или JAR? – Stack Overflow – Дискуссия о динамической загрузке классов.
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Как получить имена классов из JAR-файла с помощью Java?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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