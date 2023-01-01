Создание исполняемого JAR файла в IntelliJ IDEA с Gradle

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jar { manifest { attributes( 'Main-Class': 'com.yourapp.Main', 'Class-Path': configurations.runtimeClasspath.files.collect { "lib/$it.name" }.join(' ') ) } from { configurations.runtimeClasspath.findAll { it.name.endsWith('jar') }.collect { it.isDirectory() ? it : zipTree(it) } } into 'lib' }