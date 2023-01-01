Все о fat JAR в Java: что это и как использовать

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Толстый JAR-файл — это архив большого размера, совмещающий в одном файле все компоненты вашего приложения, включая его зависимости. Этот подход гарантирует безошибочное функционирование приложения. Создать его можно с помощью Maven и плагина maven-assembly-plugin или с использованием Gradle и shadowJar .

Вот так выглядит пример с Maven:

xml Скопировать код <plugin> <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId> <configuration> <descriptorRefs> <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> </descriptorRefs> </configuration> </plugin>

А это пример с Gradle:

groovy Скопировать код plugins { id 'com.github.johnrengelman.shadow' version '5.2.0' }

Определите входную точку — Main-Class в манифесте, соберите проект и запустите его командой java -jar ваш-толстый-jar.jar . Процесс действительно прост!

Различные типы JAR-файлов

Знание типов JAR-файлов поможет вам выбрать подходящий вариант:

"Худой" JAR содержит только ваши классы без внешних библиотек.

"Тонкий" JAR включает ваши классы и необходимые прямые зависимости.

"Пустой" JAR требует наличия дополнительных JAR-файлов для выполнения своих функций.

Каждый из этих типов имеет своё применение в различных сценариях разработки и развертывания.

Преимущества использования "толстых" JAR-ов

Использование толстых JAR-файлов обезопасит вас от конфликтов зависимостей и ошибок, связанных с неправильной настройкой classpath. Этот подход привносит следующие преимущества:

Исключение конфликтов разных версий зависимостей.

Уверенность в стабильной работе в различных окружениях.

Простота использования без необходимости дополнительной настройки.

Создание "толстого" JAR

Пользователи Maven могут использовать maven-assembly-plugin и maven-shade-plugin . Первый позволяет настроить процесс сборки через дескрипторы, второй — перепаковывает архив, включая все зависимости.

Для тех, кто предпочитает Gradle, подойдет shadowJar , который объединяет все необходимые артефакты и зависимости, умело решая вопросы конфликтов. Также функция zipTree() в Gradle позволяет создавать пользовательские задачи для формирования "толстых" JAR-файлов.

Визуализация

Можно представить толстый JAR как тщательно упакованный чемодан:

Markdown Скопировать код Обычный JAR: 🧳👕 (Сбор в последний момент) Толстый JAR: 🧳👕👖👟🧦🔌📚 (Тщательно подготовлен)

Толстый JAR включает все необходимое:

Markdown Скопировать код Толстый JAR: 📦💾 - Ваш код: 👨‍💻💼 - Библиотеки: 📚🔗 - Ресурсы/Настройки: 📃🛠️

Для Java-приложений это универсальное решение:

Markdown Скопировать код 🚀 Запуск одним кликом мыши 🖱️ с `java -jar command`

Проблемы и их решения при работе с "толстыми" JAR-файлами

У толстых JAR-файлов могут возникнуть следующие проблемы:

Увеличенный размер файла может усложнить его распространение и увеличить время загрузки.

Возможные конфликты зависимостей из-за дублирования классов.

Чтобы решить эти проблемы:

Можно минимизировать JAR при помощи таких инструментов, как ProGuard, который удаляет неиспользуемые классы.

Чтобы избежать конфликтов зависимостей, нужно "затенять" классы, изменяя их пакеты.

"Толстый" JAR: лучшие практики

Следуйте лучшим практикам:

Обновляйте зависимости, чтобы защитить свое приложение от уязвимостей.

Понимайте взаимоотношения между загрузчиками классов и структурой JAR-архивов.

Используйте системы непрерывной интеграции для автоматизации сборки.

Альтернативное название: Uber JAR

Термин Uber JAR — это альтернативное название толстого JAR, подчеркивающее его полноту и автономность. За дополнительной информацией можно обратиться на сайт imagej.net.

Полезные материалы