Понимание и применение аннотации @Rule в JUnit#Java Core #Тесты Java
Быстрый ответ
Аннотация
@Rule в JUnit позволяет управлять процессом тестирования при помощи объектов TestRule. Одним из наиболее популярных инструментов является
TemporaryFolder, который обеспечивает создание и последующее удаление временных файлов для каждого теста.
Вот пример использования:
public class ExampleTest {
@Rule
public TemporaryFolder tempFolder = new TemporaryFolder();
@Test
public void testFileCreation() throws IOException {
File tempFile = tempFolder.newFile("test.txt");
// Производим манипуляции с tempFile, после что он будет автоматически удалён
}
}
TemporaryFolder упрощает работу с файлами в тестах, сокращая количество рутинного кода.
Сущность аннотации @Rule в JUnit
@Rule: важный инструмент в тестировании
@Rule — это мощное средство JUnit, позволяющее вставить дополнительное поведение до, во время и после выполнения тестов. Это расширяет возможности тестовых классов.
Применение @Rule: ключ к расширяемости тестов
Чтобы использовать
@Rule, достаточно объявить открытое поле тестового класса и инициализировать его экземпляром типа, реализующего TestRule. Это позволяет эффективно модифицировать тесты, вводя в них дополнительную функциональность.
Другие правила: возможности намного шире
TemporaryFolder
Помимо
TemporaryFolder, в JUnit существуют и другие полезные правила, такие как
ErrorCollector,
ExpectedException и
Timeout, которые делают процесс тестирования более удобным и продуктивным.
Создание своих правил: руководство для продвинутых пользователей
Вы можете создавать свои персональные правила, что делает тесты более гибкими и разносторонними. Правила, таким образом, служат в качестве аспектно-ориентированного программирования (AOP).
Визуализация
Работу
@Rule можно представить как систему контрольных точек в гонке:
Представьте гонку (🏎), где контрольные точки (🚩) регулируют её ход:
@Rule= Контрольная точка 🚩
- Тест = Гонка 🏎
- JUnit = Управление гонкой 🕹️
Перед стартом гонки..
Настройка 🚩: Подготовьте свой болид, отрегулируйте зеркала.
Во время гонки..
Контрольная точка 🚩: Заправьте болид, осмотрите шины.
После финиша..
Финишная линия 🚩: Проверьте своё время, отвезите машину в боксы.
Как и контрольные точки 🚩 координируют гонку, так
@Rule структурирует выполнение тестов!
🏎🚩 ==> Гонка проходит гладко благодаря контрольным точкам.
🧪🚩 ==> Тесты выполняются без проблем благодаря `@Rule`, которое регулирует подготовку к тестированию и зачистку после него.
Освоение @Rule
- Обмен и поддержка: Правило
ExternalResourceпомогает в подготовке и завершении работы с ресурсами.
- Keep It Simple, Stupid: Централизуйте логику тестирования с помощью
@Rule, чтобы ваш код был ясным и чётким.
- Помните о времени: Используйте
@Timeout, чтобы не допустить затягивание тестов.
Создание мощных тестов с помощью @Rule
С применением
@Rule структура вашего теста становится логичной и понятной, в то время как объём шаблонного кода уменьшается.
Сложности и их решение
- Взаимодействие правил: Гарантируйте совместимость правил, чтобы избежать конфликтов.
- Ненужная сложность: Используйте правила обдуманно, чтобы не усложнить тесты без необходимости.
- Скрытые ошибки: Добейтесь понятных сообщений об ошибках в ваших правилах для предотвращения путаницы.
Полезные материалы
- Rule (API JUnit) — официальная документация JUnit, основной источник информации о
@Rule.
- KotlinConf 2018 – Лучшие практики юнит-тестирования в Kotlin от Philipp Hauer — отличный обзор лучших стратегий тестирования, не ограничивающийся лишь
@Rule.
- Понимание аннотации JUnit @Rule на Medium — подробное объяснение работы
@Rule.
- Подробное объяснение правила JUnit 4.x ExternalResource — это понятное руководство по правилу
ExternalResource.
- Тестирование с правилами в JUnit – Презентация на Slideshare — визуальный материал о правилах JUnit.
- JUnit Rule против ClassRule – подробное сравнение на Stack Overflow — дискуссия о разнице между
@Ruleи
@ClassRule.
Олеся Тарасова
Java-разработчик