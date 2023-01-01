SSH-библиотека для Java: подключение и передача данных#Java Core #DevOps/Deploy
Быстрый ответ
Для выполнения SSH-команд в Java прекрасно подойдёт библиотека JSch, поддерживающая SSH2. Давайте рассмотрим пример кода, который устанавливает SSH-соединение и выполняет команду:
import com.jcraft.jsch.*;
public class SSHClient {
public static void main(String[] args) {
try {
JSch jsch = new JSch();
Session session = jsch.getSession("user", "host", 22);
session.setPassword("pass");
session.setConfig("StrictHostKeyChecking", "no"); // Используется исключительно для тестирования. На продакшене так не надо!
session.connect();
ChannelExec channel = (ChannelExec) session.openChannel("exec");
channel.setCommand("echo 'Привет, SSH'");
channel.connect();
// Здесь будет обработка потоков данных
channel.disconnect();
session.disconnect();
} catch (JSchException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Замените
"user",
"host" и
"pass" на актуальные учетные данные для подключения. В данном примере отключена проверка ключа хоста, что допустимо только для тестовых задач. Команда
echo 'Привет, SSH' отправляет приветствие серверу.
JSch: основной инструментарий для работы с SSH
JSch – проверенная временем библиотека для выполнения стандартных SSH-операций, таких как выполнение команд и передача файлов. Однако мы не забываем и о других актуальных решениях, включая sshj и Apache MINA's SSHD.
sshj: современный взгляд на работу с SSH
Библиотека sshj выделяется своей лаконичностью и чистотой кода:
import net.schmizz.sshj.SSHClient;
import java.io.IOException;
public class SSHExample {
public static void main(String[] args) {
try {
SSHClient ssh = new SSHClient();
ssh.addHostKeyVerifier(new PromiscuousVerifier());
ssh.connect("host");
try {
ssh.authPassword("user", "pass");
ssh.newSession().exec("echo 'Привет, SSHJ'");
// Здесь управляем сессией
} finally {
ssh.disconnect();
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
Данная библиотека требует Java версии 6 или более поздней. Учтите это при выборе инструментов.
Обзор SSH-библиотек для Java
Сравним JSch, решение, проверенное годами, с быстродействующими sshj и Apache MINA SSHD:
|Параметр
|JSch
|sshj
|Apache MINA SSHD
|Язык
|Java
|Java
|Java
|Версия Java
|Java 1.4
|Java 6
|Java 7
|Стиль API
|Традиционный
|Современный и быстрый
|Модульный и гибкий
|Удобство
|Проверенная классика
|Интуитивная простота
|Расширенные возможности
|Лицензия
|Стиль BSD
|Apache 2.0
|Apache 2.0
Выберите ту библиотеку, которая больше соответствует вашим требованиям и предпочтениям.
Грабли в SSH (избегаем распространённых ошибок)
Проверка хоста: Важна не только для протоколов
Опция
"StrictHostKeyChecking", "no" подходит для временных тестов, но в production-среде это серьезный просчет в контексте безопасности.
Работа с потоками данных: Блокировка системы – не наш путь
Потоки ввода/вывода должны обрабатываться аккуратно, с применением отдельных потоков исполнения или асинхронных методов, чтобы предотвратить "зависание" приложения.
Поддержка библиотек: Важный аспект
Предпочтение следует отдавать стабильным и активно поддерживаемым библиотекам. Например, на GitHub есть форки JSch, обещающие улучшенную производительность.
Визуализация
Для наглядности представьте широкий выбор SSH-библиотек в Java в виде символов:
- JSch | 🔨 | Доказавший свою надёжность инструмент для основных задач
- Apache MINA | 🔧 | Многофункциональный инструмент для сложных задач
- SSHJ | 🔪 | Острый и универсальный инструмент, как швейцарский нож
- Ganymed SSH-2 | 🖇️ | Надёжная "скрепка" для простых решений
- JCraft | 🐚 | Надёжная "ракушка" для работы с SFTP, SCP
Выберите инструмент, соответствующий вашим задачам и предпочтениям.
Вклад как профессионал
Вы можете внести свой вклад в развитие открытых проектов SSH, например, в JSch. Это полезно для продвижения сообщества и отличная возможность улучшить свои навыки программирования.
К добросовестной документации и активным сообществам
Хорошая документация и активное сообщество вокруг проекта значительно упрощают работу с библиотекой. JSch, например, имеет удобную Javadocs и обширную коллекцию примеров кода.
Признание в индустрии и примеры использования
Использование JSch в таких проектах, как Maven, Ant и Eclipse, говорит о его надёжности. Примеры использования в этих инструментах могут помочь вам в управлении своими проектами.
Полезные материалы
- JSch – Java Secure Channel — библиотека, ставшая эталоном для работы с SSH в Java.
- SSHD Overview — Apache MINA — решение Apache для создания SSH-серверов на Java.
- GitHub – hierynomus/sshj: ssh, scp и sftp для java — современная библиотека для работы с SSH в Java.
- GitHub – ymnk/ganymed-ssh-2 — продуманный комплект для работы с SSH-2, ориентированный на Java-разработчиков.
- Stack Overflow – Использование JSch для SSH — исчерпывающий источник полезных советов по работе с JSch.
- Maven Repository: SSH Libraries — обширная коллекция библиотек SSH для Java на Maven Central.
- Stack Overflow – Проблемы с SSH-библиотеками — сборник обсуждений и решений для работы с SSH в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик