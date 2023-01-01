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Соединение строк из массива в одну строку в Java
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Соединение строк из массива в одну строку в Java

#Java Core  
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Быстрый ответ

Для преобразования массива строк в единую используйте метод String.join():

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String[] words = {"Java", "is", "wonderful"};
String singleStr = String.join(" ", words);  // "Java is wonderful"

В качестве альтернативы можно использовать потоки Java 8:

Java
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String singleStr = Arrays.stream(words).collect(Collectors.joining(" "));

Эти методы позволят объединить элементы массива через пробел, формируя удобную и логичную строку.

Пошаговый план для смены профессии

Конкретные методы соединения

StringBuilder: Для специфических сценариев

Если вам требуется изменяемая последовательность символов или есть специфические требования, воспользуйтесь StringBuilder:

Java
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String[] words = {"Java", "is", "mighty"};
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (String word : words) {
    sb.append(word).append(" ");  // Добавляем пробел после каждого слова
}
sb.setLength(sb.length() – 1); // Удаляем последний пробел
String result = sb.toString();

В контексте Android используйте TextUtils.join()

Если вы разрабатываете под Android, полезным будет метод TextUtils.join():

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String[] words = {"Android", "coding", "is", "fun"};
String result = TextUtils.join(" ", words);

Сторонние библиотеки: Apache к вашим услугам

Используя Apache Commons Lang или библиотеку Guava, вы сможете упростить вашу задачу:

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// Используйте мощь Apache Commons Lang
String[] words = {"Java", "enhances", "creativity"};
String result = StringUtils.join(words, " ");

// А с Joiner от Guava ваши строки станут еще веселее
String[] words = {"Practically", "Java", "rocks"};
String result = Joiner.on(" ").skipNulls().join(words);

Особенности и подводные камни

Операция "+=" в циклах неуместна

Используете += для конкатенации строк в цикле? Подумайте еще раз! Это негативно влияет на производительность:

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String res = "";
for(String word : words) {
    res += word + " "; // Не рекомендуется так делать, это неэффективно
}

Большие массивы? Обратите внимание на потребление памяти

Если вам необходимо работать с большими массивами строк, следите за расходом памяти:

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// Заботьтесь о памяти
String[] bigArray = createAMassiveArrayOfStrings();
String result = String.join(" ", bigArray);

Визуализация

Массив строк превращается в единую строку путем объединения элементов:

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["Java", "Is", "Impactful"]  🚂 Каждое слово – это отдельный вагон

Преобразование... 🛤️ 🔄

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"Java Is Impactful"          🚆 Вуаля! Слова соединились в один вагон

Если добавить соединитель (например, пробел " "):

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String.join(" ", ["Java", "Is", "Impactful"]); // "Java Is Impactful"

🔗 В результате получим непрерывный путь, поскольку соединители выполнено безупречно!

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До: [🚃Java🚃, 🚃Is🚃, 🚃Impactful🚃]
После:  [🚃Java Is Impactful🚃]

🛤️ Теперь наш поезд представляет собой гармоничный единный состав.

Выход за рамки очевидного

Продуманная обработка null

Есть null в вашем массиве? Выбирайте метод аккуратно:

Java
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String[] words = {"Java", null, "is", null, "versatile"};
String result = Arrays.stream(words)
    .filter(Objects::nonNull)
    .collect(Collectors.joining(" "));

Многопоточность требует StringBuffer

В многопоточных сценариях необходимо использовать StringBuffer:

Java
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StringBuffer sb = new StringBuffer();
// Здесь выполняются потокобезопасные действия
String result = sb.toString();

При работе с потоками не требуются явные массивы

Вы можете использовать потоки напрямую, без создания массивов:

Java
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String result = Stream.of("Pro", "Java", "Tips")
    .collect(Collectors.joining(", "));

Полезные материалы

  1. Arrays (Java Platform SE 8) — официальная документация Java по Arrays.toString.
  2. String (Java Platform SE 8) — подробная информация о String.join, появившемся в Java 8.
  3. Stream (Java Platform SE 8) — обзор потоков Java 8 для преобразования массивов в строки.
  4. StringBuilder (Java Platform SE 8) — руководство по StringBuilder для создания строк.
  5. Collectors (Java Platform SE 8) — описание работы Collectors.joining, ключевого компонента для работы с потоками данных.
  6. StringUtils (Apache Commons Lang 3.11 API)StringUtils из Apache Commons Lang: универсальное решение для работы со строками.
  7. Java StringBuilder vs StringBuffer – Анализ производительности — сравнительный анализ производительности StringBuilder и StringBuffer.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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