Соединение строк из массива в одну строку в Java

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Быстрый ответ

Для преобразования массива строк в единую используйте метод String.join() :

Java Скопировать код String[] words = {"Java", "is", "wonderful"}; String singleStr = String.join(" ", words); // "Java is wonderful"

В качестве альтернативы можно использовать потоки Java 8:

Java Скопировать код String singleStr = Arrays.stream(words).collect(Collectors.joining(" "));

Эти методы позволят объединить элементы массива через пробел, формируя удобную и логичную строку.

Конкретные методы соединения

StringBuilder: Для специфических сценариев

Если вам требуется изменяемая последовательность символов или есть специфические требования, воспользуйтесь StringBuilder :

Java Скопировать код String[] words = {"Java", "is", "mighty"}; StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (String word : words) { sb.append(word).append(" "); // Добавляем пробел после каждого слова } sb.setLength(sb.length() – 1); // Удаляем последний пробел String result = sb.toString();

В контексте Android используйте TextUtils.join()

Если вы разрабатываете под Android, полезным будет метод TextUtils.join() :

Java Скопировать код String[] words = {"Android", "coding", "is", "fun"}; String result = TextUtils.join(" ", words);

Сторонние библиотеки: Apache к вашим услугам

Используя Apache Commons Lang или библиотеку Guava, вы сможете упростить вашу задачу:

Java Скопировать код // Используйте мощь Apache Commons Lang String[] words = {"Java", "enhances", "creativity"}; String result = StringUtils.join(words, " "); // А с Joiner от Guava ваши строки станут еще веселее String[] words = {"Practically", "Java", "rocks"}; String result = Joiner.on(" ").skipNulls().join(words);

Особенности и подводные камни

Операция "+=" в циклах неуместна

Используете += для конкатенации строк в цикле? Подумайте еще раз! Это негативно влияет на производительность:

Java Скопировать код String res = ""; for(String word : words) { res += word + " "; // Не рекомендуется так делать, это неэффективно }

Большие массивы? Обратите внимание на потребление памяти

Если вам необходимо работать с большими массивами строк, следите за расходом памяти:

Java Скопировать код // Заботьтесь о памяти String[] bigArray = createAMassiveArrayOfStrings(); String result = String.join(" ", bigArray);

Визуализация

Массив строк превращается в единую строку путем объединения элементов:

Markdown Скопировать код ["Java", "Is", "Impactful"] 🚂 Каждое слово – это отдельный вагон

Преобразование... 🛤️ 🔄

Markdown Скопировать код "Java Is Impactful" 🚆 Вуаля! Слова соединились в один вагон

Если добавить соединитель (например, пробел " "):

Markdown Скопировать код String.join(" ", ["Java", "Is", "Impactful"]); // "Java Is Impactful"

🔗 В результате получим непрерывный путь, поскольку соединители выполнено безупречно!

Markdown Скопировать код До: [🚃Java🚃, 🚃Is🚃, 🚃Impactful🚃] После: [🚃Java Is Impactful🚃]

🛤️ Теперь наш поезд представляет собой гармоничный единный состав.

Выход за рамки очевидного

Продуманная обработка null

Есть null в вашем массиве? Выбирайте метод аккуратно:

Java Скопировать код String[] words = {"Java", null, "is", null, "versatile"}; String result = Arrays.stream(words) .filter(Objects::nonNull) .collect(Collectors.joining(" "));

Многопоточность требует StringBuffer

В многопоточных сценариях необходимо использовать StringBuffer :

Java Скопировать код StringBuffer sb = new StringBuffer(); // Здесь выполняются потокобезопасные действия String result = sb.toString();

При работе с потоками не требуются явные массивы

Вы можете использовать потоки напрямую, без создания массивов:

Java Скопировать код String result = Stream.of("Pro", "Java", "Tips") .collect(Collectors.joining(", "));

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