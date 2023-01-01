Устраняем ConcurrentModificationException в HashMap Java

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| Ряд домино | Действие | | -------------- | --------- | | 🟨🟦🟥🟩🟪 | Старт | | 🟨🚶‍♂️🟥🟩🟪 | Итерация | | 🟨❌🟥🟩🟪 | Отметка | | 🟨🟥🟩🟪 | Удаление |