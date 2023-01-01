Разница между логическим или (||) и побитовым (|) в JS#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Операторы и выражения
Быстрый ответ
Подводя итог,
|| применяется для логической операции ИЛИ. Он обладает свойством короткого замыкания – если первый аргумент истинен, второй не будет вычислен. Оператор предназначен для использования в логических выражениях. Относительно оператора
|, он выполняет побитовую операцию ИЛИ, проверяя оба аргумента, что делает его незаменимым при работе с битами, но относительно менее эффективным в булевых операциях.
Пример оптимизации булевых вычислений при использовании
||:
if (isHuman() || isCleverbot()) {
// Это умный робот в облике человека? 🕵️ Мы так и не узнаем, если вызов isCleverbot() не потребуется.
}
При использовании
| оба аргумента будут проверены:
if (isHuman() | isCleverbot()) {
// Не доверяете технологиям? Здесь оба условия проверяются всегда.
}
Вникнем в детали
Давайте разберемся подробнее, когда уместно использовать
| вместо
||.
Применение
|| и
&&
|| и
&& являются незаменимыми инструментами в защитном программировании. Они помогают предотвратить
NullPointerException, облегчая проверки на null.
if (dao != null && dao.fetchData() != null) {
// Вот и отсечён путь к NullPointerException!
}
Используем
| для работы с битами, а не для логики
Использование
| в логических операциях можно сравнить с маханием мечом перед уже сложившим оружие врагом – это излишне и расточительно. Оператор
| предназначен прежде всего для работы с битами, где он превосходно себя проявляет.
int flags = CAN_READ | CAN_WRITE;
if ((userPermissions & flags) == flags) {
// Пользователь обладает правами на чтение И запись? Вот это битовая магия!
}
Избегаем смешения
| и
||
Использование
| и
|| в одном контексте может привести к обеспокоительным и нежелательным результатам, особенно при работе с нечисловыми типами данных. При написании эффективного и безошибочного кода крайне важно иметь четкое понимание сферы применения каждого оператора и контекста его использования.
Визуализация
Представьте каждый из операторов как выбор пути на развилке:
Вы стоите на разветвлении дорог:
Путь 1 (||): Проверяем состояние Пути 1. Если путь свободен (🌞), двигаемся дальше, не обращая внимания на Путь 2. Если нет (🌩️), приступаем к проверке Пути 2.
Путь 2 (|): Мы обязаны проверить условия обоих путей, 1 и 2, вне зависимости от их состояния (🌞🌩️).
Короткое замыкание (
||):
Если Путь 1 оказался свободен 🌞, продолжаем путешествие, не беспокоясь о Пути 2 и экономя силы.
Без короткого замыкания (
|):
Независимо от безопасности Пути 1, Путь 2 следует проверить в любом случае. Наблюдаются препятствия? Жаль, но мы не можем их игнорировать! 🏃♂️
Глубокое погружение: эффективность кодирования, подводные камни и особенности языка
Выбор подходящего оператора может значительно влиять на конечный результат работы кода.
Эффективное использование короткого замыкания
Использование операторов
|| и
&& позволяет реализовывать условное выполнение операций, оптимизируя код и избегая лишних действий.
|| и
&& в JavaScript
В JavaScript эти операторы используются не только для логических выражений. Они служат также для определения условий и задания значений по умолчанию. Понимание таких особенностей языка позволяет писать более качественный и эффективный код.
Значимость приоритета операторов
Неправильное понимание разницы между
| и логическими операторами, таким как
||, может привести к ошибкам из-за отличий в приоритете этих операций. Всегда обращайте внимание на порядок выполнения операций или используйте скобки для явного указания приоритета.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик