Решение проблемы с ошибками в IntelliJ: все красное

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Быстрый ответ

В случае, когда элементы в IntelliJ подсвечиваются красным, можно предпринять следующие действия:

Очистите кэш: нажмите Файл > Сбросить кэши / Перезагрузить и выберите Инвалидировать и перезагрузить . Это приведет к переиндексации данных среды разработки. Переимпортируйте проект: на запускном экране нажмите Импортировать проект и укажите файл сборки (например, pom.xml для Maven или build.gradle для Gradle). Настройте SDK: перейдите в Файл > Структура проекта > Проект и убедитесь, что версия SDK проекта и уровень языка соответствуют требованиям вашего проекта. Пересоберите проект: выберите меню Сборка > Пересобрать проект , чтобы полностью скомпилировать код.

Если такие ситуации возникают регулярно, начните с опции Сбросить кэши , так как это часто помогает решить большинство подобных проблем.

Разберёмся как эксперты

Если после применения вышеуказанных действий красный цвет не исчез, предстоит погрузиться глубже в решение проблемы:

Ускоряем Maven/Gradle

Переимпортируйте для Maven: перейдите в Вид > Окна инструментов > Maven и выберите Переимпортировать все проекты Maven для обновления Maven.

перейдите в > > и выберите для обновления Maven. Синхронизируйте для Gradle: зайдите в Вид > Окна инструментов > Gradle и выберите Обновить все проекты Gradle для "пробуждения" Gradle.

Обработка внешних изменений

Иногда IntelliJ IDEA запутывается, если вне его окружения произошли изменения. В таком случае стоит переимпортировать проект.

Синхронизация файлов

Выберите опцию Файл > Синхронизировать , чтобы IntelliJ IDEA синхронизировала своё состояние с файловой системой и учла все скрытые изменения.

Сброс настроек среды

Если IntelliJ IDEA ведёт себя ненормально, попробуйте:

Восстановить среду: всего лишь перейдите в Справка > Восстановить среды разработки . Эта функция вернет настройки к их исходному состоянию.

Визуализация

Представьте IntelliJ IDEA в виде библиотеки (🏛), а каждый класс или метод — это книга (📚):

Markdown Скопировать код Библиотека IntelliJ (🏛): В поисках – "Книги XYZ" 🕵️‍♂️ (Класс/Метод) // Что-то пошло не так...

Если книги окажутся не на своих местах (🔀), то нам придётся взять на себя роль детективов:

Markdown Скопировать код - Книги расставлены неправильно (Клянусь, я этого не делал!). 📚➡️🔀 - Некоторые книги могут быть потеряны (Моя собака съела домашнее задание?). ❌📚

Основная идея: Чтобы все книги находились на своих местах, библиотека должна быть в порядке. Та же логика работает и в IntelliJ IDEA.

Markdown Скопировать код Что делать: 1. Проверьте каталог библиотеки (Где ты, Дьюи, когда ты так нужен?) – Настройки проекта. 2. Убедитесь, что каждая "книга" находится на своём месте (Нам нужна точная перепись!) – Зависимости/Импорты. 3. Обратитесь за помощью к библиотекарю (Сири, помоги мне найти книгу!) – Инвалидировать кэши/Перезагрузить.

Если красный цвет всё ещё остаётся

Если код упрямо остаётся красным, попробуйте следующее:

Неподходящая версия JDK – вот в чём проблема

Убедитесь, что IntelliJ использует версию JDK, соответствующую вашему проекту. В Файл > Структура проекта > SDK проверьте, что верное SDK установлено и пути к JDK корректны.

Проблемы с плагинами

Если вы используете Lombok, убедитесь, что его плагин активен в IntelliJ IDEA:

Обновите плагины: перейдите в Файл > Настройки > Плагины и убедитесь, что все необходимые плагины, такие как Lombok, установлены и активированы.

Изменение настроек среды

Изменения в системной среде требуют перезагрузки IntelliJ:

Перезагрузка: перезапусти IntelliJ IDEA, чтобы она учла новые переменные окружения.

Решение через удаление

Если другие методы не дали результатов:

Удалите папку .idea: Возможно, проблему вызывает повреждённая папка .idea . Удалите её (Только для отважных).

После удаления папки .idea переимпортируйте настройки Maven/Gradle и JDK. Глубоко вдохните, расслабьтесь и запустите IntelliJ IDEA снова.

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