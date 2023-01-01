Правильный порядок модификаторов в Java: советы и рекомендации

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Согласно Спецификации языка Java (JLS), рекомендованный порядок модификаторов для обеспечения повышенной читаемости следующий:

Java Скопировать код public abstract class Пример { public static final int НАДЕЖНАЯ_КОНСТАНТА = 1; // Заметьте, что 'константа' помечена как 'final'. Не так ли? }

Основные моменты:

Начинаем с модификаторов доступа ( public , protected , private ).

( , , ). Затем следуют abstract (для классов/методов), static (для полей и методов).

(для классов/методов), (для полей и методов). Используйте final для конструирования констант или создания неизменяемых классов. Соблюдение этого порядка повышает читаемость кода и соблюдение стандартов написания кода на Java.

Структура расположения модификаторов

JLS и Руководство по стилю Java от проекта OpenJDK рекомендуют определенную последовательность модификаторов. Правильная последовательность — public , protected , private , abstract , static , final , transient , volatile — это не просто вопрос предпочтений, это вопрос логики.

1. Порядок основанный на области видимости и поведении

Основной принцип заключается в том, чтобы начинать с наиболее включающих модификаторов, постепенно переходя к более специфическим.

Модификаторы доступа : Кто имеет доступ к методу или полю? ( public , protected , private ).

: Кто имеет доступ к методу или полю? ( , , ). Модификаторы поведения: Какие характеристики у метода или поля? ( abstract , static , final , transient , volatile ).

2. Обращение с редкими модификаторами

Модификаторы типа strictfp встречаются довольно редко. Для лаконичности кода и удобства восприятия лучше пропустить их, если они не обязательны.

3. Командная работа и программные стандарты

Единый подход к использованию модификаторов обеспечивает соблюдение стандартов кода и упрощает процесс peer review, позволяя сконцентрироваться на логике программы, а не на синтаксисе.

Визуализация

Можно представить модификаторы Java как персонажей комиксов, каждый с уникальной ролью:

Markdown Скопировать код 🛡️ -> [public, protected, private] // Защитники: Кто может проходить? 🧙‍♂️ -> [abstract] // Оракул: Обещает, но не исполняет. 💪 -> [static] // Герой-титан: Всегда на месте, не меняется. ⏳ -> [final] // Неизменный: Определяется однажды и больше не изменяется. 📦 -> [transient] // Невидимый: Исчезает при сериализации. ☔ -> [volatile] // Капризный: Может измениться в любой момент.

Важность последовательности модификаторов можно сравнить с очередностью действий команды супергероев перед боем:

Markdown Скопировать код Защитники ➡️ Оракул ➡️ Герой-титан ➡️ Неизменный ➡️ Невидимый/Капризный ➡️ Тип Данных ➡️ Переменная 🛡️ 🧙‍♂️ 💪 ⏳ 📦/☔ 📊 -> 🎯

Упорядочивайте модификаторы в Java подобно стратегии в бою, где защитники выступают первыми.

Код, готовый к будущему

Соблюдение стандартных рекомендаций делает ваш код более адаптированным к будущим обновлениям языка. Упорядоченные модификаторы облегчат переход к новым версиям Java.

Вносите порядок, чтобы избежать хаоса

В более широком смысле, последовательно использованные модификаторы могут повысить эффективность работы некоторых инструментов. Например, механизм Reflection API работает более эффективно с классами Java, где модификаторы расположены предсказуемо.

Авторитетные практики: ваш компас в мире Java

В постоянно изменяющейся экосистеме Java важно следить за нормами и спецификациями JLS и JVM. Они накапливают опыт большого сообщества разработчиков и служат руководящим принципом для Java-программистов.

Полезные материалы