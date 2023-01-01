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Правильный порядок модификаторов в Java: советы и рекомендации
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Правильный порядок модификаторов в Java: советы и рекомендации

#Java Core  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Согласно Спецификации языка Java (JLS), рекомендованный порядок модификаторов для обеспечения повышенной читаемости следующий:

Java
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public abstract class Пример {
    public static final int НАДЕЖНАЯ_КОНСТАНТА = 1; 
    // Заметьте, что 'константа' помечена как 'final'. Не так ли?
}

Основные моменты:

  • Начинаем с модификаторов доступа (public, protected, private).
  • Затем следуют abstract (для классов/методов), static (для полей и методов).
  • Используйте final для конструирования констант или создания неизменяемых классов. Соблюдение этого порядка повышает читаемость кода и соблюдение стандартов написания кода на Java.
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Структура расположения модификаторов

JLS и Руководство по стилю Java от проекта OpenJDK рекомендуют определенную последовательность модификаторов. Правильная последовательность — public, protected, private, abstract, static, final, transient, volatile — это не просто вопрос предпочтений, это вопрос логики.

1. Порядок основанный на области видимости и поведении

Основной принцип заключается в том, чтобы начинать с наиболее включающих модификаторов, постепенно переходя к более специфическим.

  • Модификаторы доступа: Кто имеет доступ к методу или полю? (public, protected, private).
  • Модификаторы поведения: Какие характеристики у метода или поля? (abstract, static, final, transient, volatile).

2. Обращение с редкими модификаторами

Модификаторы типа strictfp встречаются довольно редко. Для лаконичности кода и удобства восприятия лучше пропустить их, если они не обязательны.

3. Командная работа и программные стандарты

Единый подход к использованию модификаторов обеспечивает соблюдение стандартов кода и упрощает процесс peer review, позволяя сконцентрироваться на логике программы, а не на синтаксисе.

Визуализация

Можно представить модификаторы Java как персонажей комиксов, каждый с уникальной ролью:

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🛡️ -> [public, protected, private]          // Защитники: Кто может проходить?
🧙‍♂️ -> [abstract]                          // Оракул: Обещает, но не исполняет.
💪 -> [static]                               // Герой-титан: Всегда на месте, не меняется.
⏳ -> [final]                                // Неизменный: Определяется однажды и больше не изменяется.
📦 -> [transient]                            // Невидимый: Исчезает при сериализации.
☔ -> [volatile]                             // Капризный: Может измениться в любой момент.

Важность последовательности модификаторов можно сравнить с очередностью действий команды супергероев перед боем:

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Защитники ➡️ Оракул ➡️ Герой-титан ➡️ Неизменный ➡️ Невидимый/Капризный ➡️ Тип Данных ➡️ Переменная
🛡️              🧙‍♂️                 💪                 ⏳             📦/☔               📊   -> 🎯

Упорядочивайте модификаторы в Java подобно стратегии в бою, где защитники выступают первыми.

Код, готовый к будущему

Соблюдение стандартных рекомендаций делает ваш код более адаптированным к будущим обновлениям языка. Упорядоченные модификаторы облегчат переход к новым версиям Java.

Вносите порядок, чтобы избежать хаоса

В более широком смысле, последовательно использованные модификаторы могут повысить эффективность работы некоторых инструментов. Например, механизм Reflection API работает более эффективно с классами Java, где модификаторы расположены предсказуемо.

Авторитетные практики: ваш компас в мире Java

В постоянно изменяющейся экосистеме Java важно следить за нормами и спецификациями JLS и JVM. Они накапливают опыт большого сообщества разработчиков и служат руководящим принципом для Java-программистов.

Полезные материалы

  1. Глава 8. Классы – Спецификация языка Java — детальное руководство по модификаторам доступа в Java.
  2. Контроль доступа к членам класса – Учебные материалы Oracle по Java — уроки по использованию модификаторов доступа.
  3. Руководство по стилю Java от Google — рекомендации Google по стилевому оформлению и стандартам форматирования кода на Java.
  4. Стиль кода Java | Документация IntelliJ IDEA — подробное руководство по лучшим практикам написания кода в среде IntelliJ IDEA.
  5. Помощь – Платформа Eclipse — советы по изменению порядка модификаторов в Eclipse для структурирования кода на Java.
  6. Reddit – Обсуждения на любые темы — обсуждения Java сообщества о предпочтительном порядке модификаторов.
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Каков рекомендуемый порядок модификаторов в Java согласно спецификации JLS?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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