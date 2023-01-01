Правильный порядок модификаторов в Java: советы и рекомендации#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Согласно Спецификации языка Java (JLS), рекомендованный порядок модификаторов для обеспечения повышенной читаемости следующий:
public abstract class Пример {
public static final int НАДЕЖНАЯ_КОНСТАНТА = 1;
// Заметьте, что 'константа' помечена как 'final'. Не так ли?
}
Основные моменты:
- Начинаем с модификаторов доступа (
public,
protected,
private).
- Затем следуют
abstract(для классов/методов),
static(для полей и методов).
- Используйте
finalдля конструирования констант или создания неизменяемых классов. Соблюдение этого порядка повышает читаемость кода и соблюдение стандартов написания кода на Java.
Структура расположения модификаторов
JLS и Руководство по стилю Java от проекта OpenJDK рекомендуют определенную последовательность модификаторов. Правильная последовательность —
public,
protected,
private,
abstract,
static,
final,
transient,
volatile — это не просто вопрос предпочтений, это вопрос логики.
1. Порядок основанный на области видимости и поведении
Основной принцип заключается в том, чтобы начинать с наиболее включающих модификаторов, постепенно переходя к более специфическим.
- Модификаторы доступа: Кто имеет доступ к методу или полю? (
public,
protected,
private).
- Модификаторы поведения: Какие характеристики у метода или поля? (
abstract,
static,
final,
transient,
volatile).
2. Обращение с редкими модификаторами
Модификаторы типа
strictfp встречаются довольно редко. Для лаконичности кода и удобства восприятия лучше пропустить их, если они не обязательны.
3. Командная работа и программные стандарты
Единый подход к использованию модификаторов обеспечивает соблюдение стандартов кода и упрощает процесс peer review, позволяя сконцентрироваться на логике программы, а не на синтаксисе.
Визуализация
Можно представить модификаторы Java как персонажей комиксов, каждый с уникальной ролью:
🛡️ -> [public, protected, private] // Защитники: Кто может проходить?
🧙♂️ -> [abstract] // Оракул: Обещает, но не исполняет.
💪 -> [static] // Герой-титан: Всегда на месте, не меняется.
⏳ -> [final] // Неизменный: Определяется однажды и больше не изменяется.
📦 -> [transient] // Невидимый: Исчезает при сериализации.
☔ -> [volatile] // Капризный: Может измениться в любой момент.
Важность последовательности модификаторов можно сравнить с очередностью действий команды супергероев перед боем:
Защитники ➡️ Оракул ➡️ Герой-титан ➡️ Неизменный ➡️ Невидимый/Капризный ➡️ Тип Данных ➡️ Переменная
🛡️ 🧙♂️ 💪 ⏳ 📦/☔ 📊 -> 🎯
Упорядочивайте модификаторы в Java подобно стратегии в бою, где защитники выступают первыми.
Код, готовый к будущему
Соблюдение стандартных рекомендаций делает ваш код более адаптированным к будущим обновлениям языка. Упорядоченные модификаторы облегчат переход к новым версиям Java.
Вносите порядок, чтобы избежать хаоса
В более широком смысле, последовательно использованные модификаторы могут повысить эффективность работы некоторых инструментов. Например, механизм Reflection API работает более эффективно с классами Java, где модификаторы расположены предсказуемо.
Авторитетные практики: ваш компас в мире Java
В постоянно изменяющейся экосистеме Java важно следить за нормами и спецификациями JLS и JVM. Они накапливают опыт большого сообщества разработчиков и служат руководящим принципом для Java-программистов.
Полезные материалы
- Глава 8. Классы – Спецификация языка Java — детальное руководство по модификаторам доступа в Java.
- Контроль доступа к членам класса – Учебные материалы Oracle по Java — уроки по использованию модификаторов доступа.
- Руководство по стилю Java от Google — рекомендации Google по стилевому оформлению и стандартам форматирования кода на Java.
- Стиль кода Java | Документация IntelliJ IDEA — подробное руководство по лучшим практикам написания кода в среде IntelliJ IDEA.
- Помощь – Платформа Eclipse — советы по изменению порядка модификаторов в Eclipse для структурирования кода на Java.
- Reddit – Обсуждения на любые темы — обсуждения Java сообщества о предпочтительном порядке модификаторов.
Олеся Тарасова
Java-разработчик