Разница между Java SE 6, JRE 1.6 и JDK 1.6: в чём их особенности?#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Java SE 6 – это шестая версия стандартной платформы Java. JRE 1.6 предоставляет среду выполнения для запуска Java-приложений, а в JDK 1.6 помимо JRE, входит набор инструментов для разработки Java-программ, включая компилятор
javac.
- Java SE 6: Стандартная платформа Java, версия 6.
- JRE 1.6: Среда выполнения для запуска Java-приложений.
- JDK 1.6: Комплект разработки, включающий как JRE, так и дополнительные инструменты.
Используя только JRE, можно запустить приложения, но для их разработки требуется JDK.
Декодируем Java: версии и терминология
Система версионирования Java может вызвать замешательство. Например, Java 5.0 тоже называют Java 1.5, а за Java 6 скрывается Java 1.6. При проверке версии командой
java -version вам будут показаны различные номера версий для платформы Java, среды выполнения (JRE) и встроенного JIT-компилятора (HotSpot). Oracle перестало предоставлять публичные обновления для Java SE 7, поэтому рекомендуется использовать новые версии Java SE, начиная минимум с 8-й.
Визуализация
Чтобы наглядно продемонстрировать разницу между Java SE 6, JRE 1.6 и JDK 1.6, давайте проилюстрируем это сравнением с художественной студией:
Java SE 6: Студия это место, где рождается искусство.
Так и Java SE 6 – это СТАНДАРТНАЯ JAVA PLATFORM, версия 6.
JRE 1.6: Выставочная галерея, где люди наслаждаются произведениями искусства.
То же самое с JRE 1.6 – это JAVA RUNTIME ENVIRONMENT, которое позволяет ЗАПУСКАТЬ Java-приложения.
JDK 1.6: Арсенал инструментов художника для создания шедевров.
Тоже самое и JDK 1.6 – это JAVA DEVELOPMENT KIT, включающий JRE и другие ИНСТРУМЕНТЫ.
🎨🖌️ JDK 1.6
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Творчество становится доступным -- 🖼️🔨📚🔧
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🖼️ JRE 1.6 //Приходите и наслаждайтесь!
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Зрители восхищаются искусством
Детальнее о конкретных компонентах
Java SE: Основа стандартной Java платформы
Java Standard Edition формирует стандартную базу для разработки и выполнения в Java, включая основные возможности и API.
JDK: Незаменимый комплект для разработчика
JDK – это ключевой инструмент для программирования на Java, поскольку входит JRE и набор инструментов, таких как компилятор
javac, генератор документации
javadoc и отладчик
jdb. Регулярная проверка корректности путей установки JDK и JRE – это хорошая практика после их установки.
JRE: Ваше приложение в действии
JRE – это среда выполнения, необходимая пользователям, которые запускают, но не разрабатывают Java-приложения. Он является составной частью JDK и обеспечивает выполнение кода Java.
Взгляд в будущее: Обновления и рекомендации
Важно помнить, что Java SE 6 постепенно устаревает, поэтому стоит обновиться до более новых версий, таких как Java SE 8 и вплоть до последних. Стоит быть в курсе изменений политики Oracle и следить за обновлениями через официальные каналы, например, через Oracle Technology Network.
Полезные материалы
- Загрузка Java | Oracle — официальный источник для скачивания Java SE.
- java – В чем разница между JDK и JRE? – Stack Overflow — подробное объяснение различий между JDK и JRE от сообщества Stack Overflow.
- История версий Java – Wikipedia — хроника развития и версионирования Java.
- Конвенция именования строк версий J2SE SDK/JRE — руководство Oracle по версионированию Java SE, включающая описание версионирования JDK и JRE.
Олеся Тарасова
Java-разработчик