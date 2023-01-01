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Разница между Java SE 6, JRE 1.6 и JDK 1.6: в чём их особенности?
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Разница между Java SE 6, JRE 1.6 и JDK 1.6: в чём их особенности?

#Java Core  #JVM и память  
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Быстрый ответ

Java SE 6 – это шестая версия стандартной платформы Java. JRE 1.6 предоставляет среду выполнения для запуска Java-приложений, а в JDK 1.6 помимо JRE, входит набор инструментов для разработки Java-программ, включая компилятор javac.

  • Java SE 6: Стандартная платформа Java, версия 6.
  • JRE 1.6: Среда выполнения для запуска Java-приложений.
  • JDK 1.6: Комплект разработки, включающий как JRE, так и дополнительные инструменты.

Используя только JRE, можно запустить приложения, но для их разработки требуется JDK.

Пошаговый план для смены профессии

Декодируем Java: версии и терминология

Система версионирования Java может вызвать замешательство. Например, Java 5.0 тоже называют Java 1.5, а за Java 6 скрывается Java 1.6. При проверке версии командой java -version вам будут показаны различные номера версий для платформы Java, среды выполнения (JRE) и встроенного JIT-компилятора (HotSpot). Oracle перестало предоставлять публичные обновления для Java SE 7, поэтому рекомендуется использовать новые версии Java SE, начиная минимум с 8-й.

Визуализация

Чтобы наглядно продемонстрировать разницу между Java SE 6, JRE 1.6 и JDK 1.6, давайте проилюстрируем это сравнением с художественной студией:

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Java SE 6:     Студия это место, где рождается искусство. 
               Так и Java SE 6 – это СТАНДАРТНАЯ JAVA PLATFORM, версия 6.

JRE 1.6:       Выставочная галерея, где люди наслаждаются произведениями искусства.
               То же самое с JRE 1.6 – это JAVA RUNTIME ENVIRONMENT, которое позволяет ЗАПУСКАТЬ Java-приложения.

JDK 1.6:       Арсенал инструментов художника для создания шедевров. 
               Тоже самое и JDK 1.6 – это JAVA DEVELOPMENT KIT, включающий JRE и другие ИНСТРУМЕНТЫ.
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               🎨🖌️ JDK 1.6
                |
Творчество становится доступным -- 🖼️🔨📚🔧
                |
               🖼️ JRE 1.6 //Приходите и наслаждайтесь!
                |
      Зрители восхищаются искусством

Детальнее о конкретных компонентах

Java SE: Основа стандартной Java платформы

Java Standard Edition формирует стандартную базу для разработки и выполнения в Java, включая основные возможности и API.

JDK: Незаменимый комплект для разработчика

JDK – это ключевой инструмент для программирования на Java, поскольку входит JRE и набор инструментов, таких как компилятор javac, генератор документации javadoc и отладчик jdb. Регулярная проверка корректности путей установки JDK и JRE – это хорошая практика после их установки.

JRE: Ваше приложение в действии

JRE – это среда выполнения, необходимая пользователям, которые запускают, но не разрабатывают Java-приложения. Он является составной частью JDK и обеспечивает выполнение кода Java.

Взгляд в будущее: Обновления и рекомендации

Важно помнить, что Java SE 6 постепенно устаревает, поэтому стоит обновиться до более новых версий, таких как Java SE 8 и вплоть до последних. Стоит быть в курсе изменений политики Oracle и следить за обновлениями через официальные каналы, например, через Oracle Technology Network.

Полезные материалы

  1. Загрузка Java | Oracle — официальный источник для скачивания Java SE.
  2. java – В чем разница между JDK и JRE? – Stack Overflow — подробное объяснение различий между JDK и JRE от сообщества Stack Overflow.
  3. История версий Java – Wikipedia — хроника развития и версионирования Java.
  4. Конвенция именования строк версий J2SE SDK/JRE — руководство Oracle по версионированию Java SE, включающая описание версионирования JDK и JRE.
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Что такое Java SE 6?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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