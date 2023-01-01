Чтение версии Maven-артефакта во время выполнения

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Быстрый ответ

Для того, чтобы узнать версию артефакта Maven во время работы приложения, вам потребуется Java-класс Properties . С его помощью можно загрузить файл pom.properties , который располагается по пути META-INF/maven/<groupId>/<artifactId>/ :

Java Скопировать код Properties prop = new Properties(); prop.load(Thread.currentThread().getContextClassLoader().getResourceAsStream( "META-INF/maven/com.yourgroup/yourartifact/pom.properties")); String version = prop.getProperty("version"); System.out.println(version);

Следует заменить com.yourgroup и yourartifact на актуальные значения groupId и artifactId, для корректного извлечения версии.

Продвинутое использование версионной информации

Для получения доступа к версии, указанной в файле MANIFEST.MF JAR-архива, выполните следующие действия:

В файле pom.xml установите значение true для параметра addDefaultImplementationEntries в настройках maven-jar-plugin: xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId> <version>3.2.0</version> <configuration> <archive> <manifest> <addDefaultImplementationEntries>true</addDefaultImplementationEntries> </manifest> </archive> </configuration> </plugin> Для получения версии используйте класс Package : Java Скопировать код Package pkg = MyClass.class.getPackage(); String version = pkg.getImplementationVersion(); System.out.println(version); Вместо MyClass укажите класс из вашего проекта.

Важные механизмы запасного плана и сознательность

Будьте готовы к ситуациям, когда версия недоступна. Это может случиться, например, в разработческой среде, где код не упаковывается в JAR:

Java Скопировать код String version = MyClass.class.getPackage().getImplementationVersion(); if (version == null) { version = "1.0.0-UNKNOWN"; }

И не забывайте о потокобезопасности при доступе к данным о версии в многопоточном приложении.

Использование Apache Maven Archiver для упаковки с наслаждением

Apache Maven Archiver значительно упрощает процесс упаковки и обеспечивает удобное управление версиями. Особенно это актуально при использовании его совместно с maven-assembly-plugin при особых требованиях к артефактам.

Визуализация

Процесс получения версии артефакта Maven можно представить как поиск в свитке мастер-ключей:

Markdown Скопировать код 🏷️ Связка ключей (Ваше Приложение) | ├── 🗝️ Ключ 1 (Артефакт A) – ID: 1.0 | ├── 🗝️ Ключ 2 (Артефакт B) – ID: 2.3 | └── 🗝️ Ключ 3 (Артефакт C) – **Где же ты, версия?**

С помощью класса Properties вы сможете считывать pom.properties из вашего JAR-архива:

Java Скопировать код Properties props = new Properties(); props.load(getClass().getClassLoader().getResourceAsStream("META-INF/maven/<groupId>/<artifactId>/pom.properties")); String version = props.getProperty("version");

Таким образом, вы сможете установить точный версионный ID вашего приложения.

Работа с различными типами пакетов, например, war

Для war-пакетов в файл pom.xml необходимо добавить настройки maven-war-plugin, чтобы версия отображалась в MANIFEST.MF :

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-war-plugin</artifactId> <configuration> <archive> <manifest> <addDefaultImplementationEntries>true</addDefaultImplementationEntries> </manifest> </archive> </configuration> </plugin>

Использование версии артефакта во время работы с Spring Boot

При использовании Spring Boot для доступа к информации о версии артефакта используется BuildProperties :

Java Скопировать код @Autowired BuildProperties buildProperties; public void printVersion() { System.out.println(buildProperties.getVersion()); }

Необходимо настроить Spring Boot Maven Plugin для создания информации о сборке.

Преимущества стандартов версионирования в экосистеме Spring

Spring Boot Actuator позволяет создать конечную точку /info , возвращающую версию приложения. Чтобы включить эту функцию, добавьте следующую строку в application.properties :

properties Скопировать код management.info.build.enabled=true

Совместное использование Lombok и Spring Boot упрощает инжектирование свойств.

Идентификация и предотвращение проблем при сборке Maven

Обратите внимание на конфликты плагинов при настройке сборки Maven. Используйте общие компоненты Maven для эффективного управления вашими плагинами.

Наслаждение динамическими конфигурациями с помощью OpenAPI и Spring Boot

Для веб-приложений, использующих OpenAPI и Spring Boot, можно динамически вставить версию в файлы конфигурации API. Это способствует улучшению обнаружения и документирования API.

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